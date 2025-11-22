Sáng 22-11, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn cùng đi lên

Sáng 22-11, giá vàng miếng SJC được các công ty vàng SJC, PNJ, DOJI niêm yết quanh mức 148,4 triệu đồng/lượng mua vào, 150,4 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 100.000 mỗi lượng so với sáng hôm qua.

Giá vàng miếng SJC có sự cách biệt giữa các công ty ở chiều mua vào, như Tập đoàn Phú Quý mua vào 147,4 triệu đồng/lượng, còn Bảo Tín Minh Châu mua tới 148,9 triệu đồng/lượng.

Chiều bán ra tại Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu bằng với giá ở công ty SJC là 150,4 triệu đồng.

Cách biệt giá mua - bán vàng miếng SJC được duy trì ở mức cao từ 2-3 triệu đồng mỗi lượng.

Tương tự, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng được giao dịch quanh 146 triệu đồng/lượng mua vào, 148,5 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 100.000 đồng.

Giá vàng trong nước tăng, ngược chiều với giá thế giới.

Giá vàng miếng SJC tăng trở lại vào sáng nay

Trên thị trường quốc tế, giá vàng hôm nay đóng cửa tuần giao dịch ở mức 4.066 USD/ounce, giảm nhẹ so với sáng hôm qua.

Tuy nhiên, nếu so với mức thấp nhất trong phiên giao dịch đêm hôm qua mốc 4.030 USD/ounce, giá vàng đã tăng đáng kể.

Theo giới phân tích, giá vàng đang chững lại trong ngắn hạn sau khi có chuỗi bứt phá liên tiếp nhiều tháng qua.

Thống kê của Kitco cho thấy, chỉ riêng tháng 9-2025, vàng bật lên hơn 10% - mức tăng theo tháng tốt nhất kể từ năm 2016; tháng 10 tăng thêm 5% và lập đỉnh mọi thời đại; tháng 11 tăng khoảng 4%.

Tính từ năm, kim loại quý này đã tăng gần 55%, tiến tới mức tăng trưởng mạnh nhất kể từ năm 1979. Trong bối cảnh hiện tại, nhiều dự báo cho rằng giá vàng hoàn toàn có thể chạm mốc 5.000 USD/ounce vào năm 2026.

Ba yếu tố chính được xem là động lực hỗ trợ giá vàng trong năm 2026 là các ngân hàng trung ương tiếp tục xu hướng đa dạng hóa danh mục, giảm phụ thuộc vào USD và tăng tích trữ vàng…

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 129,4 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng miếng SJC trên 20 triệu đồng.