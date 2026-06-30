Quy hoạch Hà Nội 100 năm: 9 cực tăng trưởng ở những khu vực nào?

Ngày 29/6, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia diễn ra Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm và Xúc tiến đầu tư năm 2026.

Theo quy hoạch tổng thể, Hà Nội sẽ phát triển theo mô hình không gian gồm 9 cực tăng trưởng, 9 trung tâm lớn và 9 trục động lực. Đây được xem là định hướng tái cấu trúc toàn diện không gian đô thị theo mô hình đa tầng, đa lớp, tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển dài hạn.

9 cực tăng trưởng Quy hoạch Hà Nội 100 năm

Cực Trung tâm - khu vực nội đô lịch sử và mở rộng (Hữu ngạn Sông Hồng) tiếp tục giữ vai trò là cực trung tâm của Thủ đô. Đây là nơi tập trung các chức năng chính trị - hành chính, văn hóa, tài chính và thể thao, đồng thời định hướng phát triển sông Nhuệ thành trục xanh chiến lược, kết hợp giữa hạ tầng giao thông, điều tiết thủy văn và không gian cảnh quan.

Cực phía Bắc, khu vực Đông Anh - Mê Linh - Sóc Sơn được định vị là cực động lực hội nhập quốc tế. Quy hoạch ưu tiên phát triển hệ sinh thái dịch vụ, thương mại, tài chính, logistics gắn với Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, đồng thời nghiên cứu khu thương mại tự do và các trung tâm công nghiệp công nghệ cao.

Những dự án nổi bật tại khu vực này gồm cầu Tứ Liên, Khu đô thị mới G8 tại xã Thiên Lộc, Khu đô thị mới G3, Khu đô thị mới - Nhà ở xã hội Green Home City, Khu nhà ở xã hội Tiên Dương, các trạm xử lý nước thải tại xã Quang Minh,...

Vị trí 9 cực tăng trưởng Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm.

Trong khi đó, Cực phía Đông thuộc vùng Gia Lâm và Long Biên cũ được quy hoạch trở thành cửa ngõ thương mại - dịch vụ của Thủ đô. Khu vực này sẽ phát triển các trung tâm logistics hiện đại, cảng cạn (ICD), kết nối trực tiếp với Quốc lộ 5 và cao tốc Hà Nội - Hải Phòng nhằm tăng cường liên kết với tam giác kinh tế Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh.

Các dự án tiêu biểu gồm cầu Trần Hưng Đạo, Cảng thủy nội địa container Phù Đổng, dự án nhà ở xã hội Green Innovation City, cầu Giang Biên, Khu nhà ở và dịch vụ thương mại Thiên Đức, Nhà máy xử lý nước thải Phúc Đồng,...

Đối với Cực phía Nam, vùng Phú Xuyên - Ứng Hòa cũ được xác định là trung tâm công nghiệp và logistics quy mô lớn. Quy hoạch gắn khu vực này với sân bay thứ 2 phía Nam Hà Nội, đường sắt tốc độ cao, cảng sông và các đầu mối giao thông đa phương thức, hướng tới hình thành cực tăng trưởng mới về công nghiệp công nghệ cao, y tế và dịch vụ liên vùng.

Một số dự án nổi bật gồm Vành đai 4, cầu Hồng Hà, cầu Mễ Sở và các khu công nghiệp tại xã Phú Xuyên, Đại Xuyên, Thượng Phúc,...

Cực phía Nam, Tây Nam ở khu vực Vân Đình - Đại Nghĩa, được định hướng trở thành đô thị sinh thái hai bên sông, kết hợp bảo tồn di sản và giá trị tín ngưỡng, đồng thời hưởng lợi từ định hướng phát triển sân bay phía Nam.

Các dự án đáng chú ý như các khu công nghiệp tại xã Ứng Thiên và xã Dân Hòa, Khu du lịch nghỉ dưỡng sông Mỹ Hà, Trung tâm văn hóa - giải trí Hương Sơn, Trung tâm văn hóa Phật giáo Hương Sơn, Khu du lịch sinh thái Hương Sơn,...

Cực phía Tây Nam, khu vực Xuân Mai - Chương Mỹ cũ được quy hoạch là đô thị giáo dục, đào tạo, y tế kết hợp nghỉ dưỡng sinh thái, đóng vai trò bổ trợ cho hệ thống đào tạo và chăm sóc sức khỏe của vùng Thủ đô.

Cực phía Tây, khu vực Hòa Lạc tiếp tục giữ vị trí là hạt nhân khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Trọng tâm của cực này là Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Đại học Quốc gia Hà Nội cùng định hướng hình thành khu thương mại tự do, tạo liên kết phát triển với các tỉnh phía Tây như Phú Thọ, Sơn La.

Bản đồ định hướng phát triển không gian đô thị và khu chức năng

Cực phía Tây Bắc, đô thị Sơn Tây - Ba Vì được định hướng phát triển du lịch nghỉ dưỡng, văn hóa - lịch sử và bảo tồn hệ sinh thái rừng quốc gia, gắn với không gian núi Tản - sông Đà và yêu cầu bảo đảm quốc phòng, an ninh; kết nối với các đô thị Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc, Việt Trì - Phú Thọ.

Các dự án nổi bật gồm các Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật các điểm thương mại, dịch vụ tại phường Sơn Tây, Khu đô thị Viên Sơn mới, Khu đô thị Trung Hưng mới,...

Cực Sông Hồng cũng được xác lập là một cực phát triển đặc biệt của Thủ đô. Không gian này được định hướng phát triển đa chức năng, kết hợp giữa cảnh quan, văn hóa và các hoạt động kinh tế, tạo trục kết nối xuyên suốt trong cấu trúc đô thị Hà Nội tương lai.

Nổi bật nhất là Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, Thành phố thông minh Bắc Hà Nội,...

Quy hoạch tổng thể Thủ đô: Xây dựng Hà Nội trở thành thành phố toàn cầu

Theo mục tiêu đặt ra, đến năm 2035, Hà Nội hướng tới trở thành đô thị xanh, thông minh và hiện đại, có năng lực cạnh tranh cao, đồng thời là trung tâm tài chính, thương mại, đổi mới sáng tạo và nghiên cứu phát triển có tầm ảnh hưởng trong nước và khu vực.

Đến năm 2045, Thủ đô được định hướng trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo quan trọng của khu vực châu Á - Thái Bình Dương với hạ tầng và mô hình quản trị đô thị hiện đại, chất lượng sống của người dân thuộc nhóm dẫn đầu.

Tầm nhìn xa hơn đến năm 2065, Hà Nội phấn đấu trở thành thành phố toàn cầu có trình độ phát triển cao, bền vững, nằm trong nhóm các thủ đô có chất lượng sống và chỉ số hạnh phúc hàng đầu thế giới.

Đến năm 2085 và các giai đoạn tiếp theo, Thủ đô được kỳ vọng trở thành siêu đô thị có sức ảnh hưởng lớn trong mạng lưới các thành phố toàn cầu, dẫn dắt xu hướng về đô thị thông minh, kinh tế tri thức và đổi mới sáng tạo.