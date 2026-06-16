Quy định mới về xây dựng công trình trên đất lúa: Xây 1 tầng, không hầm

Bộ Nông nghiệp và Môi trường mới đây đã ban hành văn bản hợp nhất Nghị định quy định chi tiết về đất trồng lúa, trong đó có nhiều nội dung liên quan đến việc xây dựng công trình trên đất lúa.

Công trình xây dựng trên đất trồng lúa chỉ được phép xây dựng một tầng và không được xây dựng tầng hầm. Ảnh: Ninh Phan.

Theo quy định, UBND cấp tỉnh sẽ quyết định cụ thể về diện tích, vị trí và mục đích sử dụng của các công trình xây dựng phục vụ trực tiếp sản xuất nông nghiệp trên đất trồng lúa. Tuy nhiên, việc xây dựng phải đáp ứng nhiều điều kiện nhằm bảo đảm không ảnh hưởng đến chức năng sản xuất của đất.

Cụ thể, công trình không được làm ảnh hưởng đến hệ thống thủy lợi, công trình đê điều, giao thông nội đồng và diện tích đất trồng lúa liền kề.

Đáng chú ý, công trình chỉ được phép xây dựng một tầng và không được xây dựng tầng hầm.

Ngoài ra, khu vực đất trồng lúa được phép xây dựng công trình phải là vùng sản xuất tập trung, có diện tích tối thiểu từ 50 ha trở lên.

Cũng theo quy định, công trình phục vụ trực tiếp sản xuất nông nghiệp là công trình phục vụ sơ chế, bảo quản nông sản; kho chứa vật tư nông nghiệp, máy móc, dụng cụ lao động; trưng bày, giới thiệu sản phẩm nông nghiệp.

Việc xây dựng công trình phục vụ trực tiếp sản xuất nông nghiệp trên đất trồng lúa thực hiện theo quy định của pháp luật về xây dựng và pháp luật khác có liên quan.

Một điểm đáng chú ý là diện tích đất dùng để xây dựng các công trình phục vụ trực tiếp sản xuất nông nghiệp không phải thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất. Phần diện tích này vẫn được thống kê là đất trồng lúa.

Theo các chuyên gia, quy định trên giúp tháo gỡ khó khăn cho các vùng sản xuất nông nghiệp quy mô lớn khi có nhu cầu xây dựng kho bãi, cơ sở bảo quản nông sản ngay tại khu vực canh tác. Điều này góp phần giảm chi phí vận chuyển, nâng cao hiệu quả sản xuất và thúc đẩy phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại.