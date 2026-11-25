Chung cư cũ đồng loạt hạ giá

Chị Diệu Thúy (50 tuổi, trú tại Hà Nội), một cư dân sinh sống tại chung cư Gelexia Riverside, chia sẻ gần đây một căn hộ cùng tầng với chị được rao bán, tuần nào cũng có môi giới dẫn khách đến xem nhà. Tò mò hỏi thử, chị được môi giới thông tin rằng căn hộ 65m2 đang được chào bán hơn 4,1 tỷ đồng và có thương lượng.

Đáng chú ý, tháng 7/2026, cũng căn hộ này, chủ nhà từng rao bán với giá hơn 4,7 tỷ đồng. Như vậy, sau vài tháng, mức giá chào bán đã giảm khoảng 600 triệu đồng. Nếu gặp khách thiện chí, chủ nhà thậm chí có thể tiếp tục giảm giá.

Không chỉ tại Gelexia Riverside, nhiều dự án chung cư khác trên địa bàn khu vực Hoàng Mai cũ cũng đang ghi nhận diễn biến tương tự. Anh Minh Hòa (30 tuổi, Hà Nội) cho biết từng có ý định mua căn hộ tại khu vực phường Tương Mai cũ để chuẩn bị kết hôn. Tuy nhiên, do kế hoạch cá nhân thay đổi, anh tạm hoãn việc mua nhà và đến nay mới quay lại tham khảo giá.

Điều khiến anh bất ngờ là mặt bằng giá tại nhiều dự án đã thấp hơn đáng kể so với thời điểm anh khảo sát vào năm ngoái. Đặc biệt, tại một số chung cư cũ, giá chào bán của nhiều căn hộ đã giảm hàng trăm triệu đồng, thậm chí cả tỷ đồng, đặc biệt là những dự án chưa có sổ.

Khảo sát của Đầu tư Tài chính - VietnamFinance cho thấy, tại chung cư Rose Town, giá chào bán căn hộ hai phòng ngủ hiện dao động khoảng 65,2-78,5 triệu đồng/m2. Đơn cử, một căn hộ hai phòng ngủ, diện tích 66m2 đang được chào bán với giá hơn 4,5 tỷ đồng. Mặt bằng giá tại dự án đã giảm nhẹ so với giai đoạn đạt đỉnh năm 2025, khi nhiều căn hộ từng được rao bán với mức giá trên 80 triệu đồng/m2.

Cách đó không xa, Phương Đông Green Park có mức giá chào bán nhỉnh hơn, dao động khoảng 70-85 triệu đồng/m2. Tuy nhiên, mức giá này cũng đã giảm khoảng 5% so với cùng kỳ năm ngoái. Chẳng hạn, một căn hộ hai phòng ngủ, diện tích thông thủy 55m2 hiện được chủ nhà chào bán với giá 3,9 tỷ đồng. Theo môi giới, cách đây khoảng hai tháng, cũng căn hộ này từng được rao bán với giá 4,5 tỷ đồng.

Tại Gelexia Riverside Tam Trinh, một căn hộ diện tích 64,5m2 đang được chào bán khoảng 3,9 tỷ đồng, thấp hơn đáng kể so với thời điểm cuối năm 2025, khi căn hộ này từng được rao bán với giá khoảng 5,2-5,3 tỷ đồng.

Trong khi đó, tại The One Residence, thuộc quần thể Gamuda Garden, mặt bằng giá chào bán hiện phổ biến khoảng 71,8-83,5 triệu đồng/m2. Với căn hộ hai phòng ngủ, giá dao động 75-85 triệu đồng/m2; căn hộ ba phòng ngủ có giá khoảng 71-80 triệu đồng/m2. So với giai đoạn trước, giá bán tại dự án chỉ điều chỉnh nhẹ, khoảng 3-5% ở một số căn hộ.

Ngoài ra, khu vực còn có một số dự án đang mở bán như Gamuda Central Park, nằm gần công viên Yên Sở với giá rumor từ 92 triệu đồng/m2.

Đáng chú ý, khu vực Hoàng Mai cũ còn tập trung nhiều dự án chung cư thuộc diện có sai phạm của Tập đoàn Mường Thanh như tổ hợp chung cư HH Linh Đàm, VP5 và VP6. Đây cũng là nhóm dự án ghi nhận mặt bằng giá chào bán thấp hơn đáng kể so với nhiều chung cư thương mại khác trên địa bàn.

Tại tổ hợp HH Linh Đàm, các căn hộ diện tích nhỏ từ 45-48m2 hiện được rao bán khoảng 1,3-1,65 tỷ đồng. Căn hộ hai phòng ngủ, diện tích 56-71m2 có giá khoảng 1,5-2,5 tỷ đồng, trong khi các căn ba phòng ngủ, diện tích phổ biến 76-83m2 được chào bán khoảng 2,2-3,4 tỷ đồng.

Cụ thể, tại HH1 Linh Đàm, một căn hộ một phòng ngủ, diện tích khoảng 46m2 đang được rao bán với giá 1,55 tỷ đồng. Căn hộ hai phòng ngủ, diện tích 68m2 có giá khoảng 2,3 tỷ đồng.

Tại HH2, một căn hộ hai phòng ngủ, diện tích 67m2 đang được chủ nhà chào bán với giá 2,35 tỷ đồng. Trong khi đó, căn hộ ba phòng ngủ, diện tích 83m2 có giá khoảng 3,4 tỷ đồng.

So với thời điểm đạt đỉnh vào cuối năm 2025, mặt bằng giá tại HH Linh Đàm đã giảm đáng kể. Trước đó, nhiều căn hộ hai phòng ngủ tại tổ hợp này từng được rao bán phổ biến ở mức 45-55 triệu đồng/m2, thậm chí có căn vượt 55 triệu đồng/m2.

Tại hai tòa VP5 và VP6 thuộc khu đô thị bán đảo Linh Đàm, giá chào bán hiện dao động khoảng 43,5-80 triệu đồng/m2, tùy thuộc vào vị trí, diện tích và chất lượng nội thất.

Trong giai đoạn 2024-2025, nương theo đà tăng của thị trường căn hộ sơ cấp, nhiều chung cư cũ tại Hoàng Mai dù đã được đưa vào sử dụng nhiều năm, chất lượng công trình và tiện ích có dấu hiệu xuống cấp nhưng vẫn liên tục thiết lập mặt bằng giá mới. Một số căn hộ thậm chí từng được rao bán với mức giá gần 90 triệu đồng/m2.

Tuy nhiên, sau giai đoạn tăng nóng, xu hướng thị trường đã đảo chiều. Mặt bằng giá tại nhóm chung cư cũ, đặc biệt là những công trình có dấu hiệu xuống cấp, pháp lý còn tồn tại vướng mắc, đang chịu áp lực điều chỉnh rõ rệt. Ngay cả các dự án chung cư mới cũng ghi nhận giá chào bán giảm, dù mức độ điều chỉnh không quá mạnh.

Thị trường chung cư bước vào nhịp điều chỉnh

Diễn biến giảm giá tại Hoàng Mai không phải hiện tượng cá biệt mà phản ánh xu hướng điều chỉnh đang diễn ra trên thị trường căn hộ tại nhiều khu vực trên địa bàn Hà Nội.

Theo dữ liệu tháng 10/2026 của batdongsan.com.vn, mức độ quan tâm đối với phân khúc căn hộ chung cư đã sụt giảm đồng loạt tại ba thị trường lớn nhất cả nước. So với quý II/2026, mức độ quan tâm tại Hà Nội giảm 9%.

Xét về mặt bằng giá rao bán phổ biến trong quý III/2026 so với quý II/2026, chỉ số giá chung cư cũng đã điều chỉnh giảm tại hầu hết các khu vực.

Dữ liệu chi tiết về các dự án chung cư nổi bật tại Hà Nội trong tháng 10/2026 cho thấy phần lớn dự án đều ghi nhận giá rao bán giảm so với quý II, đặc biệt tại nhóm dự án quy mô lớn ở khu vực phía Tây và phía Đông. Mức điều chỉnh phổ biến khoảng 11-14%.

Việc giá chào bán giảm tới 14% chỉ trong một quý cho thấy áp lực thoát hàng của nhóm nhà đầu tư tham gia thị trường trong giai đoạn trước đang ngày càng rõ nét. Sau chuỗi tăng trưởng nóng, khi thanh khoản suy yếu và chi phí vốn gia tăng, nhiều chủ sở hữu buộc phải điều chỉnh kỳ vọng lợi nhuận, chấp nhận giảm giá để tìm kiếm người mua.

Theo nhiều chuyên gia, diễn biến hiện tại là một nhịp tái lập cân bằng tự nhiên và cần thiết của thị trường sau thời gian dài tăng nóng.

Trao đổi với Đầu tư Tài chính - VietnamFinance, ông Nguyễn Anh Quê, Chủ tịch G6 Group, nhận định thị trường bất động sản hiện chưa có cơ sở rõ ràng để kỳ vọng giá sẽ tăng trở lại trong ngắn hạn. Lãi suất vẫn duy trì ở mức cao và dự kiến kéo dài đến giữa năm 2027, trong khi nguồn cung ngày càng gia tăng, còn hoạt động của doanh nghiệp vẫn đối mặt với nhiều khó khăn.

Theo ông Quê, nếu thanh khoản được cải thiện trong thời gian tới, sự phục hồi có thể chỉ tập trung ở một số phân khúc và dự án cụ thể. Trong đó, nhà ở xã hội tại những vị trí tương đối trung tâm hoặc các dự án nhà ở thương mại có mức giá thấp hơn mặt bằng chung, phù hợp với khả năng chi trả của người mua, sẽ có nhiều cơ hội hơn.

Ngược lại, xét trên mặt bằng chung, thị trường vẫn đối diện nguy cơ giá tiếp tục đi xuống. Sau ba quý đầu năm 2026, lượng giao dịch đã suy giảm, giá bán có dấu hiệu hạ nhiệt ở cả thị trường sơ cấp và thứ cấp. Khả năng phục hồi trong thời gian tới không chỉ phụ thuộc vào nhu cầu thực mà còn gắn với việc tháo gỡ những điểm nghẽn về lãi suất, tín dụng, nguồn cung và giá bán.