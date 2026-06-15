Hà Nội mở bán loạt dự án nhà ở xã hội, giá từ hơn 13,6 triệu đồng/m2

Sở Xây dựng Hà Nội công bố kế hoạch tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê mua nhà ở xã hội tại nhiều dự án vào cuối tháng 6/2026. Các dự án được mở bán đợt này gồm nhà ở xã hội Uy Nỗ (xã Đông Anh), nhà ở xã hội Phú Lãm, dự án Khu nhà ở xã hội Hope Residences và khu nhà ở xã hội thuộc Dự án Khu đô thị mới Thanh Lâm - Đại Thịnh 2, với mức giá dao động từ khoảng 13,6 - 20,6 triệu đồng/m2.

Nhà ở xã hội Phú Lãm

Dự án nhà ở xã hội Phú Lãm, chủ đầu tư là Công ty CP Đầu tư Hải Phát sẽ tiếp nhận hồ sơ mua 98 căn hộ thuộc diện thuê chuyển bán sau 5 năm cho thuê.

Sắp mở bán 98 căn nhà ở xã hội Phú Lãm tại Hà Nội. Ảnh: Đỗ Lực

Dự án gồm 5 tòa nhà CT01 - CT05, cao 18 tầng và 1 tầng hầm. Tổng số căn hộ nhà ở xã hội của dự án là 1.534 căn. Giá bán được công bố là 13,62 triệu đồng/m2, chưa bao gồm 5% thuế giá trị gia tăng và 2% kinh phí bảo trì.

Người dân có nhu cầu có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại Công ty CP Đầu tư Hải Phát từ ngày 25/6 - 14/8.

Dự kiến tháng 9/2026 dự án ký hợp đồng mua bán. Người mua được nhận bàn giao căn hộ ngay sau khi hoàn tất ký kết hợp đồng.

Nhà ở xã hội tại Khu đô thị mới Thanh Lâm - Đại Thịnh 2

Một dự án khác được mở bán trong đợt này là khu nhà ở xã hội tại các ô đất CT-05 và CT-06 thuộc Dự án Khu đô thị mới Thanh Lâm - Đại Thịnh 2, xã Quang Minh. Dự án do Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) làm chủ đầu tư.

Khu nhà ở xã hội tại Khu đô thị mới Thanh Lâm - Đại Thịnh 2 dự kiến hoàn thành quý 4/2027. Ảnh: Ngọc Hải

Tại công trình CT-05, số lượng căn hộ mở bán là 89 căn diện tích từ 56 - 68 m2. Công trình CT-06 cũng mở bán 89 căn hộ với quy mô tương tự. Giá bán tại CT-05 là 14,6 triệu đồng/m2, CT-06 là 14,52 triệu đồng/m2.

Theo kế hoạch, hợp đồng mua bán dự kiến được ký trong tháng 11/2026. Các căn hộ tại CT-05 sẽ được bàn giao vào quý 1/2027, trong khi CT-06 dự kiến hoàn thành và bàn giao vào quý 4/2027.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội từ ngày 29/6 - 12/8 tại Ban Quản lý dự án số 12 - Tổng công ty HUD.

Nhà ở xã hội Uy Nỗ

Dự án nhà ở xã hội Uy Nỗ, xã Đông Anh, do Tổng Công ty 319 Bộ Quốc phòng làm chủ đầu tư.

Nhà ở xã hội Uy Nỗ dự kiến bàn giao trong quý 4/2026. Ảnh: Anh Văn

Trong đợt 2, dự án chỉ có 1 căn hộ nhà ở xã hội thuộc diện thuê mua được tiếp nhận hồ sơ đăng ký với giá bán công bố 20,62 triệu đồng/m2.

Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 24/6 - 5/8 tại tòa nhà 319 Bộ Quốc Phòng, phường Trung Hòa, Hà Nội.

Theo kế hoạch, dự kiến tháng 10/2026 ký hợp đồng thuê mua và bàn giao trong quý 4/2026.

Nhà ở xã hội Hope Residences

Dự án Khu nhà ở xã hội tại ô đất B8.NXH (Hope Residences), phường Phúc Lợi có chủ đầu tư là Công ty CP Phát triển nhà Phúc Đồng.

Dự án gồm 5 tòa nhà cao 21 tầng nổi và 2 tầng hầm, cung cấp hơn 1.500 căn nhà ở xã hội, diện tích từ 55,5 - 70 m2.

Dự án Hope Residences. Ảnh: Chủ đầu tư

Trong đợt 2, Hope Residences sẽ tiếp nhận hồ sơ mua 45 căn hộ thuộc diện thuê chuyển bán sau 5 năm cho thuê.

Giá bán được công bố hơn 16 triệu đồng/m2, đã bao gồm VAT nhưng chưa bao gồm kinh phí bảo chì.

Người dân có nhu cầu có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại Công ty CP Phát triển nhà Phúc Đồng từ ngày 30/6 - 14/8.

Theo kế hoạch, dự kiến tháng 8/2026 ký hợp đồng thuê mua và bàn giao trong tháng 9/2026.