Nghề chân tay ở Việt Nam, sang nước ngoài kiếm trăm triệu/tháng

Tại Hong Kong (Trung Quốc) - nơi mức sống được xếp vào hàng đắt đỏ nhất thế giới, những công việc lao động thông thường cũng có mức lương cao đến khó tin.

1. Nghề bán thịt lợn

Nhắc đến công việc lương cao, chắc hẳn ít ai nghĩ đến nghề bán thịt lợn. Tuy nhiên ở Hong Kong, đây lại là một nghề có thu nhập khá lý tưởng.

Tại Hong Kong, nghề bán thịt lợn từ lâu đã phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhân lực do những người trẻ không muốn làm việc trong ngành này. Vì vậy, chính quyền Hong Kong đã đưa ra chính sách hấp dẫn dành cho những ai sẵn sàng tham gia khóa đào tạo trở thành “kỹ thuật viên cắt thịt”.

Cụ thể, bạn không chỉ được miễn học phí mà còn được cung cấp khoản trợ cấp đào tạo hàng tháng khoảng 14.000 HKD (44,8 triệu đồng).

Quan trọng hơn, bạn sẽ được phân công công việc sau khóa đào tạo với thời gian làm việc trung bình là 10 giờ một ngày. Ngoài ra còn có các chế độ phúc lợi đầy đủ như ngày lễ. Mức lương hàng tháng cao nhất có thể lên đến 20.000 HKD (64 triệu đồng).

2. Nghề bảo vệ

Mức lương bảo vệ ở Hong Kong trong một bài đăng tuyển dụng

Tại Hong Kong, nghề bảo vệ cũng có mức lương cao bất ngờ. Mức lương khởi điểm là 16.000 HKD (51 triệu đồng), tương đương lương của một nhân viên văn phòng tại đây. Theo một thông tin tuyển dụng bảo vệ của Hong Kong, thời gian làm việc mỗi tuần chỉ là 48 tiếng, mỗi ca 8 tiếng. Trình độ học vấn chỉ cần tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên.

3. Nghề leo cây để cắt tỉa cây

Tương tự như công việc bảo vệ, bạn chỉ cần tốt nghiệp trung học cơ sở là đã đủ điều kiện để trở thành thợ cắt tỉa cây trên cao. Công việc bao gồm vệ sinh, cắt tỉa cành, diệt côn trùng, duy trì sự phát triển khỏe mạnh của cây.

Do mất cân bằng cung cầu tại thị trường Hong Kong, những người làm nghề này nhận được mức lương rất hậu hĩnh, thậm chí còn vượt xa một số nhân viên văn phòng trong ngành tài chính.

Mức lương theo ngày của một thợ cắt tỉa cây trên cao từ 2.000 - 10.000 HKD (6,4 - 32 triệu đồng). Mức lương tháng khoảng 20.000 - 40.000 HKD (64 - 128 triệu đồng). Những người thợ có chứng nhận chuyên môn và kinh nghiệm làm việc lâu năm thậm chí có thể kiếm được hơn 70.000 HKD (224 triệu đồng)/tháng.

Để làm được công việc này, bạn sẽ phải trải qua khóa đào tạo leo cây đặc biệt và có được chứng chỉ trình độ chuyên môn mà còn cần có khả năng sử dụng thành thạo các công cụ hỗ trợ leo cây, có thể linh hoạt tiếp cận các vị trí khác nhau trên cây để cắt tỉa và chăm sóc cây. Nhìn chung, công việc này yêu cầu kỹ thuật khéo léo và thể lực tốt.