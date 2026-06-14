Thợ điện tiết lộ 3 nguyên tắc đơn giản giúp bật điều hòa không lo tốn điện

Bật điều hòa 16 độ C không giúp phòng mát nhanh hơn

Những đợt nắng nóng kéo dài khiến nhu cầu sử dụng điều hòa tăng mạnh. Nhiều gia đình bật điều hòa gần như cả ngày lẫn đêm với mong muốn làm mát nhanh nhất có thể. Thế nhưng, theo anh Lê Bùi, thợ sửa chữa điện dân dụng có nhiều năm kinh nghiệm tại Hà Nội, chính những thói quen tưởng như hợp lý lại đang khiến người dùng tốn điện hơn.

Anh Bùi cho biết một trong những sai lầm phổ biến nhất là cài đặt nhiệt độ quá thấp, từ 16-18 độ C ngay khi vừa bật máy. Nhiều người cho rằng nhiệt độ càng thấp thì phòng càng nhanh mát. Trên thực tế, điều hòa hoạt động ở công suất tối đa cho đến khi đạt mức nhiệt được cài đặt. Việc hạ nhiệt độ xuống quá thấp không giúp căn phòng mát nhanh hơn đáng kể nhưng lại khiến máy nén phải hoạt động lâu hơn, tiêu tốn nhiều điện năng hơn.

Nhu cầu sử dụng điều hòa tăng cao vào mùa hè. Ảnh: Quỳnh Mai.

Bên cạnh đó, nhiều gia đình sử dụng điều hòa trong phòng không kín, thường xuyên mở cửa hoặc để ánh nắng chiếu trực tiếp vào phòng. Điều này khiến hơi lạnh thất thoát liên tục, buộc điều hòa phải hoạt động nhiều hơn để duy trì nhiệt độ mong muốn.

Một lỗi khác cũng khá phổ biến là không vệ sinh điều hòa định kỳ. Khi lưới lọc và dàn lạnh bám bụi, luồng gió bị cản trở, khả năng làm lạnh giảm sút và thiết bị phải tiêu thụ nhiều điện hơn để đạt hiệu quả tương đương.

Theo anh Bùi, mức nhiệt độ lý tưởng trong mùa hè nên duy trì từ 26-28 độ C. Đây là khoảng nhiệt độ vừa tạo cảm giác dễ chịu, vừa hạn chế chênh lệch quá lớn với môi trường bên ngoài, giúp bảo vệ sức khỏe, đặc biệt đối với người già và trẻ nhỏ.

"Nếu ngoài trời khoảng 35-38 độ C mà trong phòng chỉ để 20 độ C thì cơ thể rất dễ bị sốc nhiệt khi di chuyển giữa hai môi trường. Nhiệt độ 26-28 độ C kết hợp thêm quạt điện thường đã đủ mát đối với đa số gia đình", anh Bùi chia sẻ.

Có cần bật thêm quạt khi sử dụng điều hòa?

Theo anh Bùi, không nhất thiết phải kết hợp điều hòa với quạt điện mới đạt hiệu quả làm mát. Hầu hết các dòng điều hòa hiện nay đều có các mức quạt gió như Low, Medium và High. Người dùng có thể cài đặt nhiệt độ ở mức 26–28 độ C và tăng tốc độ quạt gió của điều hòa để luồng khí lạnh phân bổ đều hơn trong phòng, vẫn đảm bảo cảm giác dễ chịu mà không phải hạ nhiệt độ quá thấp.

Anh Lê Bùi sửa chữa đồ điện: NVCC.

Trong trường hợp muốn tăng khả năng lưu thông không khí hoặc làm mát nhanh hơn, người dùng có thể kết hợp thêm quạt điện hoặc quạt trần. Tuy nhiên, việc sử dụng thêm loại quạt nào còn phụ thuộc vào diện tích phòng và nhu cầu của từng gia đình.

Ngoài ra, các chế độ Sleep hoặc Eco trên điều hòa hiện đại cũng có tác dụng tiết kiệm điện đáng kể nếu được sử dụng đúng cách. Chế độ Sleep sẽ tự động điều chỉnh nhiệt độ tăng dần vào ban đêm phù hợp với thân nhiệt khi ngủ, tránh tình trạng quá lạnh và giảm điện năng tiêu thụ. Trong khi đó, chế độ Eco giúp máy vận hành ở mức công suất tối ưu, hạn chế lãng phí điện mà vẫn đảm bảo sự thoải mái.

3 nguyên tắc dùng điều hòa vừa mát vừa tiết kiệm điện

Từ kinh nghiệm nhiều năm sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị điện lạnh, anh Lê Bùi đưa ra 3 nguyên tắc quan trọng để sử dụng điều hòa vừa mát vừa tiết kiệm điện:

- Thứ nhất, duy trì nhiệt độ ở mức 26-28 độ C và sử dụng thêm quạt điện để tăng hiệu quả làm mát.

- Thứ hai, đóng kín cửa phòng, hạn chế ánh nắng trực tiếp và vệ sinh điều hòa định kỳ từ 3-6 tháng/lần (tùy tần suất sử dụng của từng gia đình) để thiết bị hoạt động ổn định và bền.

- Thứ ba, lựa chọn điều hòa có công suất phù hợp với diện tích phòng để tối ưu hiệu quả làm lạnh, độ bền và tiền điện.

"Chỉ cần thay đổi một vài thói quen nhỏ, tiền điện mùa hè có thể giảm đáng kể mà căn phòng vẫn luôn mát mẻ", anh Bùi khuyến nghị.