Sam Altman “đối đầu” Elon Musk: Từ bạn cũ thành đối thủ trên mọi mặt trận

Altman và Musk từ bạn bè thành đối thủ

Sam Altman và Elon Musk từng thân thiết khi gặp nhau vào đầu những năm 2010, cùng chia sẻ mối lo về rủi ro của trí tuệ nhân tạo. Năm 2015, cả hai đồng sáng lập OpenAI như một tổ chức phi lợi nhuận, với Musk là nhà tài trợ lớn nhất (44 triệu USD).

Tuy nhiên, đến năm 2018, Musk rời ban quản trị OpenAI sau khi không thành công trong việc sáp nhập tổ chức này vào Tesla. Quan hệ giữa hai người vẫn được cho là ổn cho đến 2022, khi ChatGPT ra mắt. Musk khen ngợi nhưng cũng nhanh chóng cảm thấy “bị qua mặt” và thành lập xAI – một công ty đối thủ trực diện.

Kể từ đó, mâu thuẫn leo thang với những màn công kích cá nhân, chế giễu trên mạng xã hội và các vụ kiện tụng hàng tỷ USD.

Sam Altman và Elon Musk

Altman đang nhắm vào những công ty nào của Musk?

Không chỉ cạnh tranh trong AI qua OpenAI và xAI, Altman còn mở rộng “chiến tuyến” sang nhiều lĩnh vực khác. Anh đồng sáng lập Merge Labs – startup phát triển giao diện não – máy tính, đối đầu trực tiếp với Neuralink của Musk.

OpenAI cũng được cho là đang phát triển mạng xã hội giống X (Twitter cũ), điều này có thể đe dọa đến nền tảng 600 triệu người dùng hàng tháng của Musk. Altman tự tin khi ChatGPT hiện có tới 700 triệu người dùng mỗi tuần.

Ngoài ra, Altman còn nhắm tới xe điện và công nghệ tự lái. Tesla vừa trải qua quý II/2025 sụt giảm 13,5% doanh số. Trong khi Musk hứa hẹn robotaxi, Altman lại hợp tác với Applied Intuition để phát triển công nghệ tự lái cho “các xe phổ thông” và không ngần ngại chê Tesla đang chậm tiến độ.

Cuộc chiến này có thể đi xa đến đâu?

Musk và Altman hiện đang cuốn nhau vào các vụ kiện dai dẳng. Musk từng đề nghị mua lại tài sản OpenAI với giá gần 100 tỷ USD nhưng bị xem là “chiêu phá rối”. Sau đó, ông kiện OpenAI và Altman, còn phía OpenAI phản tố, cáo buộc Musk “quấy rối có hệ thống”. Một phiên tòa bồi thẩm đoàn dự kiến sẽ diễn ra vào năm tới.

Không chỉ dừng ở pháp lý, hai người liên tục “khẩu chiến” trên mạng xã hội. Musk gọi Altman là “Scam Altman”, “Swindly Sam”, trong khi Altman mỉa mai Musk sống trong sự bất an và “không thể hạnh phúc”.Trong khi đó, giới đầu tư tại Thung lũng Silicon lại nhìn cuộc chiến này theo hướng tích cực: càng nhiều cạnh tranh, hệ sinh thái công nghệ càng phát triển. Nhưng với Musk và Altman, dường như họ chỉ coi đây là một cuộc chiến sống còn.