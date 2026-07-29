Sốc: Tỷ phú Elon Musk giàu đến nỗi tổng thống Mỹ làm việc 2,37 triệu năm mới mong đuổi kịp

Tỷ phú Elon Musk. Ảnh Getty/TMZ

Sau đợt IPO của SpaceX cùng đà tăng trưởng mạnh của cổ phiếu Tesla, Elon Musk từng trở thành tỷ phú nghìn tỷ USD đầu tiên trên thế giới. Dù hiện tài sản đã giảm xuống còn khoảng 947 tỷ USD, ông vẫn là người giàu nhất hành tinh.

Theo Bloomberg Billionaires Index, khối tài sản của Musk đã tăng thêm khoảng 328 tỷ USD chỉ trong năm 2026, chủ yếu nhờ sự bùng nổ của SpaceX.

Khác với nhiều lãnh đạo doanh nghiệp, Musk nhiều năm qua chỉ nhận mức lương tượng trưng tại Tesla và SpaceX. Phần lớn thu nhập của ông đến từ các gói quyền chọn cổ phiếu gắn với những mục tiêu tăng trưởng và cột mốc kinh doanh mà các công ty đạt được.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ nhận mức lương cố định 400.000 USD mỗi năm. Dù đây là mức thu nhập cao so với mặt bằng chung của người dân Mỹ, nhưng nhiều người cho rằng con số này khá khiêm tốn nếu xét đến trách nhiệm điều hành nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Nếu lấy khối tài sản hiện tại của Musk là 947 tỷ USD chia cho mức lương 400.000 USD/năm của Tổng thống Mỹ, kết quả cho thấy một người sẽ phải làm tổng thống liên tục trong khoảng 2.367.500 năm mới tích lũy được số tiền tương đương.

Tất nhiên, phép so sánh này chỉ mang tính minh họa. Theo Tu chính án thứ 22 của Hiến pháp Mỹ, một người chỉ được giữ chức tổng thống tối đa hai nhiệm kỳ, trong khi người sống thọ nhất từng được ghi nhận trên thế giới cũng chỉ đạt 122 tuổi.

Bài toán trên cho thấy quy mô tài sản của Elon Musk lớn đến mức vượt xa những thước đo thông thường. Trước đây, giới phân tích cũng từng sử dụng nhiều phép so sánh tương tự, chẳng hạn cho rằng Musk đủ khả năng mua toàn bộ các đội bóng thuộc bốn giải thể thao chuyên nghiệp lớn nhất nước Mỹ (MLB, NBA, NFL và NHL) để giúp công chúng hình dung rõ hơn về mức độ giàu có của ông.

Hiện tại, với khối tài sản gần 1.000 tỷ USD, tỷ phú Elon Musk vẫn bỏ xa phần còn lại của thế giới tỷ phú và tiếp tục là biểu tượng cho sức mạnh tài chính đến từ cổ phần tại các doanh nghiệp công nghệ hàng đầu.