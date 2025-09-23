Elon Musk, Jeff Bezos, Bill Gates và loạt tỷ phú top đầu thế giới cùng dốc lực đầu tư vào lĩnh vực này

Elon Musk đầu tư vào năng lượng sạch

Elon Musk – CEO Tesla, sở hữu khối tài sản 410 tỷ USD – không chỉ gắn với xe điện mà còn mở rộng sang mảng năng lượng tái tạo. Tesla Energy được thành lập từ năm 2015, hiện vận hành nhiều “gigafactory” và “megafactory” sản xuất pin và xe điện tại Mỹ, Trung Quốc, Đức.

Đáng chú ý, một nhà máy pin LFP công suất 10 GWh/năm tại Nevada sắp hoàn thành, song song với việc Tesla ký hợp đồng triển khai dự án lưu trữ năng lượng lưới điện lớn nhất Trung Quốc hồi tháng 6/2025. Musk cũng tài trợ giải thưởng 100 triệu USD XPRIZE Carbon Removal, kết thúc vào Tuần lễ Trái đất 2025.

Jeff Bezos và Amazon đang làm gì cho khí hậu?

Jeff Bezos, nhà sáng lập Amazon với tài sản 236,3 tỷ USD, đã khởi động Quỹ Bezos Earth Fund trị giá 10 tỷ USD từ năm 2020, hỗ trợ các nhà khoa học, tổ chức xã hội và các dự án vì môi trường. Đến đầu 2025, quỹ này đã giải ngân khoảng 2,5 tỷ USD.

Song song, Amazon còn đồng sáng lập Quỹ Climate Pledge Fund (2 tỷ USD) và đặt mục tiêu đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2040. Từ tháng 3/2025, Amazon đã ra mắt dịch vụ tín chỉ carbon dành cho nhà cung ứng và khách hàng doanh nghiệp.

Bill Gates chọn con đường nào cho năng lượng tương lai?

Với 118 tỷ USD tài sản, Bill Gates đầu tư mạnh vào công nghệ sạch qua tổ chức Breakthrough Energy từ 2015. Tính đến 2024, quỹ đầu tư mạo hiểm Breakthrough Energy Ventures đã rót 3,5 tỷ USD vào hơn 110 công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực hydro xanh, khử carbon công nghiệp, nhiên liệu sạch.

Ngoài ra, công ty hạt nhân TerraPower do Gates sáng lập đang phát triển lò phản ứng Natrium công suất 345 MW tích hợp lưu trữ muối nóng chảy. Nhà máy đầu tiên đặt tại Wyoming dự kiến vận hành vào 2030, và có thể nhân rộng thêm 5 lò khác đến 2035.

Tỷ phú Bill Gates

Các tỷ phú Ấn Độ dẫn đầu “cuộc đua xanh”

Mukesh Ambani, Chủ tịch Reliance Industries, sở hữu 107,3 tỷ USD, cam kết 10 tỷ USD cho năng lượng tái tạo từ 2021. Tập đoàn hướng tới 100 GW năng lượng tái tạo vào 2030, xây dựng tổ hợp Dhirubhai Ambani Green Energy Giga Complex rộng 5.000 mẫu đất, gồm 5 nhà máy sản xuất pin mặt trời, pin nhiên liệu, hydro xanh, và pin lưu trữ.

Tương tự, Gautam Adani – Chủ tịch Adani Group với 63,2 tỷ USD – đã công bố kế hoạch đầu tư 100 tỷ USD vào năng lượng sạch trong 10 năm. Đến giữa 2025, Adani Green Energy đã vận hành 15,5 GW điện tái tạo. Dự án trọng điểm là công viên năng lượng tái tạo Khavda 30 GW ở bang Gujarat, trong đó 5,4 GW đã đi vào hoạt động.

Doanh nhân Trung Quốc đang thay đổi ngành pin và xe điện

Robin Zeng và Li Ping, lãnh đạo CATL – nhà sản xuất pin xe điện lớn nhất thế giới – sở hữu lần lượt 40,9 và 7,8 tỷ USD. CATL đặt mục tiêu trung hòa carbon toàn bộ chuỗi cung ứng pin vào 2035, hiện 9 nhà máy đã đạt “zero carbon”. Năm 2024, CATL tái chế 130.000 tấn pin, thu hồi 17.000 tấn muối lithium.

BYD – dưới sự dẫn dắt của Wang Chuanfu cùng các đồng sáng lập – là hãng xe đầu tiên ngừng hẳn sản xuất xe chạy xăng từ 2022. Với pin Blade nổi tiếng về độ an toàn và hiệu quả, BYD tiếp tục đột phá với nền tảng Super e-Platform và hệ thống sạc nhanh 1 MW, bổ sung 400 km chỉ trong 5 phút.

Tỷ phú Andrew Forrest đưa ngành khai khoáng Australia “xanh”

Andrew Forrest, Chủ tịch Fortescue Metals Group, đang biến một trong những “ông lớn” phát thải nhiều nhất thành tập đoàn tiên phong năng lượng sạch. Kế hoạch 6,2 tỷ USD của Fortescue đặt mục tiêu “zero thực sự” vào 2030, loại bỏ hoàn toàn nhiên liệu hóa thạch trong khai thác quặng sắt.

Tập đoàn đẩy nhanh triển khai 2–3 GW năng lượng tái tạo tại Pilbara, bao gồm trang trại điện mặt trời 190 MW dự kiến hoàn thành vào 2027 và dự án Turner River 640 MW. Năm 2024, Fortescue chi thêm 2,8 tỷ USD để đầu tư thiết bị khai khoáng không phát thải.