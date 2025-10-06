Người đàn ông 70 ngày sinh tồn trong rừng sâu

Yang, 33 tuổi, là người chiến thắng cuộc thi "Thử thách sinh tồn Qixing Mountain Cup". Anh cùng 99 thí sinh khác được đưa vào rừng sâu, không có thức ăn hay nguồn cung cấp nào từ bên ngoài. Toàn bộ hành trình của họ được phát trực tiếp trên mạng xã hội.

Yang ngày đầu (trái) và ngày thứ 70 tham gia thử thách sinh tồn. Ảnh: SCMP

Là một người nuôi ong và có thể lực tốt, Yang nhanh chóng thích nghi. Anh dựng nơi trú ẩn bằng tre, đá và dây leo, tự làm bẫy bắt chuột, cá, cua và tìm trái cây, thảo mộc để duy trì sự sống. "Khi thức ăn khan hiếm, tôi rất lo lắng nhưng luôn nỗ lực đảm bảo cơ thể nhận đủ protein và vitamin", Yang kể.

Hành trình của anh không hề dễ dàng. Yang từng nhiều lần nôn mửa do ăn phải cây độc. Thử thách lớn nhất, theo anh, là thời tiết khắc nghiệt. Những trận mưa lớn khiến đường rừng trơn trượt, nhiệt độ ban đêm xuống dưới 10 độ C, kèm theo nguy cơ bị rắn tấn công. Để chống chọi, anh dùng dương xỉ bịt kín nơi ở và nhóm lửa liên tục để giữ ấm.

Sau 30 ngày, mỗi thí sinh còn ở lại được nhận 6.666 tệ. Sau hai tháng, 10 người cuối cùng được nhận thêm 200 gram muối và một chiếc bát kim loại. Yang là người đi đến cuối cùng.

Hình ảnh Yang đang tìm kiếm thức ăn trong rừng khi tham gia thử thách. Ảnh: SCMP

Ngày ban tổ chức công bố kết quả, Yang sụt hơn 15 kg. Anh giơ tay hét lớn: "Tôi đã vượt qua rồi!". Dù thể trạng thay đổi, kết quả kiểm tra sức khỏe cho thấy anh hoàn toàn bình thường.

Niềm đam mê thiên nhiên và kỹ năng sinh tồn của Yang được nuôi dưỡng từ nhỏ, khi anh thường theo ông nội lên núi săn bắn, học cách đặt bẫy. "Tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm của mình để mọi người hiểu rằng khám phá thiên nhiên không chỉ là chinh phục, mà còn là tôn trọng và hòa hợp với nó", anh nói.