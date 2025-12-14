Quyên góp từ thiện hơn 26 tỷ USD sau ly hôn, vợ cũ Jeff Bezos giàu thế nào?

MacKenzie Scott từng được biết đến chủ yếu với vai trò là vợ cũ của Jeff Bezos. Tuy nhiên, sau khi ly hôn năm 2019 và nhận khoản phân chia tài sản trị giá khoảng 38 tỷ USD, bà nhanh chóng bước ra ánh sáng với tư cách một nhà hảo tâm có ảnh hưởng toàn cầu.

Theo Forbes, đến tháng 12/2025, tài sản ròng của Scott đạt khoảng 33,8 tỷ USD, đưa bà vào nhóm những phụ nữ giàu nhất thế giới. Nhưng điều khiến Scott thực sự khác biệt không phải là quy mô tài sản, mà là cách bà sử dụng nó.

Ngày 9/12, MacKenzie Scott công bố đã quyên góp gần 7,2 tỷ USD chỉ trong vòng một năm, nâng tổng số tiền bà cho đi lên hơn 26 tỷ USD – mức cao nhất từ trước đến nay trong các đợt công bố của bà.

Khoản tiền này được phân bổ cho các trường đại học và nhiều tổ chức hoạt động trong các lĩnh vực như bảo vệ môi trường, quyền phụ nữ, an ninh kinh tế và hỗ trợ các cộng đồng yếu thế. Dù giá vàng hay chứng khoán biến động ra sao, Scott vẫn duy trì nhịp độ cho đi đều đặn và nhanh hơn phần lớn các nhà từ thiện lớn khác.

Jeff Bezos và MacKenzie Scott đã hoàn tất thủ tục ly hôn vào năm 2019.

Điều gì khiến cách làm từ thiện của Scott khác với các tỷ phú khác?

Khác với mô hình lập quỹ từ thiện truyền thống, Scott thường trao các khoản tài trợ lớn và không ràng buộc điều kiện sử dụng. Cách làm này đi ngược lại quan niệm phổ biến rằng các tổ chức phi lợi nhuận không đủ năng lực quản lý những khoản tiền lớn như vậy.

Theo Trung tâm Nghiên cứu Từ thiện Hiệu quả (CEP), quy mô và độ “mở” của các khoản tài trợ từ Scott là điều chưa từng có với một nhà tài trợ không vận hành thông qua quỹ. Việc không yêu cầu nộp hồ sơ xin tài trợ phức tạp cũng giúp các tổ chức tiết kiệm thời gian, tập trung vào hoạt động dài hạn thay vì thủ tục hành chính.

Cam kết “cho đi một nửa tài sản” của Scott được thực hiện ra sao?

Chỉ hai tháng trước khi ly hôn, MacKenzie Scott đã ký cam kết Giving Pledge, hứa sẽ cho đi ít nhất một nửa tài sản trong đời mình. Trên thực tế, bà đang thực hiện cam kết này với tốc độ nhanh hiếm thấy.

Theo các bài đăng blog của chính Scott, bà đã quyên góp gần 2 tỷ USD năm 2022, khoảng 2,2 tỷ USD năm 2023 và xấp xỉ 2 tỷ USD năm 2024. Nhiều nhân vật trong giới từ thiện, trong đó có Melinda French Gates, đã công khai bày tỏ sự tôn trọng với mô hình “từ thiện dựa trên niềm tin” mà Scott theo đuổi.

Không phải ai cũng đồng tình với lựa chọn của MacKenzie Scott. Năm 2024, tỷ phú Elon Musk từng chỉ trích bà khi cho rằng nhiều tổ chức Scott tài trợ tập trung vào các vấn đề chủng tộc và giới – những chủ đề ông thường phản đối.

Tuy vậy, các ý kiến chỉ trích này dường như không ảnh hưởng đến định hướng của Scott. Bà tiếp tục rót tiền cho các tổ chức liên quan đến đa dạng, công bằng và hòa nhập, cho thấy lập trường nhất quán và độc lập trong hoạt động từ thiện của mình.