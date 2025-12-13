Gia tộc giàu nhất nước Mỹ đang quản lý khối tài sản gần 500 tỷ USD như thế nào?

Gia tộc Walton, hậu duệ của nhà sáng lập Sam Walton, không trực tiếp điều hành Walmart nhưng vẫn nắm giữ khoảng 45% cổ phần công ty. Vì vậy, mỗi biến động của cổ phiếu Walmart đều tác động mạnh đến tổng giá trị tài sản của gia đình.

Trong bốn năm qua, họ đã bán ra 25,3 tỷ USD cổ phiếu thông qua quỹ gia đình và các công ty đầu tư riêng. Tuy nhiên, phần lớn giá trị ròng của họ vẫn đến từ chính Walmart – nguồn tài sản cốt lõi mà gia đình tiếp tục kiểm soát chặt chẽ.

Ông Rob Walton (bên trái), cựu chủ tịch hội đồng quản trị của Walmart, và ông Steuart Walton, thành viên hội đồng quản trị của Walmart.

Bloomberg ước tính tổng tài sản của gia tộc hiện đạt 482 tỷ USD, một phần nhờ đà tăng 25% của cổ phiếu Walmart năm nay, đưa công ty tiến gần mốc vốn hóa 1.000 tỷ USD – điều chỉ một vài tập đoàn Mỹ làm được.

Gia đình giàu nhất nước Mỹ dùng mô hình quản lý tài sản nào?

Gia đình Walton vận hành một cấu trúc gọi là mô hình “hub-and-spoke” (trục – nan). Trong đó, Walton Enterprises đóng vai trò “trục trung tâm”, quản lý phần lớn cổ phần Walmart và điều phối các hoạt động tài chính – từ đầu tư, thuế đến từ thiện.

Các quỹ gia đình con cháu trong nhà lập ra chính là “những nan quạt”, được tự do theo đuổi các lĩnh vực cá nhân họ quan tâm. Nhờ mô hình này, gia đình vừa tiết kiệm chi phí (do dùng chung dịch vụ kế toán, pháp lý, thẩm định), vừa duy trì sự đa dạng trong chiến lược đầu tư.

Dù ít khi công khai danh mục, các hồ sơ cho thấy Walton Enterprises đầu tư thận trọng: bất động sản, quỹ ETF, trái phiếu… trị giá khoảng 4,4 tỷ USD. Trong khi đó, các thành viên trẻ theo đuổi những hướng đi táo bạo hơn như AI, thể thao, năng lượng sạch.

Các thành viên nhà Walton đang đầu tư vào những lĩnh vực nào?

Những khoản đầu tư “ồn ào” thường đến từ các công ty gia tộc con:

Rob Walton – con trai nhà sáng lập – mua đội bóng NFL Denver Broncos với giá 4,65 tỷ USD. Một phần tài sản của Rob được quản lý bởi Madrone Capital, cổ đông lớn của nền tảng vé StubHub.

Lukas Walton – thế hệ thứ ba, tài sản 48 tỷ USD – mạnh tay đầu tư tác động (impact investing) thông qua Builders Vision, rót khoảng 15 tỷ USD vào các dự án như nhiên liệu sạch hay quỹ bảo tồn đại dương.

Tom & Steuart Walton – hậu duệ thế hệ thứ ba – tài trợ và đầu tư vào khu công viên xe đạp địa hình tại Bentonville, quê hương của gia đình.

Ben Walton và vợ điều hành Zoma Capital, tập trung vào nước sạch và phát triển bền vững tại Colorado và Chile.

Christy Walton, mẹ của Lukas, điều hành iAlumbra, đầu tư vào nông trại sinh thái và quỹ bảo vệ đại dương.

Các quỹ này cho thấy rõ xu hướng: thế hệ trẻ Walton đặt trọng tâm vào môi trường, năng lượng sạch và những lĩnh vực có “tính tác động xã hội”, thay vì chỉ tìm kiếm lợi nhuận tài chính thuần túy.

Mô hình “trục – nan” của gia tộc Walton mang lại lợi thế gì?

Theo các chuyên gia, khi tài sản gia đình vượt ngưỡng hàng trăm tỷ USD, việc tập trung một phần nguồn lực vào một “trục trung tâm” giúp họ: Tiếp cận các quỹ đầu tư hàng đầu với suất phân bổ lớn hơn; Tối ưu chi phí: kế toán, pháp lý, quản lý tài sản; Đảm bảo tính thống nhất trong vận hành tài chính – từ thiện; Duy trì quyền lực gia tộc mà vẫn cho phép từng thành viên phát triển bản sắc riêng

Giống mô hình Rockefeller 100 năm trước, Walton Enterprises hoạt động gần như một “multi-family office”, chỉ phục vụ… một gia đình. Đây là mô hình ngày càng phổ biến trong giới siêu giàu đang chuyển giao tài sản sang thế hệ tiếp theo.

Gia tộc Walton đối mặt thử thách gì khi chuyển giao tài sản sang thế hệ thứ ba?

Theo các chuyên gia cố vấn gia đình, thách thức lớn nhất không phải là tiền, mà là sự đồng thuận trong một thế hệ đa dạng hơn.

Trong khi thế hệ thứ hai chung nền tảng và giá trị, thế hệ thứ ba có thể khác biệt về ưu tiên: đầu tư AI thay vì bất động sản, thoái vốn khỏi dầu khí, hoặc theo đuổi các hoạt động từ thiện mới. Vì vậy, giữ gia đình gắn kết đòi hỏi thời gian, chiến lược và một bộ khung vận hành rõ ràng.

Gia tộc Walton đã có những bước chuyển: mở rộng quyền biểu quyết cho thế hệ cháu, trẻ hóa hội đồng quỹ từ thiện 8,6 tỷ USD, và định hướng hoạt động theo những giá trị tiến bộ hơn.

Theo chuyên gia Dennis Jaffe: “Khi thế hệ trẻ nắm giữ khối tài sản lớn, họ ít quan tâm đến việc làm giàu thêm, mà tập trung vào câu hỏi: chúng ta sẽ dùng tiền để làm gì cho thế giới?”