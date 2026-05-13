Xổ số miền Nam: Đại lý kêu gọi khách hàng trúng độc đắc 16 vé đến đổi thưởng

Từ tối 12 đến sáng 13-5, sau khi kết quả xổ số miền Nam được công bố, các đại lý vé số liên tục chia sẻ thông tin về việc tìm ra nơi trúng giải độc đắc và giải an ủi vé số của 3 đài.

Vé số Hậu Giang trúng độc đắc được đổi tại Cà Mau. Ảnh: ĐLVS Hổ

Theo đó, vé số Hậu Giang, do Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết Hậu Giang mở thưởng chiều 9-5, giải độc đắc (dãy số 703896) được xác định trúng tại TP Cần Thơ.

Sau khi 3 khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 5 vé Hậu Giang đến các đại lý vé số ở TP Cần Thơ, tỉnh An Giang và tỉnh Cà Mau để đổi thưởng thì đến tối 12-5, thêm một khách hàng trúng độc đắc 3 vé đã đến đổi thưởng tại đại lý vé số Hổ ở phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau.

Vé số Bạc Liêu, do Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết Bạc Liêu mở thưởng chiều 12-5, giải độc đắc (dãy số 366748) được xác định trúng tại tỉnh An Giang.

Giải an ủi của vé số Bạc Liêu cũng trúng tại tỉnh An Giang. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Kim Chạch ở xã An Phú, tỉnh An Giang.

Mở thưởng cùng ngày với vé số Bạc Liêu, giải độc đắc (dãy số 355485) của vé số Vũng Tàu được xác định trúng tại TPHCM. Nơi bán trúng độc đắc 16 vé là đại lý vé số Hoàng Anh Phú Quý ở xã Bến Cát, TPHCM.

Giải an ủi của vé số Bạc Liêu trúng tại tỉnh An Giang. Ảnh: ĐLVS Kim Chạch

Giải an ủi của vé số Vũng Tàu trúng tại TPHCM. Ảnh: ĐLVS An Khang, Hoàng Anh Phú Quý

Tuy nhiên, do chủ nhân trúng độc đắc vẫn chưa lộ diện nên đại lý vé số Hoàng Anh Phú Quý đã lên Facebook của đại lý mình kêu gọi khách hàng sớm đến đổi thưởng.

Giải an ủi của vé số Vũng Tàu cũng trúng tại TPHCM. Nơi đổi thưởng là lý vé số Hoàng Anh Phú Quý và đại lý vé số An Khang ở phường Bến Cát.

Hôm nay, xổ số miền Nam ngày 13-5 sẽ mở thưởng đối với vé số của 3 đài là Cần Thơ, Sóc Trăng và Đồng Nai.