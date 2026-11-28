Chiêu trò rao giá ảo bán chung cư

Tìm mua căn hộ cho bố mẹ ở quê lên sinh sống, anh Hoàng Minh Tuấn (38 tuổi, Hà Nội) liên tục theo dõi các trang rao vặt và hội nhóm chung cư. Anh đặc biệt chú ý tới những căn trên 60m2 được rao thấp hơn thị trường 500-600 triệu đồng. Tuy nhiên, trong gần chục cuộc gọi liên hệ, phần lớn đều báo máy bận, nhầm số hoặc khẳng định không có nhà bán.

“Lúc đầu tôi tưởng mình chậm chân nên người ta bán mất rồi, nhưng gọi đến cuộc thứ bảy, thứ tám vẫn kịch bản nhầm máy y hệt nhau thì mới giật mình nhận ra toàn bộ đều là tin ảo”, anh Tuấn chia sẻ.

Chị Nguyễn Thu Trang, một nhà đầu tư tìm mua căn hộ phía Tây Hà Nội, cũng rơi vào cảnh tương tự. Thấy mạng xã hội rao bán căn hộ giảm gần 800 triệu đồng vì chủ cần tiền gấp, chị lập tức gọi điện. Đầu dây bên kia vừa nghe hỏi mua liền gắt gỏng báo nhầm máy, cúp ngang rồi chặn số. Khi chị dùng số khác gọi lại, thuê bao đã khóa liên lạc.

Trước đây, chiêu cắt lỗ ảo thường được môi giới dùng để câu khách, lấy thông tin rồi lái sang căn hộ khác giá ngang thị trường. Nay, nhiều nhóm sử dụng tài khoản ảo tung hàng loạt tin rao giá thấp tại cùng một tòa nhà nhằm tạo cảm giác giá thị trường đang giảm mạnh. Nếu chủ nhà thiếu tỉnh táo, vội vàng hạ giá theo tin ảo, nhóm “cá mập” đứng sau sẽ lập tức lộ diện thu gom hàng giá hời để chờ thời cơ bán kiếm lời.

Anh Lê Quốc Việt, chủ một căn hộ 2 phòng ngủ tại quận Nam Từ Liêm (cũ), từng suýt sập bẫy. Trước khi đăng bán, anh khảo sát giá trên nhóm cư dân và tá hỏa khi thấy hàng loạt căn tương tự rao thấp hơn cả tỷ đồng.

Lo thị trường lao dốc không phanh, khó thanh khoản kịp hạn trả nợ ngân hàng, anh định hạ giá bán gấp. May mắn, khi hỏi trực tiếp ban quản lý tòa nhà, anh mới biết mặt bằng giao dịch thực tế vẫn ổn định, không hề có căn nào bán tháo như trên mạng.

Nhiều chung cư rao bán. Ảnh: Hoàng Hà

Khó giảm mạnh

Ông Trần Văn Hùng, môi giới bất động sản, cho biết áp lực từ việc lãi suất tăng cao thời gian qua đã khiến thanh khoản chung của thị trường căn hộ Hà Nội có phần chững lại, tâm lý người mua chuyển sang trạng thái nghe ngóng và chờ đợi. Thị trường hướng tới nhu cầu ở thực chứ không hề sụt giảm đồng loạt như thông tin trên mạng xã hội.

Mức giảm giá mạnh hiện nay chủ yếu rơi vào các khu chung cư ở xa trung tâm, hạ tầng chưa hoàn thiện, tỷ trọng nhà đầu tư lướt sóng cao và còn thưa vắng cư dân về ở.

Tại những khu đô thị đã lấp đầy cư dân với hệ sinh thái tiện ích vận hành ổn định, mặt bằng giá chuyển nhượng thực tế chỉ điều chỉnh nhẹ theo nhịp chung của thị trường.

Việc rao bán giá thấp nhưng không có giao dịch đang không phản ánh đúng thực tế thị trường. Ông Hùng chỉ ra một khu đô thị lớn ở phía Tây thành phố hiện có mặt bằng giá giao dịch thực tế chỉ giảm khoảng 10%. Trên các hội nhóm mạng xã hội, hàng chục tin đăng ảo lại đồng loạt rao bán các căn hộ tại đây với mức giảm lên tới 20-25%, tức là thấp hơn giá thực tế từ 800 triệu đến hơn 1 tỷ đồng/căn.

Bà Lê Hoàng Lan Như Ngọc, Giám đốc cấp cao, Trưởng bộ phận Tư vấn Chiến lược Cushman & Wakefield Việt Nam, nhận định giai đoạn này cho thấy thị trường đang chuyển từ tăng trưởng dựa trên kỳ vọng sang tăng trưởng dựa trên giá trị sử dụng thực tế.

Những dự án có pháp lý minh bạch, tiến độ rõ ràng, hạ tầng kết nối được cải thiện và chủ đầu tư có năng lực đã được kiểm chứng, nhiều khả năng sẽ duy trì được thanh khoản và dư địa tăng trưởng, trong khi các sản phẩm chưa phù hợp với nhu cầu ở thực sẽ cần thêm thời gian để hấp thụ.

Trước ma trận thông tin thật giả lẫn lộn, các chuyên gia khuyến cáo chủ nhà có nhu cầu bán cần giữ sự tỉnh táo, không nên lấy các bài đăng trôi nổi trên mạng xã hội làm thước đo định giá tài sản.

Người bán nên trực tiếp tham khảo giá giao dịch thực tế thông qua ban quản lý tòa nhà, các văn phòng công chứng quanh khu vực hoặc những đơn vị môi giới uy tín để tránh rơi vào bẫy ép giá của giới đầu cơ.