Việc nhẹ lương cao cho người yêu động vật: Được bao ăn ở, ngày đút túi tiền triệu

Nghề lạ ngày kiếm tiền triệu

Mới đây, một tổ chức nghiên cứu về các loài chim ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc đã đăng thông tin tuyển dụng 13 nhân viên giám sát chuyên môn.

Ảnh: Tài khoản Wechat Bảo vệ loài chim thần thoại

Nhiệm vụ công việc bao gồm giám sát toàn bộ quá trình sinh sản của chim nhàn mào Trung Quốc trên ba hòn đảo nhỏ (gồm đảo Jiu Shan Lie, đảo Wusi Shan Lie, đảo Nanji). Thù lao của vị trí này là 300 NDT (hơn 1 triệu đồng)/ngày.

Ảnh: Tài khoản Wechat Bảo vệ loài chim thần thoại

Ông Nhậm, người phụ trách tuyển dụng cho biết, thông tin này là đúng sự thật và đã được đăng tải trên nhiều kênh khác nhau. Được biết, nhàn mào Trung Quốc - đối tượng được quan tâm đặc biệt trong thông tin tuyển dụng này được xem như loài chim trong thần thoại ở Trung Hoa.

Chúng là một trong "100 loài có nguy cơ tuyệt chủng nhất" trên thế giới. Từ năm 2013, dự án thu hút và phục hồi quần thể sinh sản của loài chim này đã được triển khai, sử dụng chim giả và phát lại âm thanh của chim để thu hút nhàn mào Trung Quốc sống và sinh sản tại các đảo.

Dự án giám sát này nhằm mục đích khám phá các phương pháp mới để phục hồi quần thể chim biển tại Trung Quốc thông qua việc bảo vệ, giám sát và nghiên cứu về loài chim này.

Ông Nhậm cho biết, họ đã bắt đầu tuyển dụng nhân viên cho dự án từ năm 2017. Vị trí giám sát viên chỉ dành cho những người có đam mê với các loài chim, những nhà nghiên cứu có kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu hoặc quan sát các loài chim.

Ảnh: Tài khoản Wechat Bảo vệ loài chim thần thoại

Độ tuổi yêu cầu đối với các ứng viên là từ 20-55 tuổi, không phân biệt giới tính. Trình độ học vấn yêu cầu có bằng cử nhân trở lên, ưu tiên những người từng tham gia các nghiên cứu có liên quan và có kinh nghiệm quan sát các loài chim.

Ngoài ra, vị trí này cũng yêu cầu thái độ làm việc nghiêm túc, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm cao, giỏi làm việc nhóm và có thể hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đặc biệt ưu tiên những người khỏe mạnh, chăm chỉ và có khả năng làm công việc thực địa lâu dài.

Lương cao, được bao ăn ở nhưng có một trở ngại “chí mạng”

Các giám sát viên sẽ làm việc trên đảo trong vài tháng. Đây là những hòn đảo tự nhiên, vắng bóng người. Tuy nhiên vẫn đảm bảo được các điều kiện sống cần thiết như nhà ở, điện năng lượng mặt trời, wifi.

Ảnh: Nhóm nghiên cứu nhàn mào Trung Quốc thuộc Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Chiết Giang

Chỉ riêng nước sạch sẽ khá khan hiếm. Các giám sát viên sẽ phải lưu trữ nước trong xô để dùng dần. Họ cũng phải tự nấu ăn, chịu đựng cái nóng mùa hè vì trong nhà không có máy lạnh.

Công việc cụ thể được chia làm hai kỳ mỗi năm (tháng 4-5 và tháng 7-8), mỗi kỳ sẽ có một nhóm 2 người sống trên đảo trong hai tháng.

Ảnh: Tài khoản Wechat Bảo vệ loài chim thần thoại

Tháng 4-5 là thời gian bận rộn nhất, khi chim nhàn mào Trung Quốc sẽ tới đảo để sinh sản. Người giám sát cần phải bắt đầu theo dõi chúng và viết báo cáo sau khi thức dậy vào buổi sáng. Đôi khi họ có thể bận rộn cho đến tối, thậm chí phải làm việc sau 10 giờ tối. Cường độ công việc khá cao.

Đáng chú ý, giám sát viên chỉ có thể rời đảo trong những trường hợp đặc biệt như trời bão hoặc bị bệnh. Họ cũng phải chờ đến khi những con chim cuối cùng bay đi trước khi rời đào.

He Ji Bai - cựu giám sát viên tại đây chia sẻ, anh vốn yêu thích thiên nhiên từ nhỏ và công việc này đã giúp anh được hòa mình với thiên nhiên trong suốt 4 tháng.

Một giám sát viên khác - Fan Wen Hao đã rất cảm động khi được chứng kiến khoảnh khắc loài chim trong thần thoại sản sinh thế hệ kế tiếp vào tháng 7/2023.