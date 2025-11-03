“Bỏ túi” thêm 24 tỷ USD trong một buổi sáng, tài sản Jeff Bezos hiện là bao nhiêu?

Tài sản của Jeff Bezos, người sáng lập Amazon đã tăng khoảng 24 tỷ USD chỉ trong sáng thứ Sáu, theo Forbes. Diễn biến này đến từ cú tăng 11,5% của cổ phiếu Amazon, lên khoảng 248,6 USD/cổ phiếu sau khi thị trường mở cửa.

Đây là mức tăng trong ngày mạnh nhất của Amazon kể từ tháng 4 và tiến sát phiên tăng 12,1% từng ghi nhận cuối năm 2022. Trước đó, cổ phiếu Amazon đã giảm 3,2% trong phiên hôm thứ Năm ngay trước báo cáo thu nhập.

Nhờ cú tăng này, Jeff Bezos hiện nắm khoảng 8% cổ phần Amazon ghi nhận tài sản lên mức 259,4 tỷ USD, giữ vị trí người giàu thứ ba thế giới.

Jeff Bezos

Điều gì đã thúc đẩy cổ phiếu Amazon tăng vọt?

Amazon công bố doanh thu quý đạt 180,2 tỷ USD và lợi nhuận 1,95 USD/cổ phiếu, vượt dự báo của giới phân tích (177,9 tỷ USD và 1,57 USD/cổ phiếu).

Mảng đám mây Amazon Web Services (AWS) tiếp tục là “đầu tàu”, tăng trưởng 20% lên 33 tỷ USD. CEO Andy Jassy cho biết nhu cầu về dịch vụ AI của Amazon đang bùng nổ, thể hiện qua động thái khởi động trung tâm dữ liệu AI trị giá 11 tỷ USD dành cho các mô hình của Anthropic.

Các nhà phân tích nhận định Amazon đang sở hữu “hệ sinh thái sâu rộng” và nhiều cơ hội tăng trưởng dài hạn, đặc biệt trong mảng điện toán đám mây biên lợi nhuận cao.

Cổ phiếu Amazon đã tăng thế nào trong năm nay?

Cổ phiếu Amazon đã tăng 53% kể từ đáy tháng 4, khi giá chỉ còn 161,38 USD. Sau nhịp điều chỉnh, giá hiện vượt mốc 240 USD và tăng hơn 12% từ đầu năm.

Đà tăng cho thấy niềm tin mạnh mẽ từ thị trường, dù Amazon mới công bố sa thải 14.000 nhân sự khối văn phòng để tinh giản bộ máy. CEO Andy Jassy khẳng định quyết định này không xuất phát từ áp lực tài chính hay tác động của AI “ở thời điểm hiện tại”.

Các chuyên gia đánh giá Amazon có “hào lũy cạnh tranh” lớn và chiến lược AI – điện toán đám mây đang mở ra chu kỳ tăng trưởng mới, bất chấp những biến động kinh tế và căng thẳng thương mại Mỹ – Trung trước đó.