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Giá vàng

Giá vàng

SJC Mua 144,000 Bán 147,000

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Giá vàng tăng thêm 11 triệu đồng/lượng sau 2 ngày

Sự kiện: Giá vàng

Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn tăng tiếp lên mốc 147 triệu đồng/lượng.

Sáng 13-6, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 144 triệu đồng/lượng mua vào và 147 triệu đồng/lượng bán ra, tăng thêm 1,6 triệu đồng/lượng so với cuối ngày hôm qua.

Giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng tiếp tục đi lên, được giao dịch quanh 143,9 triệu đồng/lượng mua vào và 146,9 triệu đồng/lượng bán ra.

Như vậy, chỉ trong hai ngày gần đây, giá vàng trong nước đã tăng tổng cộng khoảng 11 triệu đồng/lượng. 

Dù phục hồi mạnh, kim loại quý này vẫn thấp hơn khoảng 20 triệu đồng/lượng so với mức đỉnh ghi nhận cách đây khoảng một tháng.

Giá vàng trong nước tăng trở lại 11 triệu đồng trong 2 ngày

Giá vàng trong nước tăng trở lại 11 triệu đồng trong 2 ngày

Đáng chú ý, đà tăng của vàng trong nước đang vượt xa diễn biến của thị trường quốc tế. Chốt phiên giao dịch cuối tuần, giá vàng thế giới chốt ở mức 4.218 USD/ounce, gần như không thay đổi so với cuối ngày hôm qua. 

Theo giới phân tích, thị trường vàng đang chịu tác động từ các diễn biến địa chính trị và kỳ vọng về tình hình thương mại, năng lượng toàn cầu. Những tín hiệu có thể giúp giảm căng thẳng tại khu vực Trung Đông đã kéo giá dầu thô đi xuống đáng kể.

Giá dầu Brent kết thúc phiên giao dịch ở mức 87,3 USD/thùng, giảm 3,3% so với phiên trước. Trong khi đó, chỉ số đồng USD (DXY) đóng cửa tuần ở mức 99,8 điểm.

Quy đổi theo tỉ giá niêm yết, giá vàng thế giới hiện tương đương khoảng 134,3 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC trong nước khoảng 12 triệu đồng/lượng.

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Theo Thái Phương ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-13/06/2026 11:12 AM (GMT+7)
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