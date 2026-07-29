PNJ đã chi hơn 7.000 tỷ đồng thu mua lại kim cương, vàng

Trong thư gửi nhà đầu tư mới đây, Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) cho biết trong 20 ngày đầu tháng 7, nhu cầu bán lại trang sức kim cương tăng mạnh. Công ty đã chi 5.900 tỷ đồng mua lại tất cả sản phẩm. Trong giai đoạn này, PNJ ghi nhận tổng doanh thu khoảng 1.588 tỷ đồng. Như vậy, doanh số thu mua lại các sản phẩm của PNJ trong 3 tuần lớn gấp 5 lần bán ra.

Sau khi rà soát toàn diện diễn biến thị trường và các chỉ số vận hành, doanh nghiệp này đã điều chỉnh quy trình thu đổi từ ngày 21/7. Nếu bán ra lấy tiền, công ty sẽ thanh toán theo từng đợt và kéo dài đến 120 ngày. Nếu đổi sang sản phẩm khác, quy trình được thực hiện ngay và có thêm chiết khấu.

Đến hôm qua, sau 7 ngày theo chính sách mới, giá trị hàng thu mua lại khoảng 1.162 tỷ đồng. Trong 100 khách tới bán lại sản phẩm có 95 người đồng ý chuyển đổi sang các sản phẩm khác thay vì đề nghị tiền mặt. Nhờ đó, dòng tiền cải thiện so với đầu tháng.

Ghi nhận của VnExpress từ đầu tháng 7 cho thấy 3 tuần đầu, khách hàng được thanh toán trong 24 giờ, không ghi nhận tình trạng từ chối thu mua nếu các thông tin giao dịch hợp lệ. Tuy nhiên, từ khi PNJ thay đổi chính sách vào tuần trước khi lập hạn mức thu mua cho từng cửa hàng, thay đổi từng ngày tùy theo dòng tiền của doanh nghiệp, một số điểm giao dịch tại trung tâm TP HCM xảy ra tình trạng từ chối thu mua khi đã đạt hạn mức. Điều này khiến khách hàng phải di chuyển đến các khu vực xa hơn hoặc đặt lịch hẹn vào ngày khác nếu muốn bán lại sản phẩm.

Lãnh đạo PNJ cũng thừa nhận diễn biến thị trường trong thời gian tới có thể tiếp tục ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh và dòng tiền của công ty. Tuy nhiên, ông khẳng định sẽ duy trì kỷ luật tài chính và quản trị rủi ro nhằm bảo đảm sự phát triển bền vững.

Thực tế, ngoài điều chỉnh phương thức thu đổi, PNJ cho biết đang quản trị chặt tính thanh khoản của hàng tồn kho, triển khai nhiều phương thức tối ưu vòng quay hàng tồn kho.

Một chiếc nhẫn kim cương của PNJ. Ảnh: PNJ

PNJ bắt đầu gặp khủng hoảng sau khi ông Đặng Ngọc Thảo, nguyên Giám đốc Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (P-Lab) bị khởi tố vì liên quan đến vụ án buôn lậu kim cương đầu tháng 7. Sau đó vài ngày, bà Cao Thị Ngọc Dung, Chủ tịch Hội đồng quản trị, khẳng định lượng kim cương lậu này không đi vào hệ thống PNJ và sản phẩm doanh nghiệp bán ra đều là chính ngạch. Tuy nhiên, sự việc vẫn khiến tâm lý khách hàng bị ảnh hưởng, tạo áp lực đáng kể lên thanh khoản. Cổ phiếu PNJ cũng giảm mạnh trong tháng 7 và mất gần một nửa vốn hóa.