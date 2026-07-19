Người TP.HCM ‘toát mồ hôi’ đi bán kim cương

Chị Nguyễn Phương Hoa (ngụ phường Bình Thạnh, TP.HCM) mang chiếc nhẫn kim cương 6,8 ly trị giá gần 300 triệu đồng đến cửa hàng Hoàng Thứ Jewelry trên đường Lê Thánh Tôn để bán lại. Tuy nhiên, cửa hàng đã đóng cửa. Chị Hoa gọi điện cho nhân viên cửa hàng nhưng không có ai ra tiếp.

“Tôi mua chiếc nhẫn kim cương này ở Hoàng Thứ Jewelry đã 3 năm. Họ hẹn tôi thu mua lại chiếc nhẫn nhưng đến nơi thì không có ai tiếp, cửa hàng cũng không mở cửa. Khi mua thì niềm nở đón tiếp mà bán đi thì vất vả quá”, chị Hoa nói.

Chị Hoa, ngụ phường Bình Thạnh đi bán lại chiếc nhẫn kim cương nhưng cửa hàng đã đóng cửa. (Ảnh: Đại Việt)

Chị Vũ Ngọc Vy (ngụ phường Nhiêu Lộc, TP.HCM) cũng chia sẻ, chị mua chiếc nhẫn kim cương 6,3 ly trị giá hơn 250 triệu đồng tại cửa hàng PJA trên đường Võ Văn Tần. Tuy nhiên, khi đến bán lại chiếc nhẫn thì cửa hàng này cũng đóng cửa.

“Sở hữu kim cương quá bất an nên tôi quyết định bán. Thế nhưng, việc bán cũng rất khó khăn. Cửa hàng hẹn tôi đến tháng 8 sẽ giải quyết”, chị Vy nói.

Những chiếc nhẫn trị giá vài trăm triệu đồng đang bị “tắc nghẽn” ở khâu thu mua vì cửa hàng đóng cửa. (Ảnh: Đại Việt)

Đại diện cửa hàng kim cương PJA cho hay, thời gian gần đây, thị trường trang sức kim cương đang xảy ra những khủng hoảng, kéo theo những hệ lụy khó lường. Việc này tác động đến tâm lý khách hàng. Cửa hàng PJA ghi nhận lượng khách bán lại kim cương tăng đột biến.

“Dù cố gắng tiếp nhận và hỗ trợ khách hàng nhưng sự việc vẫn vượt tầm kiểm soát, tắc nghẽn nghiêm trọng về dòng tiền cũng như hoạt động kinh doanh của PJA và nguyên nhân chính không đến từ chất lượng sản phẩm của PJA. PJA ngừng hoạt động kinh doanh và dừng thu đổi sản phẩm”, đại diện PJA thông tin.

Theo cửa hàng này, người dân có nhu cầu thu đổi sản phẩm liên hệ qua hotline của cửa hàng. Doanh nghiệp sẽ sắp xếp phản hồi, giải quyết trước ngày 30/8/2026.

Nhiều cửa hàng kinh doanh kim cương lâu năm ở TP.HCM đã đóng cửa. (Ảnh: Đại Việt)

Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, nhu cầu bán kim cương của người dân TP.HCM vẫn rất lớn. Chính vì vậy, nhiều cửa hàng kinh doanh kim cương bị “quá tải” dòng tiền, dẫn đến việc phải đóng cửa.

Ngày 19/7, nhiều cửa hàng kim cương tại TP.HCM tiếp tục thông báo tạm ngừng hoạt động. Điển hình như kim cương Cashion có địa chỉ tại Vincom Cộng Hòa, phường Tân Sơn Nhất thông báo tạm dừng kinh doanh để tái cấu trúc toàn diện. Thời gian dừng hoạt động kéo dài 2 tháng.

Cũng trong buổi sáng cùng ngày, Quế Jewelry trên đường Lê Thánh Tôn, phường Bến Thành cũng thông báo tạm nghỉ kinh doanh từ ngày 19/7 đến ngày 3/8/2026 để sắp xếp lại hoạt động và chuẩn bị tốt hơn cho chặng đường sắp tới.

Cao Hùng Diamond trên đường Trần Phú, phường Chợ Quán thông báo ngừng hoạt động thu đổi trong 2 tuần.

Quế Jewelry trên đường Lê Thánh Tôn chính thức đóng cửa từ ngày 19/7. (Ảnh: Đại Việt)

Thị trường kim cương tại TP.HCM bắt đầu khủng hoảng từ cuối tháng 5/2026, khi một số người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội chia sẻ trải nghiệm mua kim cương đáng thất vọng với nguồn gốc và chất lượng kim cương không rõ ràng. Ngay lập tức, làn sóng mang kim cương đi bán lại diễn ra rầm rộ.

Khi sự việc đang căng thẳng thì ông Đặng Ngọc Thảo, Giám đốc Công ty Giám định PNJ (P-Lab, công ty con của PNJ) và các chủ tiệm vàng Kim Lý, Ngọc Châu Âu, Ngọc Tâm bị cơ quan chức năng bắt giữ để điều tra về hành vi buôn lậu. Vụ việc này càng khiến thị trường kim cương càng khủng hoảng trầm trọng. Người dân đổ xô đi bán lại kim cương đã mua trước đó khiến các cửa hàng bị quá tải dòng tiền.

Các con phố có giao dịch vàng bạc, kim cương sôi động ở TP.HCM như Lê Thánh Tôn, An Dương Vương, Trần Hưng Đạo…bỗng trở nên trầm lắng. Nhiều cửa hàng đã cửa đóng then cài.

Theo chuyên gia kinh tế Trần Thăng Long, một người bình thường gần như không thể tự xác định viên kim cương mình cầm trên tay có đúng thông số hay không. Họ phải dựa vào hệ thống kiểm định, chứng nhận và uy tín của doanh nghiệp bán lẻ.

Nói cách khác, khách hàng không mua một viên kim cương bằng mắt, họ mua bằng niềm tin.

Cũng theo ông Long, ngành kim cương không giống các ngành bán lẻ khác. Cụ thể, nếu một chiếc điện thoại lỗi có thể đổi mới. Một chiếc xe lỗi có thể triệu hồi. Nhưng niềm tin đối với một viên kim cương rất khó “bảo hành”.

“Một doanh nghiệp kinh doanh kim cương có thể mất vài chục tỷ đồng lợi nhuận, nhưng nếu mất niềm tin của khách hàng, cái giá phải trả có thể lớn hơn và phải mất rất nhiều năm để khắc phục”, ông Long nói.