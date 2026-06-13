Giá vàng hôm nay 13-6: Tiếp tục đi lên

Giá vàng hôm nay tiếp tục nóng lên

Đầu ngày 13-6 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay của thế giới đóng cửa cuối tuần ở mức 4.220 USD/ounce, tăng mạnh 47 USD so với mức giá thấp nhất của phiên đêm qua (4.173 USD/ounce).

Đà tăng của giá vàng được thúc đẩy bởi hàng loạt yếu tố vĩ mô. Dữ liệu lạm phát tháng 5 tại Mỹ cho thấy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 4,2% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi chỉ số giá sản xuất (PPI) tăng 6,5%. Những con số này tiếp tục củng cố lập trường thắt chặt tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), dù áp lực từ năng lượng đã giảm bớt.

Một yếu tố then chốt tác động đến thị trường vàng là quyết định của Tổng thống Donald Trump hủy bỏ các cuộc tấn công Iran, kết hợp với triển vọng đạt thỏa thuận có thể mở lại tuyến đường thủy chiến lược. Điều này đã khiến giá dầu thô lao dốc mạnh.

Sự suy yếu của "vàng đen" đã làm giảm mức phí bảo hiểm rủi ro lạm phát trên thị trường trái phiếu, từ đó hỗ trợ đà tăng của chứng khoán Mỹ và giảm nhu cầu trú ẩn an toàn đối với vàng.