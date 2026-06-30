Quy hoạch Hà Nội 100 năm: Thêm sân bay gần Ninh Bình, 300 km metro hiện đại

Trung tâm không gian triển lãm là sa bàn số khổ lớn kết hợp trình chiếu 360 độ, tái hiện toàn bộ cấu trúc phát triển Hà Nội cùng hệ thống giao thông, đô thị và các cực tăng trưởng trong tương lai.

Theo đồ án quy hoạch, Hà Nội sẽ phát triển mô hình đa cực với hạ tầng giao thông đóng vai trò xương sống, kết nối các trung tâm đô thị, công nghiệp và logistics.

Một trong những điểm nhấn là hệ thống đường sắt đô thị mới dài hơn 300 km, trong đó hơn 270 km đi qua địa bàn Hà Nội. Mạng lưới được định hướng ngầm hóa, phát triển theo mô hình TOD lấy nhà ga làm trung tâm phát triển đô thị.

Phối cảnh ga Cổ Loa trên tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh với kiến trúc hiện đại, bao quanh là các khu đô thị.

Triển lãm cũng giới thiệu các phương án phát triển TOD tại ga C9 - Hồ Hoàn Kiếm.

Các mô hình tàu metro cùng sơ đồ quy hoạch mạng lưới đường sắt đô thị được trưng bày, giúp người xem hình dung hệ thống giao thông công cộng tương lai của Thủ đô.

Quy hoạch xác định Hà Nội sẽ hoàn thiện mạng lưới 8 tuyến vành đai cùng hệ thống cao tốc hướng tâm, tạo kết nối đồng bộ giữa nội đô, vùng Thủ đô và các địa phương lân cận.

Điểm nhấn khác là quy hoạch hệ thống hàng không kép. Nội Bài được mở rộng, xây dựng sân bay quốc tế thứ hai (khu vực màu trắng) tại cửa ngõ phía Nam Hà Nội, gần với tỉnh Ninh Bình, diện tích khoảng 1.500 ha. Theo quy hoạch, từ sân bay mới vào trung tâm Hà Nội chỉ mất khoảng 15 phút nhờ hệ thống đường sắt tốc độ cao và cao tốc hướng tâm.

Phối cảnh đô thị sân bay tương lai cho thấy khu thương mại tự do, trung tâm logistics lạnh và tổ hợp công nghiệp sản xuất rộng 250 ha kết nối trực tiếp với đường sắt tốc độ cao.

Không chỉ mở rộng trên mặt đất, Hà Nội còn được định hướng phát triển không gian ngầm nhiều tầng và khai thác vùng không gian thấp dưới 3.000 m để phục vụ taxi bay, thiết bị bay không người lái và các phương tiện giao thông thế hệ mới.

Nhiều người dân, chuyên gia quy hoạch dành thời gian trải nghiệm các màn hình tương tác, tìm hiểu vị trí các dự án hạ tầng giao thông và những thay đổi dự kiến của Hà Nội trong 100 năm tới.