Chiếc iPhone mỏng nhất từ trước đến nay và loạt sản phẩm mới: Apple chuẩn bị cho sự thay đổi lớn

iPhone 17 có gì mới so với thế hệ trước?

iPhone 17 dự kiến được làm mới mạnh mẽ về thiết kế để tiệm cận hơn với dòng Pro. Máy có thể sở hữu màn hình 6,3 inch, tốc độ quét 120Hz và camera trước 24MP. Đây là những nâng cấp vượt trội so với iPhone 16.

Về màu sắc, iPhone 17 có thể xuất hiện phiên bản tím và xanh lá. Trong khi đó, iPhone 17 Pro nhiều khả năng thay khung titan bằng nhôm, vừa giúp giảm chi phí, vừa tạo cảm giác nhẹ hơn. Điểm nhấn còn nằm ở cụm ba camera sau, có thể xếp thành một thanh ngang kéo dài toàn bộ mặt lưng.

Với iPhone 17 Pro Max, thay đổi đáng chú ý nhất là thân máy dày hơn để chứa pin lớn hơn, hứa hẹn cải thiện đáng kể thời lượng sử dụng. Giá bán dự kiến dao động từ 800 USD cho iPhone 17, 1.050 USD cho Pro và 1.250 USD cho Pro Max.

Apple nổi tiếng với các sản phẩm điện tử tiêu dùng, phần mềm và dịch vụ kỹ thuật số tiên tiến, bao gồm iPhone, iPad, Mac, Apple Watch và Apple TV.

iPhone Air – chiếc iPhone mỏng nhất từ trước đến nay?

Một trong những tin đồn gây chú ý nhất là sự xuất hiện của iPhone Air – mẫu máy siêu mỏng có thể thay thế dòng Plus. Với độ dày chỉ 5,5 mm, iPhone Air sẽ mỏng hơn cả Samsung Galaxy S25 Edge và được trang bị màn hình 6,6 inch.

Tuy nhiên, để đạt độ mỏng này, Apple có thể phải đánh đổi. iPhone Air được cho là chỉ có một camera sau thay vì hai, và có thể không còn loa ngoài, thay vào đó âm thanh sẽ phát qua loa thoại ở phía trên.

Máy dự kiến được bán với giá khoảng 950 USD, có ba lựa chọn màu: đen, bạc và vàng nhạt. Sự ra đời của iPhone Air cũng được xem là bước đệm cho chiếc iPhone màn hình gập mà Apple dự kiến ra mắt năm 2026.

Apple Watch thế hệ mới sẽ có gì đặc biệt?

Apple Watch Series 11, Ultra 3 và SE 3 nhiều khả năng cũng góp mặt trong sự kiện lần này. Đáng chú ý nhất là Watch Ultra 3 với tin đồn sẽ có sạc nhanh hơn, hỗ trợ 5G, kết nối vệ tinh và màn hình lớn hơn.

Một trong những tính năng được chờ đợi là theo dõi huyết áp và phát hiện ngưng thở khi ngủ. Tuy vậy, Bloomberg cho rằng Apple có thể hoãn lại để hoàn thiện thêm. Ngoài ra, một bản Apple Watch SE 3 giá rẻ hơn có thể được giới thiệu, thậm chí có tin đồn sẽ có phiên bản dùng chất liệu nhựa.

Mức giá dự kiến cho các mẫu đồng hồ là 250 USD (SE 3), 400 USD (Series 11) và 800 USD (Ultra 3).

AirPods Pro 3 sẽ thay đổi ra sao?

Sau hai năm, Apple được kỳ vọng sẽ tung ra AirPods Pro 3. Mẫu tai nghe mới có thể có thiết kế nhỏ gọn hơn, hộp sạc mỏng hơn và bổ sung điều khiển cảm ứng chạm.

Chip H3 thế hệ mới được cho là sẽ cải thiện khả năng chống ồn chủ động cũng như tối ưu chất lượng âm thanh theo môi trường. Đây hứa hẹn sẽ là nâng cấp lớn cho dòng tai nghe không dây cao cấp của Apple.