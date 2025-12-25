Giá xăng RON95 giảm mạnh về mốc 19.000 đồng/lít

Liên bộ Công Thương - Tài chính thông báo thay đổi giá bán lẻ đối với các mặt hàng xăng dầu vào chiều nay (25/12).

Trên cơ sở điều hành của liên bộ Công Thương - Tài chính, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đồng loạt tiến hành điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15 giờ ngày hôm nay.

Cụ thể, giá xăng RON95-III giảm 614 đồng/lít, giá bán lẻ không cao hơn 19.006 đồng/lít.

Tương tự, giá xăng E5 RON92 không cao hơn 18.716 đồng/lít, hạ 523 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành.

Giá xăng tiếp tục đi xuống. Ảnh: Nam Khánh

Trong khi đó, giá dầu diesel 0.05S giảm 219 đồng/lít, giá bán không cao hơn 17.257 đồng/lít.

Giá dầu hỏa không cao hơn 17.709 đồng/lít, được điều chỉnh giảm 228 đồng/lít.

Giá dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 13.382 đồng/kg, tăng 222 đồng/kg so với mức hiện hành.

Ở kỳ điều hành gần đây nhất (ngày 18/12), giá xăng được điều chỉnh giảm từ 376-462 đồng/lít.

Còn giá dầu diesel được điều chỉnh hạ 678 đồng/lít. Giá dầu hỏa giảm 704 đồng/lít. Còn giá dầu mazut 180CST 3.5S giảm 233 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành hôm nay, liên bộ Công Thương - Tài chính vẫn không trích lập, không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu.