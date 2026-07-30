Lộ diện 'đại gia' gửi hàng trăm tỷ đồng không kỳ hạn

Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) cho thấy, tính đến ngày 30/6, nhiều doanh nghiệp đang duy trì lượng tiền gửi không kỳ hạn lên tới hàng trăm tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Hạ tầng Hàng không Masterise là doanh nghiệp có số dư lớn nhất với gần 870 tỷ đồng, trong khi cuối năm 2025 chưa ghi nhận khoản tiền gửi nào tại Techcombank.

Tập đoàn Masan với số dư hơn 430 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức hơn 93 tỷ đồng cuối năm 2025. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban lãnh đạo và các cá nhân liên quan cũng gửi tổng cộng gần 520 tỷ đồng, cao hơn mức hơn 500 tỷ đồng vào cuối năm trước.

Nhiều doanh nghiệp gửi hàng trăm tỷ đồng không kỳ hạn tại Techcombank.

Trong nhóm doanh nghiệp riêng lẻ, Công ty Cổ phần Dịch vụ Di động trực tuyến đang gửi gần 166 tỷ đồng, tăng gấp hơn ba lần so với cuối năm 2025.

Báo cáo cũng cho thấy dòng tiền giữa các doanh nghiệp có sự dịch chuyển đáng kể trong nửa đầu năm 2026. Trong khi Masterise Group giảm mạnh số dư tiền gửi từ hơn 158 tỷ đồng xuống còn hơn 7,3 tỷ đồng, dịch vụ di động trực tuyến lại tăng thêm hơn 111 tỷ đồng. Nhóm công ty liên quan Masan cũng tăng tiền gửi thêm hơn 340 tỷ đồng, phản ánh lượng tiền nhàn rỗi gửi tại Techcombank tăng đáng kể.

Tiền gửi không kỳ hạn là nguồn vốn có chi phí thấp, đóng vai trò quan trọng trong việc giúp ngân hàng cải thiện biên lãi ròng (NIM).

Nhiều ngân hàng khác công bố tiền gửi không kỳ hạn trong báo cáo tài chính, nhưng không cụ thể rõ tổ chức, cá nhân nào gửi tiền không kỳ hạn tại ngân hàng mình mà chỉ đưa ra tổng số tiền.

Cụ thể, Ngân hàng ACB, thuyết minh báo cáo tài chính quý II tách riêng hai khoản mục gồm "Tiền gửi không kỳ hạn" và "Tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn". Tính đến ngày 30/6, tiền gửi không kỳ hạn của ACB đạt hơn 116.000 tỷ đồng, trong khi tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn đạt gần 8.000 tỷ đồng.

Như vậy, nếu tính theo thông lệ phản ánh toàn bộ nguồn vốn không kỳ hạn của khách hàng, quy mô CASA của ACB phải là tổng của hai khoản mục này, tương đương khoảng gần 124.000 tỷ đồng.

Báo cáo tài chính hợp nhất của Ngân hàng VIB cho thấy chỉ tiêu "Tiền gửi không kỳ hạn" đạt hơn 37.300 tỷ đồng tại ngày 30/6. Ngay dưới chỉ tiêu này, VIB thuyết minh chi tiết gồm tiền gửi không kỳ hạn bằng VNĐ, tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn bằng VNĐ, tiền gửi không kỳ hạn bằng ngoại tệ và tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn bằng ngoại tệ.

Tương tự, Ngân hàng ABBANK cũng không tách riêng tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn trên báo cáo tài chính. Tại ngày 30/6, chỉ tiêu "Tiền gửi không kỳ hạn" của ABBANK đạt hơn 5.650 tỷ đồng, trong đó gồm hơn 5.290 tỷ đồng bằng VNĐ và hơn 360 tỷ đồng bằng ngoại tệ.