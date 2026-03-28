Từng phải vay 60 triệu làm đám cưới nhưng giờ nhạc sĩ Minh Khang có cuộc sống giàu có khó tưởng tượng

Thúy Hạnh - Minh Khang là cặp đôi được ngưỡng mộ trong làng giải trí khi có cuộc hôn nhân bền vững, kéo dài tới hơn thập kỷ. Gần 15 năm chung sống, tổ ấm của của họ vẫn hạnh phúc như những ngày đầu tiên.

Tuy nhiên, để có được một cuộc sống viên mãn như ngày hôm nay, cả Thúy Hạnh và Minh Khang đã phải trải qua vô vàn khó khăn trong quá khứ. Thời điểm trước khi làm đám cưới, nam nhạc sĩ không có nổi một đồng dính túi. Đến khi quyết định nên duyên, anh đã phải đi vay bạn 60 triệu đồng, dùng toàn bộ số đó để làm chi phí tổ chức kết hôn.

Hạnh phúc viên mãn hiện tại của gia đình Minh Khang.

Khi đã về chung một nhà, cuộc sống của cặp vợ chồng nổi tiếng lại càng khó khăn hơn nữa. Cả hai quyết định thuê nhà trọ sống. Khi đã sinh hạ con gái đầu lòng, gia sản của Thúy Hạnh - Minh Khang vẫn chỉ là một con số không. Để duy trì sự sống, nam nhạc sĩ tâm sự đã phải khui tiền trong ống heo của con lấy làm phí sinh hoạt.

Sau nhiều thăng trầm, khó khăn trong cuộc sống, cặp vợ chồng nổi tiếng đã nỗ lực xây dựng được một cuộc sống nhiều người ao ước với biệt thự, xe sang và hạnh phúc gia đình viên mãn.

Gia đình Minh Khang - Thúy Hạnh chuyển về căn biệt thự ở Thủ Đức được 10 năm. Trước đó, họ sống trong khu chung cư sang trọng tại trung tâm TP HCM nhưng quyết định thay đổi để có không gian rộng rãi hơn. Thúy Hạnh từng cho biết nhà cô nằm ở vị trí góc, hai mặt tiền. Năm 2016, bất động sản này được định giá khoảng 11 tỷ đồng.

Cặp nghệ sĩ thường khoe không gian sống vào các dịp lễ, Tết - thời điểm họ dành nhiều thời gian để trang trí nhà cửa. Căn biệt thự ba tầng với tông trắng chủ đạo trở nên rực rỡ và nổi bật hơn khi được điểm tô điểm những dải ruy băng đỏ trong dịp Tết Nguyên đán. Biệt thự của gia đình Thúy Hạnh ở vị trí góc, hai mặt tiền trong khu biệt thự cao cấp ở quận 9, TP. HCM. Biệt thự rộng khoảng 200m2, gồm phòng khách, phòng thu âm và 4 phòng ngủ.

Phòng khách của Minh Khang - Thúy Hạnh nằm ở tầng trệt, mang phong cách châu Âu cổ điển.

Ngoài bộ sofa cỡ lớn, vợ chồng nghệ sĩ đặt một chiếc đàn ngay lối vào để Minh Khang và các con gái có thể chơi nhạc mỗi khi rảnh rỗi. Minh Khang từng cho biết Thúy Hạnh là người cầu toàn nên luôn giữ nhà cửa gọn gàng, sạch sẽ. Dù sử dụng toàn bộ nội thất màu trắng, không gian phòng khách của gia đình vẫn luôn sáng sủa, ít bám bụi.

Khu bếp của Minh Khang được thiết kế liền với phòng khách, bàn ăn cũng đặt trong cùng không gian này. Nhạc sĩ từng bày tỏ khu vực bếp là nơi quan trọng nhất trong nhà. Vợ chồng anh có thói quen ăn cơm nhà nên sắm tủ lạnh cỡ lớn và đầu tư đầy đủ dụng cụ nấu nướng. Thúy Hạnh nấu được nhiều món ăn ngon. Minh Khang từng hài hước nói rằng nhiều năm qua anh khó giảm cân vì luôn được vợ chăm sóc bữa ăn chu đáo.

Phòng ngủ của hai con gái nằm ở lầu một, được trang trí theo sở thích riêng của từng em. Hiện chị cả Suli du học tại Italy nên em gái Suti được sử dụng trọn vẹn căn phòng.

Sân vườn là nơi cặp nghệ sĩ thường tổ chức các buổi tiệc, mời người thân và bạn bè đến tham dự. Không gian rộng rãi đủ để kê nhiều bàn tiệc, đồng thời dựng một sân khấu nhỏ phục vụ việc ca hát, giao lưu.

Vào những dịp lễ, Tết, biệt thự lung linh sắc mầu.

Vợ nhạc sĩ Minh Khang, cựu người mẫu Thúy Hạnh có niềm đam mê đặc biệt với việc trang trí nhà cửa.

Không gian trong nhà bừng sáng mỗi dịp Noel về.

Cựu người mẫu sắp xếp việc trang trí trong nhà vào cuối tuần để tất cả các thành viên bao gồm chồng và hai con gái Suli, Suti cùng tham gia. Hai bé tự tay treo từng quả châu lên cây thông đặt giữa nhà.

Mọi ngóc ngách trong căn biệt thự của gia đình Thúy Hạnh - Minh Khang đều đã tràn ngập không khí Noel.

Đối với người theo đạo Công giáo như nhạc sĩ Minh Khang, ngày Giáng sinh vô cùng đặc biệt và ý nghĩa. Vào dịp này mỗi năm, cựu siêu mẫu đều trang hoàng nhà cửa lộng lẫy, cầu kỳ.

Góc nào cũng đẹp và dễ thương.

Con gái lớn của Thúy Hạnh chụp ảnh tại cửa căn biệt thự.

Thúy Hạnh cọ rửa sân vườn, chăm chút cây cối trong khuôn viên ngôi nhà. Cựu người mẫu từng nói chị là chủ căn bếp và khu vườn, còn studio được đầu tư nhiều máy móc hiện đại trên lầu hai thuộc về ông xã.