Hình tượng Bill Gates sụp đổ vì hồ sơ Epstein

Biểu tượng công nghệ sụp đổ hình tượng đạo đức

Cuộc họp nội bộ của quỹ Bill & Melinda Gates Foundation hôm 24/2 bỗng trở thành tâm điểm chú ý khi nhà sáng lập thừa nhận từng có hai mối quan hệ ngoài luồng. Các hãng thông tấn lớn như "Reuters" hay "The Wall Street Journal" lập tức đăng tải thông tin này. Theo đó, vị tỷ phú xác nhận bản thân từng qua lại với một vận động viên Bridge người Nga cùng một nhà vật lý hạt nhân Nga trong thời gian vẫn là chồng của Melinda French Gates.

Sự việc bùng nổ ngay giữa lúc hàng triệu trang tài liệu điều tra về đường dây tội phạm tình dục của Jeffrey Epstein tiếp tục bị công bố. Lời thú nhận này lập tức châm ngòi cho một làn sóng hoài nghi khổng lồ nhắm vào giới tinh hoa toàn cầu bao gồm các chính trị gia, tài phiệt, học giả. Dư luận bắt đầu đặt câu hỏi lớn về sự minh bạch của những người nắm giữ quyền lực.

Một trong số những phụ nữ được cho là người tình của Bill Gates. Daily Mail.

Trong các báo cáo của "The Wall Street Journal", Epstein từng cố gắng gây sức ép với vị tỷ phú bằng cách đề cập tới mối quan hệ ngoài luồng này sau khi không đạt được thỏa thuận hợp tác tài chính. Nhà sáng lập Microsoft thừa nhận từng gặp mặt Epstein sau khi mạng lưới tội phạm này bị kết án năm 2008. Tuy nhiên, ông khẳng định đó chỉ là một "sai lầm về phán đoán".

Chính lời giải thích trên đã trở thành tâm điểm tranh luận. Ở vị thế của một người có ảnh hưởng bậc nhất lĩnh vực y tế toàn cầu, việc lựa chọn duy trì quan hệ với một tội phạm xâm hại tình dục không còn là câu chuyện cá nhân đơn thuần.

Nhìn lại quá khứ, nhà sáng lập Microsoft từng bỏ học Harvard để theo đuổi đam mê. Sự ra đời của các hệ điều hành như "MS-DOS" hay "Windows" đã biến ông thành tỷ phú hàng đầu trên tạp chí "Forbes". Quỹ từ thiện của ông cũng chi ra hàng trăm tỷ USD cho các chương trình y tế toàn cầu. Thế nhưng, cú sốc hiện tại đã phơi bày sự mâu thuẫn sâu sắc giữa hình tượng đạo đức được xây dựng cẩn thận suốt nhiều thập kỷ với thực tế đời tư.

Hệ lụy khôn lường của cuộc khủng hoảng niềm tin

Nhiều nhà bình luận đánh giá sự việc lần này là một cú va chạm kép. Nó không chỉ tàn phá đời tư mà còn đập tan hình tượng đạo đức của một kiểu mẫu chủ nghĩa tư bản nhân văn. Các nhà xã hội học phương Tây gọi đây là hiệu ứng sụp đổ thần tượng trong kỷ nguyên truyền thông số. Khi một cá nhân gắn liền với các hoạt động nhân đạo cứu trợ trẻ em hay cải cách giáo dục, công chúng sẽ đánh giá họ bằng những tiêu chuẩn đạo đức cực kỳ khắt khe.

Giáo sư Kwame Anthony Appiah thuộc Đại học NYU từng nhấn mạnh rằng những người nắm giữ ảnh hưởng xã hội lớn phải chịu trách nhiệm về các tín hiệu đạo đức mà họ gửi tới cộng đồng. Do đó, việc vị tỷ phú tiếp xúc với Epstein mang lại hậu quả tồi tệ hơn nhiều so với một sai lầm cá nhân.

Báo cáo niềm tin xã hội "Edelman Trust Barometer" chỉ ra rằng công chúng ngày càng hoài nghi tầng lớp tinh hoa kinh tế. Bất kỳ sự thiếu nhất quán nào giữa lời nói với hành động đều dễ dàng khuếch đại thành một cuộc khủng hoảng diện rộng. Từng được xem như ngoại lệ của giới siêu giàu, nay vị tỷ phú này lại bị kéo vào cùng một không gian nghi ngờ giống như nhiều nhân vật quyền lực khác.

Hiện tại, khối tài sản của ông vẫn đạt mức 100 tỷ USD. Tập đoàn công nghệ do ông sáng lập vẫn phát triển bền vững. Quỹ từ thiện vẫn duy trì hoạt động. Tuy nhiên, thứ bị tổn thương vĩnh viễn chính là tính chính danh đạo đức. Lịch sử chứng minh các nhân vật quyền lực như Tiger Woods có thể mất rất nhiều năm để khôi phục hình ảnh, trong khi nhiều chính trị gia dính bê bối đời tư gần như không thể lấy lại vị thế cũ.

Theo tờ "Guardian", cú sốc này không làm vị tỷ phú phá sản. Thay vào đó, nó làm lung lay tận gốc rễ nền tảng biểu tượng mà ông đã dày công vun đắp suốt ba thập niên qua. Sự sụp đổ niềm tin này chắc chắn sẽ còn tồn đọng rất lâu trong tâm trí công chúng.

Theo: t/h