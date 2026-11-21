Trong bài đăng ngày 20/11, Business Insider cho biết Odyssey đang neo ngoài khơi gần Singapore. Oceanus Capital, công ty cho hãng Villa Vie vay tiền, đã yêu cầu tòa giữ con tàu mà hãng dùng làm tài sản thế chấp. Ông Mikael Petterson, đồng sáng lập Villa Vie, giải thích rằng các thuyền viên phải chờ tàu cập cảng mới có thể lên bờ. Do Odyssey đang bị giữ theo lệnh tòa, việc đưa tàu từ nơi thả neo vào cầu cảng phải được viên chức phụ trách thi hành lệnh này tại Singapore chấp thuận.

"Sống trên tàu chẳng khác nào địa ngục. Suốt thời gian tàu nằm ở khu neo đậu, bầu không khí trên tàu khá nặng nề. Với chúng tôi, quãng thời gian này đang thực sự trở thành cực hình, vì tất cả những gì chúng tôi muốn là được về nhà", một thuyền viên nói với Business Insider. Người này và một đồng nghiệp kể rằng trong 24 ngày kể từ khi hành khách rời tàu, có lúc nhiệt độ vượt 32 độ C nhưng một số cabin không có điều hòa. Mạng Internet thường xuyên bị ngắt khiến họ khó gọi điện cho gia đình. Dịch vụ giặt là cũng đã tạm ngừng, còn quầy bar dành cho thuyền viên đã đóng cửa.

Điều khiến cả hai mệt mỏi là ngày dự kiến được lên bờ đã thay đổi nhiều lần. "Chúng tôi có cảm giác mọi người đã quên mất mình", thuyền viên này nói.

Du thuyền Odyssey của hãng Villa Vie Residences neo tại cảng Sihanoukville, tỉnh Preah Sihanouk, Campuchia, ngày 29/10/2026. Ảnh: AFP

Trước khi hành trình gián đoạn, Villa Vie bán cabin trên Odyssey với giá từ 119.999 đến 439.999 USD cho những người muốn lấy con tàu làm nhà và đi du lịch vòng quanh thế giới. Hãng cho biết giá nhiên liệu tăng khiến họ thiếu tiền duy trì hoạt động. Trong nhiều tháng, chất lượng dịch vụ trên tàu đi xuống, lịch trình liên tục thay đổi và hãng đề nghị hành khách đóng thêm tiền.

Ngày 27/10, Villa Vie tạm dừng hành trình khi Odyssey đang ở Campuchia. Hành khách chỉ được báo trước vài giờ để thu xếp hành lý và lên bờ. Đầu tháng 11, Odyssey rời Campuchia, chỉ chở theo thủy thủ đoàn.

Trong thông báo ngày 8/11, Cơ quan Hàng hải và Cảng Singapore nêu: "Theo thông tin chúng tôi nhận được, các thuyền viên trên tàu vẫn khỏe. Các chủ nợ của con tàu đang thu xếp việc chăm lo đời sống cho họ". Giới chức Singapore chưa phản hồi khi Business Insider đề nghị bình luận về những khó khăn mà hai thuyền viên phản ánh.

"Điều kiện trên tàu chưa lý tưởng, nhưng cũng chưa đến mức là cực hình", ông Petterson nói hôm 19/11. Ông giải thích Villa Vie là hãng tổ chức hành trình, còn Columbia Cruise Services (Columbia) là công ty trực tiếp điều hành các hoạt động hằng ngày trên tàu. "Việc vận hành con tàu, cải thiện đời sống cho thuyền viên và những việc liên quan hoàn toàn thuộc trách nhiệm của Columbia", ông nói. Bà Julia Siebert, giám đốc vận hành của Columbia, từ chối bình luận.

Còn tiền để cải thiện điều kiện sinh hoạt trên tàu, theo ông Petterson, phải do NRP Maritime Asset Management (NRP) cấp. NRP là công ty thay mặt chủ nợ Oceanus Capital quản lý khoản tiền cho Villa Vie vay và hiện nắm quyền kiểm soát Odyssey.

Ông Nicolai Heidenreich, thành viên điều hành NRP, nói ông "không phủ nhận" việc trên tàu có lúc mất mạng, điều hòa không hoạt động và một số dịch vụ bị cắt giảm. Điều ông phản đối là cách hai thuyền viên mô tả cuộc sống trên tàu. "Những gì anh đang kể với tôi, những gì anh đang mô tả, là không chính xác", ông nói với phóng viên.

Về tiền lương, ông Heidenreich xác nhận các thuyền viên đã nhận được lương tháng 9 và tháng 10. Trước đó, Villa Vie từng chậm trả lương, khiến một số hành khách đứng ra quyên góp tiền cho thủy thủ đoàn.

Hai thuyền viên trả lời phỏng vấn hy vọng có thể lên bờ vào cuối tuần. "Tôi chỉ muốn về nhà. Tôi muốn quên Columbia, Villa Vie và tất cả mọi chuyện".