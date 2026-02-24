Cảnh báo “bẫy” suất nội bộ nhà ở xã hội: Đừng mất tiền vì lời hứa ngọt

Rộ chiêu rao bán “suất nội bộ, ngoại giao”

Theo ghi nhận từ cơ quan chức năng, một trong những mánh khóe được sử dụng phổ biến là quảng bá có “suất nội bộ” hoặc “suất ngoại giao” tại các dự án nhà ở xã hội. Các môi giới tự nhận có quan hệ đặc biệt, có thể giúp khách hàng mua nhà không cần trải qua quy trình xét duyệt thông thường hoặc được ưu tiên hơn những người khác.

Đánh vào tâm lý sợ trượt suất mua, nhiều người sẵn sàng tin tưởng và chấp nhận chi tiền lớn chỉ để giữ chỗ. Thực tế, theo quy định hiện hành, việc xét duyệt hồ sơ mua nhà ở xã hội phải tuân thủ chặt chẽ các điều kiện pháp lý, không tồn tại khái niệm “suất nội bộ” như lời quảng cáo.

Nhiều đối tượng lợi dụng tâm lý nóng ruột để rao bán “suất nội bộ” nhà ở xã hội trái quy định. Ảnh: AI

Không dừng lại ở việc rao bán suất ảo, một số môi giới còn nghĩ ra cách ký “hợp đồng tư vấn pháp lý” hoặc “hợp đồng hỗ trợ hồ sơ” nhằm hợp thức hóa việc thu tiền. Dưới danh nghĩa phí dịch vụ, họ yêu cầu khách hàng đặt cọc giữ chỗ hoặc thanh toán phí tư vấn lên tới vài trăm triệu đồng, kèm cam kết bảo đảm có suất mua hoặc trúng quyền mua khi bốc thăm.

Sau khi người mua nộp khoản tiền chênh, môi giới vẫn nộp hồ sơ theo đúng quy trình. Đến ngày bốc thăm, nếu khách hàng may mắn trúng suất, môi giới sẽ hưởng phần tiền chênh. Nếu không trúng, họ hứa hoàn trả lại khoản tiền đã nhận. Tuy nhiên, không ít trường hợp môi giới thất hứa, không trả lại tiền cọc như cam kết, khiến người mua rơi vào cảnh mất trắng.

Một thủ đoạn khác cũng được cảnh báo là lời cam kết giao nhà nhanh, không cần xét duyệt. Trong khi đó, quy trình xét duyệt hồ sơ mua nhà ở xã hội thường kéo dài từ 30 - 60 ngày và phải đáp ứng các tiêu chí cụ thể về thu nhập, tình trạng nhà ở cũng như hộ khẩu thường trú.

Vì vậy, nếu có cá nhân hoặc tổ chức tuyên bố có thể “chạy suất” trong thời gian ngắn, bỏ qua các điều kiện pháp lý bắt buộc, người dân cần đặc biệt cảnh giác. Đây rất có thể là dấu hiệu của hành vi lừa đảo nhằm chiếm đoạt tiền đặt cọc.

Làm gì để không sập bẫy?

Để bảo vệ mình trước những rủi ro tiềm ẩn, người dân cần chủ động kiểm tra pháp lý dự án thông qua Sở Xây dựng địa phương, bảo đảm dự án đã được cấp phép và đủ điều kiện mở bán. Việc giao dịch nên thực hiện trực tiếp với chủ đầu tư, tránh thông qua các trung gian không rõ ràng.

Người mua chỉ ký hợp đồng có đầy đủ nội dung pháp lý, được công chứng theo quy định. Tuyệt đối không chuyển tiền khi chưa có hợp đồng hợp lệ, đặc biệt trong trường hợp môi giới yêu cầu đặt cọc nhưng không cung cấp giấy tờ bảo đảm.

Cần nhớ rằng, nhà ở xã hội là loại hình có điều kiện chặt chẽ, không thể mua bán tùy tiện hay “lách luật” bằng thỏa thuận ngầm. Mọi giao dịch ngoài quy trình chính thức đều tiềm ẩn nguy cơ rủi ro cao.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân chỉ giao dịch trực tiếp với chủ đầu tư và không chuyển tiền khi chưa có hợp đồng hợp pháp.

Nếu phát hiện biểu hiện nghi vấn, người dân nên thông tin ngay cho cơ quan chức năng như Sở Xây dựng hoặc cơ quan công an để được hướng dẫn và hỗ trợ kịp thời.

Trong trường hợp không may trở thành nạn nhân, việc đầu tiên cần làm là thu thập đầy đủ chứng cứ: hợp đồng đã ký, biên lai chuyển tiền, nội dung tin nhắn, email trao đổi với môi giới… Đây là cơ sở quan trọng để khiếu nại hoặc tố cáo hành vi vi phạm.

Sau đó, người mua có thể gửi đơn phản ánh đến chủ đầu tư, sàn giao dịch bất động sản hoặc Sở Xây dựng để yêu cầu xử lý. Nếu có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản, cần nhanh chóng tố giác tới cơ quan công an hoặc viện kiểm sát nhân dân để được giải quyết theo quy định pháp luật.

Trong bối cảnh thị trường nhà ở xã hội ngày càng sôi động, sự tỉnh táo và hiểu biết pháp lý chính là “lá chắn” quan trọng nhất. Những lời hứa hẹn hấp dẫn về suất nội bộ, giao nhà nhanh hay bảo đảm trúng bốc thăm có thể chỉ là chiếc bẫy được giăng sẵn, chờ người nhẹ dạ bước vào.