Chuyên gia dự báo đầy tích cực về giá vàng sau tuần tăng "bốc đầu"

Sau đợt giao dịch trầm lắng suốt mùa hè, thị trường vàng đã khởi động tuần giao dịch mới đầu tháng 8 tương đối sôi động, giúp giá vàng thoát khỏi mô hình tích lũy kéo dài suốt tháng qua.

Tính chung tuần, giá vàng giao ngay đã tăng vọt gần 300 đô la, chốt tuần tại trên 4.343 USD/ounce.

Trong nước, đà tăng có phần hạn chế hơn. Sau 1 tuần giao dịch, giá vàng SJC tăng khoảng 4 triệu đồng mỗi lượng, chốt tuần tại 141,0 – 144,0 triệu đồng/lượng. Với mức tăng hạn chế này, giá vàng trong nước kép giảm chênh lệch với thị trường quốc tế chỉ còn hơn 4 triệu đồng mỗi lượng.

Thị trường vàng đã thoát khỏi xu hướng tích lũy kéo dài 2 tháng

Diễn biến tích cực của thị trường kim loại quý quốc tế xuất hiện sau các báo cáo thị trường lao động của Mỹ gây thất vọng. Điều này giúp các nhà đầu tư loại trừ khả năng tăng lãi suất từ ​​Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Theo công cụ CME FedWatch, thị trường nhận thấy xác suất tăng lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 9 là dưới 50%. Trước khi dữ liệu được công bố hôm thứ Sáu, thị trường nhận thấy xác suất tăng lãi suất ở mức gần 60%.

Với dữ liệu mới này, đa phần các chuyên gia vẫn tin tưởng vào triển vọng lạc quan ngắn hạn của vàng.

Trong số 19 nhà phân tích đã tham gia Khảo sát Vàng hàng tuần của Kitco News, có tới 16 nhà phân tích, tương đương 84%, cho biết họ kỳ vọng giá vàng sẽ tăng. Trong khi 2 nhà phân tích, tương đương 11%, lại bi quan. Chỉ có 1 nhà phân tích, chiếm 5% số người được hỏi, giữ quan điểm trung lập về triển vọng ngắn hạn của vàng.

Đà tăng giá của vàng vào cuối tuần cũng đang thúc đẩy mạnh mẽ tâm lý lạc quan trong giới đầu tư cá nhân. Tuần này, đã có 241 phiếu bầu trong cuộc thăm dò trực tuyến trên mạng xã hội của Kitco. Trong số đó, 166 người trả lời, tương đương 68,9%, dự đoán giá vàng sẽ tăng vào tuần tới; 37 người khác, tương đương 15,4%, dự đoán giá sẽ giảm; trong khi 38 người, tương đương 15,8%, giữ quan điểm trung lập trong ngắn hạn.

Sau những dữ liệu thị trường lao động đáng thất vọng trong tuần qua, tuần tới thị trường sẽ tập trung vào Chỉ số Giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ vào thứ Ba. Áp lực lạm phát dai dẳng có thể buộc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) phải duy trì xu hướng thắt chặt chính sách tiền tệ, tuy nhiên bất kỳ dấu hiệu hạ nhiệt CPI nào cũng có thể giúp vàng “cất cánh” một lần nữa.