Điểm nhấn chính trong quy hoạch Thủ đô 100 năm là gì?

Hài hòa giữa đô thị và nông thôn

Theo ông Nguyễn Trọng Kỳ Anh, Hà Nội sẽ kiện toàn hệ thống hạ tầng khung, trọng tâm là bổ sung các tuyến đường sắt đô thị và hoàn thiện các trục đường hướng tâm, vành đai. Đây là cơ sở để triển khai mô hình tổ chức không gian đô thị đa tầng, đa lớp trong tương lai.

Bên cạnh đó, không gian Thủ đô sẽ được phát triển theo hướng hài hòa giữa đô thị và nông thôn với triết lý: "Rừng trong phố, phố trong rừng" và "Làng trong thành phố, thành phố trong làng". Mục tiêu của hướng phát triển này là giữ gìn bản sắc truyền thống nhưng vẫn đảm bảo sự hiện đại của một đô thị kỷ nguyên mới.

Sa bàn 3D Mapping giới thiệu quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm. Ảnh: Duy Phạm.

Về quy trình triển khai quy hoạch, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội cho biết, đây là nội dung đã được đơn vị cùng các ngành liên quan đề xuất nhằm cụ thể hóa Điều 10 và Điều 11 của Luật Thủ đô. Theo ông Kỳ Anh, cơ chế này hiện đã được triển khai thông qua Nghị quyết 63 vừa được HĐND TP. Hà Nội thông qua.

Những điểm cốt lõi bao gồm: Triển khai đồng thời các cấp độ, thành phố cho phép thực hiện song song tất cả các cấp độ quy hoạch thay vì phải chờ đợi phê duyệt tuần tự như trước đây. Đặc biệt, đối với các đồ án quy hoạch chi tiết, nếu đảm bảo đáp ứng được yêu cầu định hướng của quy hoạch cấp trên, thành phố sẽ cho phép phê duyệt trước, sau đó mới cập nhật vào quy hoạch chung và quy hoạch phân khu.

Theo ông Nguyễn Trọng Kỳ Anh, quy trình mới giúp rút ngắn thời gian nghiên cứu quy hoạch phân khu xuống còn 3 tháng (giảm 50% so với mức 6 tháng trước đây). Đối với quy hoạch chi tiết 1/500, việc cắt giảm thủ tục về nhiệm vụ thiết kế giúp tiết kiệm thêm từ 2 đến 3 tháng, cho phép các dự án được đưa vào thực hiện ngay lập tức.

Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc nhấn mạnh, quy trình này nhằm đảm bảo không làm đứt gãy quá trình đầu tư và tiết giảm tối đa các thủ tục hành chính rườm rà trong thời gian tới.

Phải làm đến cùng để đạt kết quả thực tế

Chia sẻ thêm về chiến lược thu hút đầu tư hiện thực hóa quy hoạch tầm nhìn 100 năm, ông Lê Trung Hiếu - Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội - cho biết, hội nghị xúc tiến đầu tư năm nay không chỉ đơn thuần là một sự kiện kinh tế mà còn là dịp để Thủ đô công bố các cơ chế, chính sách mới được Trung ương trao quyền.

Điểm cốt lõi là Hà Nội đã được trao quyền tự chủ trong việc xây dựng danh mục xúc tiến đầu tư và tự chủ về mặt nguồn vốn để cùng các nhà đầu tư triển khai các dự án trọng điểm. Qua đó, Thành phố hiện đã công bố danh mục thu hút đầu tư gồm 276 dự án trên các phương tiện thông tin đại chúng và phần mềm xúc tiến đầu tư mới ra mắt.

Ông Lê Trung Hiếu - Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội - chia sẻ bên lề hội nghị.

Ông Hiếu khẳng định, với ba "trụ cột" pháp lý quan trọng là Nghị quyết 15 của Bộ Chính trị, Quy hoạch Thủ đô và Luật Thủ đô, Hà Nội đã hình thành một hành lang pháp lý vững chắc, vượt trội so với giai đoạn trước để các nhà đầu tư yên tâm đồng hành. Ngoài ra, nếu như giai đoạn trước, Hà Nội tập trung vào hạ tầng đô thị và giao thông công cộng khối lượng lớn (đường sắt đô thị), trong giai đoạn này thành phố sẽ ưu tiên kêu gọi đầu tư vào hạ tầng số. Mục tiêu là phát triển Thủ đô theo hướng xanh, thông minh và nhân dân hạnh phúc.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội nhấn mạnh việc nâng cao "hàm lượng chất xám" trong các hạ tầng hiện hữu như: Giao thông thông minh (tăng hệ thống AI nhận diện giao thông); Công nghiệp bán dẫn (kêu gọi các tập đoàn lớn đầu tư thiết kế và sản xuất chip)...

Ngay tại hội nghị, Hà Nội công bố 276 dự án kêu gọi đầu tư trên các lĩnh vực trọng điểm; trao quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với nhiều doanh nghiệp, tập đoàn lớn trong nước và quốc tế. Trong các biên bản ghi nhớ (MOU) đều có điều khoản chuyển giao công nghệ để giúp phía Việt Nam nội địa hóa các sản phẩm công nghệ cao.

Về việc ký kết 50 MOU tại hội nghị, ông Hiếu khẳng định UBND TP. Hà Nội sẽ giao nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ngành để xây dựng kế hoạch triển khai ngay lập tức. "Chúng tôi không làm hình thức mà phải làm đến cùng để đạt kết quả thực tế," ông Hiếu chia sẻ.