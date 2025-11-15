Ông Trump bất ngờ nới thuế quan: Ai được lợi, ai bị ảnh hưởng?

Ông Trump nới thuế quan nhằm mục tiêu gì?

Chính quyền Trump vừa thông báo sẽ áp dụng các miễn trừ thuế quan đối với một số quốc gia, với mục đích giảm giá thực phẩm trong nước. Đây là động thái nhằm giải tỏa lo ngại của người tiêu dùng Mỹ trước chi phí sinh hoạt ngày càng cao, đặc biệt với các mặt hàng như cà phê, chuối và thịt.

Động thái này diễn ra sau khi Mỹ đạt được thỏa thuận thương mại với Thụy Sĩ, theo đó thuế quan đối với hàng hóa từ quốc gia châu Âu này sẽ giảm xuống còn 15%. Việc nới lỏng thuế quan và ký kết các thỏa thuận thương mại mới được kỳ vọng sẽ giúp làm dịu áp lực giá cả trên thị trường nội địa.

Chuyên gia Jon Hilsenrath (StoneX) nhận định, đây là cách tiếp cận trực tiếp của chính quyền nhằm tạo lợi ích ngắn hạn cho người tiêu dùng, đồng thời giữ uy tín chính trị trước các cuộc bầu cử sắp tới.

Chuyên gia nói gì về chính sách thương mại “bấp bênh” của Mỹ?

Các chuyên gia như Jon Hilsenrath và Terry Haines cho rằng chính sách thương mại của Mỹ đang trong tình trạng “bấp bênh”, với các quyết định thay đổi liên tục. Việc áp dụng miễn trừ thuế quan từng phần cho thấy Washington đang cân bằng giữa áp lực chính trị trong nước và lợi ích chiến lược quốc tế.

Theo họ, chính sách này có thể tạo ra môi trường không ổn định cho doanh nghiệp Mỹ và đối tác thương mại. Những biến động này khiến các công ty khó dự đoán chi phí nhập khẩu và kế hoạch sản xuất, đồng thời ảnh hưởng đến chiến lược dài hạn của các nhà đầu tư quốc tế.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng nhấn mạnh rằng động thái nới lỏng thuế quan có thể giúp làm dịu giá cả trong ngắn hạn, nhất là với các mặt hàng thiết yếu, đồng thời giữ vững niềm tin của người tiêu dùng trước kỳ nghỉ lễ và mùa mua sắm cuối năm.

Việc miễn trừ thuế quan một phần có thể giúp giảm chi phí hàng hóa nhập khẩu, từ đó hạ giá bán lẻ trong nước. Nhưng đồng thời, chính sách thương mại “bấp bênh” cũng tạo ra rủi ro cho doanh nghiệp và nhà đầu tư, vì họ không chắc chắn về các biện pháp tiếp theo của chính quyền Mỹ.

Các nhà phân tích cho rằng thị trường sẽ cần thời gian để đánh giá hiệu quả thực sự của các miễn trừ này. Bên cạnh đó, các thỏa thuận thương mại với các quốc gia khác cũng cần được theo dõi, bởi chúng có thể ảnh hưởng đến cán cân thương mại và nền kinh tế Mỹ trong dài hạn.

Mặc dù vậy, trong ngắn hạn, những hành động này được kỳ vọng sẽ giảm áp lực giá thực phẩm và làm dịu nỗi lo lạm phát trong tâm lý người tiêu dùng Mỹ.