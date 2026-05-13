Doanh nghiệp công bố giá xăng E10 mới nhất

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) vừa công bố giá xăng sinh học E10 RON95-V là 24.630 đồng/lít. Mức giá này được áp dụng từ sau 24h ngày 12/5 trên toàn hệ thống cửa hàng xăng dầu của tập đoàn trên toàn quốc.

Trước đó, tại kỳ điều hành giá xăng dầu ngày 7/5, Petrolimex đã điều chỉnh giá xăng E10 RON95-III lên mức 23.730 đồng/lít và xăng E5 RON92-II có giá 23.790 đồng/lít.

Tương tự, Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL) tại kỳ điều hành ngày 7/5 cũng niêm yết giá xăng E10 RON95-III ở 23.730 đồng/lít và xăng E5 RON92-II là 23.790 đồng/lít.

Xăng E10 đang được bán tại nhiều cửa hàng xăng dầu ở nước ta. Ảnh: Nguyễn Huế

Theo Thông tư 50 của Bộ Công Thương, từ ngày 1/6/2026, xăng không chì bắt buộc phải được phối trộn thành xăng E10 để sử dụng cho động cơ xăng trên toàn quốc. Đồng thời, tiếp tục phối trộn, pha chế xăng E5 RON92 để sử dụng cho động cơ xăng đến hết ngày 31/12/2030.

Trên thực tế, xăng E10 đã được PVOIL và Petrolimex triển khai bán thí điểm từ tháng 8 năm 2025. Cả hai “ông lớn” xăng dầu này dự kiến từ ngày 15/5 sẽ triển khai bán xăng sinh học E10 trên phạm vi cả nước, sớm hơn lộ trình bắt buộc từ 1/6.