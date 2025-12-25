Du lịch Cuba: Sắp bùng nổ hay tiếp tục lao dốc?

Theo tạp chí Travel and Tour World, du lịch Cuba đã ghi nhận tín hiệu khởi sắc trong năm 2025. Số liệu mới nhất cho thấy 50.083 khách quốc tế đến Cuba trong một tháng gần đây, tăng hơn 112% so với cùng kỳ năm 2024. Đặc biệt, lượng khách Canada – vốn là nguồn khách chính – đang quay trở lại mạnh mẽ, hứa hẹn mùa đông sôi động nhờ thời tiết ấm áp và chi phí hợp lý.

Nguyên nhân phục hồi được cho là nhờ các khách sạn, khu nghỉ dưỡng do tập đoàn quân đội GAESA quản lý đã được nâng cấp, cải thiện dịch vụ và chất lượng phục vụ, tạo sự hài lòng cho du khách. Ngoài ra, tỷ lệ khách quay lại Cuba hằng năm vẫn khá cao, nhờ sức hút văn hóa bản địa và lòng hiếu khách.

Nhiều nhận định trái chiều về du lịch Cuba

Trái ngược với những nhận định lạc quan, tờ Havana Times và nhiều du khách phản ánh thực trạng ảm đạm của ngành du lịch. Họ cho rằng tình trạng thiếu nhiên liệu, thiếu thực phẩm, mất điện kéo dài cùng hạ tầng xuống cấp đang khiến trải nghiệm của khách du lịch bị ảnh hưởng.

Thêm vào đó, các lệnh trừng phạt của Mỹ vẫn hạn chế du khách Mỹ đến Cuba và ngăn cản dòng vốn đầu tư nước ngoài.

Ảnh từ Cuộc thi ảnh Havana Times năm 2019, của Antonio Cabrera Rasgado

Tuy nhiên, vẫn có ý kiến cho rằng nếu biết tìm đúng địa điểm, du khách vẫn có thể có trải nghiệm ẩm thực và nghỉ dưỡng tốt.