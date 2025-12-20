Sáng 20-12, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn bật tăng

Sáng 20-12, các công ty vàng SJC, PNJ, DOJI niêm yết giá vàng miếng SJC quanh 154,6 triệu đồng/lượng mua vào, 156,6 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 200.000 đồng mỗi lượng so với hôm qua.

Tương tự, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% các loại được doanh nghiệp giao dịch quanh mức 150,5 triệu đồng/lượng mua vào, 153,5 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 200.000 đồng/lượng.

Giá vàng trong nước tăng trở lại theo đà đi lên của giá thế giới, đang ở mức cao nhất trong tuần qua. Sau vài ngày chững lại, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn đi lên và hướng tới mốc đỉnh lịch sử 157,2 triệu đồng/lượng lập vào tuần trước.

Giá vàng trong nước tăng trở lại

Trên thị trường quốc tế, giá vàng đóng cửa tuần giao dịch ở mức 4.339 USD/ounce, tăng tiếp so với phiên trước.

Theo giới phân tích, trong ngắn hạn, giá vàng đang được hưởng lợi từ những lo ngại về xung đột địa chính trị ở nhiều khu vực. Về dài hạn, đà tăng được hỗ trợ bởi kỳ vọng Mỹ nới lỏng chính sách tiền tệ, nỗi lo lạm phát dai dẳng khiến nhiều người tìm đến vàng như kênh trú ẩn an toàn.

Giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết đang ở khoảng 138,2 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng miếng SJC trên 18 triệu đồng/lượng. Các nhà đầu tư trong nước vẫn đang kỳ vọng ngân hàng thương mại và doanh nghiệp được cấp phép nhập khẩu vàng nguyên liệu, để sản xuất vàng miếng, từ đó tăng nguồn cung cho thị trường vàng trong nước.