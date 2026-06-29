Chủ tịch Hà Nội: Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm giải quyết điểm nghẽn đô thị, hình thành cấu trúc phát triển mới

Phát biểu tại Hội nghị Công bố Quy hoạch Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và Xúc tiến đầu tư năm 2026 ngày 29/6, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều quyết sách chiến lược về hoàn thiện thể chế, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển kinh tế tư nhân, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài cùng các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế.

Theo ông Thắng, với vai trò là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, Hà Nội xác định trách nhiệm tiên phong trong cụ thể hóa các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, đổi mới mô hình tăng trưởng, tạo động lực phát triển mới, phát huy vai trò cực tăng trưởng của vùng Đồng bằng sông Hồng và cả nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng tại hội nghị. Ảnh: Đ.X.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội đánh giá hội nghị đánh dấu bước khởi đầu của quá trình đưa Quy hoạch Thủ đô vào thực tiễn. Theo ông, Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm đã xác lập định hướng phát triển dài hạn, trong khi Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị và Luật Thủ đô năm 2026 tạo nền tảng chính trị, pháp lý với nhiều cơ chế phân cấp, phân quyền và chính sách đặc thù để thành phố phát triển.

Ông cho biết Hà Nội đang triển khai các nghị quyết chiến lược của Trung ương về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển kinh tế tư nhân, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, văn hóa, giáo dục, y tế và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội, sự kết hợp giữa tầm nhìn dài hạn, nền tảng thể chế mới và quyết tâm đổi mới sẽ tạo điều kiện để Hà Nội phát triển theo hướng văn hiến, văn minh, hiện đại, trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, tài chính, thương mại, dịch vụ và kết nối quốc tế có sức cạnh tranh trong khu vực.

Ông Vũ Đại Thắng nhấn mạnh Hà Nội kiên định xây dựng nền hành chính kiến tạo, chuyển từ tư duy quản lý sang phục vụ, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, lấy hiệu quả thực thi làm thước đo năng lực của bộ máy.

Kinh tế Hà Nội duy trì đà tăng trưởng

Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội, giai đoạn 2021-2025, thành phố vượt qua nhiều khó khăn để duy trì tăng trưởng. Năm 2025, GRDP đạt gần 1,6 triệu tỷ đồng, chiếm 12,42% GDP cả nước; tăng trưởng đạt 8,15%; thu ngân sách lần đầu vượt 710.000 tỷ đồng, tiếp tục dẫn đầu cả nước.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đ.X.

Ông cho rằng kết quả này phản ánh vị thế đầu tàu của Thủ đô, đồng thời cho thấy sức chống chịu, khả năng phục hồi và dư địa phát triển của nền kinh tế.

Bước sang năm 2026, kinh tế thành phố tiếp tục khởi sắc trên hầu hết lĩnh vực. Sáu tháng đầu năm, thu ngân sách, sản xuất công nghiệp, thương mại, du lịch, xuất khẩu và thu hút đầu tư đều đạt kết quả tích cực.

Trong nửa đầu năm, Hà Nội quyết định chủ trương đầu tư 138 dự án trong nước với tổng vốn khoảng 3,6 triệu tỷ đồng; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) ước đạt 3,2 tỷ USD, tiếp tục nằm trong nhóm địa phương dẫn đầu cả nước.

Theo ông Thắng, những kết quả này cho thấy niềm tin ngày càng lớn của cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư đối với môi trường đầu tư của Hà Nội.

Ba động lực phát triển mới cho Hà Nội

Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết thành phố xác định 3 động lực quan trọng để hiện thực hóa Quy hoạch Thủ đô là hoàn thiện thể chế, phát triển hạ tầng chiến lược và đổi mới phương thức quản trị.

Về hạ tầng, ông cho biết ngay trước hội nghị, Hà Nội đã đồng loạt khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị nhằm tạo bước chuyển trong phát triển giao thông công cộng khối lượng lớn theo mô hình TOD. Cùng với đó là hàng loạt dự án đường vành đai, cầu vượt sông Hồng, các tuyến hướng tâm, công trình chống ngập, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng số đang được triển khai.

Đại biểu tham dự hội nghị công bố Công bố Quy hoạch Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm. Ảnh: Đ.X.

Thành phố cũng đầu tư phát triển nhà ở, nhà ở xã hội, hạ tầng giáo dục, y tế, văn hóa, các trung tâm đổi mới sáng tạo và nhiều công trình hạ tầng trọng điểm khác.

Theo ông Thắng, khi các dự án này hoàn thành, Hà Nội sẽ từng bước giải quyết các điểm nghẽn về giao thông và đô thị, đồng thời hình thành cấu trúc phát triển mới, nâng cao sức hấp dẫn của môi trường đầu tư.

Về cải cách hành chính, lãnh đạo thành phố cho biết Hà Nội tiếp tục xây dựng nền hành chính kiến tạo, lấy chất lượng điều hành và hiệu quả thực thi làm thước đo; giảm thời gian, chi phí và rủi ro cho doanh nghiệp, đồng thời nâng cao tính công khai, minh bạch và khả năng dự báo của môi trường đầu tư.

Hà Nội không thu hút đầu tư bằng mọi giá

Theo Quy hoạch Thủ đô, Hà Nội sẽ phát triển theo mô hình đa trung tâm, đa cực, đa tầng, gắn với giao thông công cộng khối lượng lớn; khai thác hiệu quả không gian trên cao, không gian ngầm và không gian số; hình thành các trung tâm đổi mới sáng tạo, tài chính, thương mại, logistics và công nghiệp công nghệ cao.

Thành phố ưu tiên thu hút đầu tư vào các lĩnh vực hạ tầng giao thông chiến lược; phát triển đô thị theo mô hình TOD; công nghệ cao, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, trung tâm dữ liệu; khu công nghiệp thế hệ mới; logistics thông minh; năng lượng sạch; kinh tế tuần hoàn; công nghiệp văn hóa; du lịch; y tế và giáo dục chất lượng cao.

Ông Vũ Đại Thắng khẳng định Hà Nội không thu hút đầu tư bằng mọi giá, không đánh đổi môi trường, văn hóa và chất lượng sống để lấy tăng trưởng, mà ưu tiên các dự án có giá trị gia tăng cao, hàm lượng khoa học công nghệ lớn, phát triển theo hướng xanh, tuần hoàn và phát thải thấp.

Theo ông, thành phố sẽ tiếp tục hoàn thiện môi trường đầu tư theo hướng công khai, minh bạch, ổn định; công khai và số hóa các quy hoạch, danh mục dự án, quy trình thủ tục; phân công rõ trách nhiệm của từng cơ quan, cá nhân và kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Đối với các dự án trọng điểm, Hà Nội sẽ phân công đầu mối theo dõi, đôn đốc và trực tiếp xử lý vướng mắc trong suốt quá trình triển khai, thực hiện phương châm điều hành "6 rõ": rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ sản phẩm và rõ hiệu quả.

Công bố 276 dự án kêu gọi đầu tư

Tại hội nghị, Hà Nội công bố danh mục 276 dự án kêu gọi đầu tư trên các lĩnh vực trọng điểm; đồng thời trao quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với nhiều doanh nghiệp, tập đoàn trong và ngoài nước.

Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội, các dự án và thỏa thuận hợp tác sẽ bổ sung nguồn lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô, đồng thời thể hiện niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp đối với môi trường đầu tư và triển vọng phát triển của Hà Nội.

Lãnh đạo thành phố kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước tiếp tục đồng hành cùng Hà Nội trong phát triển các trung tâm đổi mới sáng tạo, khu công nghiệp công nghệ cao, trung tâm tài chính, thương mại, dịch vụ, logistics, hệ thống hạ tầng hiện đại và các đô thị xanh, thông minh.

Ông bày tỏ tin tưởng với sự đồng hành của Trung ương, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác quốc tế, Hà Nội sẽ tiếp tục phát huy tiềm năng, khẳng định vai trò cực tăng trưởng của cả nước, hướng tới trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, tài chính, thương mại, dịch vụ và kết nối quốc tế có sức cạnh tranh trong khu vực.