SpaceX thâu tóm Tesla, tỷ phú Elon Musk sẽ giàu sụ với 2.000 tỷ USD và “bỏ túi” khoản thưởng 1.000 tỷ USD sớm hơn

Tỷ phú Elon Musk. Ảnh TMZ

Dù ông Musk đã được nhắc đến nhiều với tư cách người có khả năng trở thành tỷ phú nghìn tỷ USD, một thương vụ giữa SpaceX và Tesla có thể đưa tài sản của ông lên một tầm cao mới.

Kể từ khi SpaceX lên sàn, thị trường liên tục xuất hiện đồn đoán rằng ông Musk có thể hợp nhất các doanh nghiệp trong đế chế của mình. Tuy nhiên, ông chưa công khai xác nhận kế hoạch này.

Theo The Wall Street Journal, nếu SpaceX thực sự mua Tesla, một điều khoản trong hợp đồng thưởng của ông Musk có thể được kích hoạt, qua đó đẩy nhanh khoản thưởng trị giá gần 1.000 tỷ USD mà Tesla đã phê duyệt hồi tháng 11 năm ngoái.

Điều khoản ít được chú ý trong gói thưởng nghìn tỷ USD

Một điều khoản nằm ở cuối trang thứ 5 của hợp đồng quy định rằng một nửa số mục tiêu mà ông Musk phải đạt được để nhận toàn bộ gói thưởng sẽ được xem là hoàn thành nếu Tesla bị một công ty khác mua lại hoặc tiếp quản.

Đây là chi tiết đặc biệt quan trọng bởi gói thưởng của ông Musk vốn được thiết kế để kéo dài trong khoảng một thập kỷ.

Theo thỏa thuận, ông Musk sẽ nhận cổ phiếu Tesla theo 12 đợt, với mỗi đợt gắn với những cột mốc về giá trị vốn hóa thị trường của công ty.

Cột mốc đầu tiên yêu cầu Tesla đạt vốn hóa 2.000 tỷ USD. Hiện vốn hóa của Tesla được bài viết dẫn ở mức khoảng 1.040 tỷ USD.

9 đợt tiếp theo sẽ trao thêm cổ phiếu cho ông Musk mỗi khi vốn hóa Tesla tăng thêm 500 tỷ USD, cho tới mức 6.500 tỷ USD.

Hai đợt cuối yêu cầu vốn hóa tăng thêm 1.000 tỷ USD mỗi lần. Như vậy, để ông Musk nhận trọn gói thưởng, Tesla phải đạt vốn hóa tới 8.500 tỷ USD.

SpaceX mua Tesla có thể thay đổi cuộc chơi

Theo kịch bản được The Wall Street Journal đưa ra, SpaceX có thể mua Tesla với mức định giá cao hơn khoảng 54% so với thị giá, tương đương khoảng 2.000 tỷ USD.

Nếu thực hiện bằng cổ phiếu, cổ đông Tesla sẽ nhận khoảng 3,8 cổ phiếu của công ty hợp nhất cho mỗi cổ phiếu Tesla mà họ đang nắm giữ.

Trong khi đó, ông Musk vẫn có thể duy trì quyền kiểm soát hoạt động của cả hai doanh nghiệp.

Tại SpaceX, cổ phiếu loại B của ông Musk có quyền biểu quyết gấp 10 lần cổ phiếu loại A được giao dịch công khai, giúp ông nắm khoảng 73% quyền biểu quyết. Ngay cả trong trường hợp thương vụ định giá Tesla ở mức 8.500 tỷ USD, Musk vẫn được cho là giữ khoảng 56% quyền biểu quyết.

Điều đó đồng nghĩa nếu SpaceX mua Tesla ở mức định giá 8.500 tỷ USD, Musk có thể đáp ứng điều kiện để nhận toàn bộ gói thưởng.

Tuy nhiên, do số lượng cổ phiếu Tesla đã tăng kể từ khi gói thưởng được thông qua, khoản thưởng thực tế của ông Musk hiện không còn tương đương đúng 1.000 tỷ USD mà vào khoảng 824 tỷ USD.

Ông Musk nói tiền không phải vấn đề

Ông Musk từng nhiều lần khẳng định gói thưởng khổng lồ không đơn thuần nhằm mang lại tiền cho ông mà chủ yếu liên quan đến quyền kiểm soát Tesla.

Trong cuộc họp công bố kết quả kinh doanh hồi tháng 10 năm ngoái, ông Musk cho rằng, ông không muốn xây dựng những công nghệ như “đội quân robot” rồi cuối cùng bị loại khỏi công ty bởi những người mà ông cho là không hiểu đầy đủ về hoạt động của Tesla.

Chủ tịch Tesla Robyn Denholm cũng từng cho rằng vấn đề quan trọng hơn không phải là mức thù lao, mà là ảnh hưởng của ông Musk đối với quyền biểu quyết.

Nếu SpaceX thực sự thâu tóm Tesla, điều khoản tưởng như nhỏ trong hợp đồng có thể trở thành chìa khóa giúp Musk rút ngắn đáng kể con đường đến khoản thưởng gần 1.000 tỷ USD. Tuy nhiên, đây vẫn chỉ là một kịch bản được truyền thông đặt ra; hiện chưa có xác nhận công khai rằng ông Musk đang chuẩn bị thực hiện thương vụ này.