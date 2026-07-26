"Trần ai" bán vàng PNJ, khách bức xúc có 1 chỉ vàng cũng phải chờ 4 tháng mới nhận đủ tiền

Đi cả buổi không được bốc số bán kim cương PNJ

Theo quy định mới của Công ty CP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (Công ty PNJ) về việc thu mua lại vàng, trang sức, kim cương, giao dịch thu mua chỉ thực hiện từ 15-17h hàng ngày. Việc chấp nhận thu mua chỉ diễn ra ở một số cửa hàng nhất định chứ không phải toàn hệ thống. Chưa hết, khách phải mất đến 4 tháng mới nhận được đủ tiền.

Nhiều khách hàng đang phàn nàn đến mức xúc vì quy trình thu mua vàng, kim cương này của PNJ vì cho rằng là vô lý, quyền lợi của họ bị ảnh hưởng khi sở hữu tài sản có giá trị đã được mua tại doanh nghiệp uy tín và có thương hiệu trên thị trường.

Khách có nhu cầu bán vàng PNJ, kim cương PNJ được nhân viên tư vấn về lộ trình thanh toán. Ảnh: Hồng Phúc

Chị V. (ngụ phường An Lạc, TP.HCM) cho biết ngày 23/7, chị đến cửa hàng PNJ Next 196 Hai Bà Trưng, phường Tân Định, TP.HCM để bán đôi bông tai có đính kim cương. Sau khi kiểm tra đầy đủ giấy tờ chứng minh đã mua tại hệ thống, nhân viên cho biết lượt bốc số bán kim cương trong ngày đã hết, đồng thời bảo chị quay lại vào lúc 9h30 sáng hôm sau.

Theo nữ nhân viên, quy định mới của PNJ là khách phải đến lấy số thứ tự bán vào buổi sáng. Nếu khách có số thự tự thì 15-17h, cửa hàng sẽ tiếp nhận để thu mua. Tuy nhiên, khi chị V. đến thì cửa hàng đã hết hạn thu mua trong ngày. Nhiều khách đến sớm từ khi vừa mở cửa, nên người này khuyên chị V. quay lại vào sáng sớm hôm nay.

Chị V. thắc mắc nếu như vậy, nghĩa là sáng sớm phải đến bốc số, rồi cuối giờ chiều phải quay trở lại thì mới bán được. Nữ nhân viên xác nhận và mong khách thông cảm.

Danh sách các cửa hàng chấp nhận thu mua vàng, kim cương PNJ khu vực TP.HCM (chưa gồm Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) hiện nay. Ảnh: Hồng Phúc

Chưa hết, nhân viên cửa hàng PNJ cũng đưa cho khách xem danh sách 25 cửa hàng PNJ tại TP.HCM (chưa bao gồm khu vực Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) và cho biết hiện PNJ TP.HCM chỉ thu mua ở những cửa hàng này, nên nếu được, chị có thể xem trong danh sách và đi thử.

Lần theo danh sách, chị V. tìm đến cửa hàng PNJ trên đường Lê Thánh Tôn, phường Bến Thành, gần chợ Bến Thành, nhưng chị vẫn không thể bán được kim cương vì cửa hàng này cũng hết lượt.

“Cửa hàng này nằm ngay con đường chuyên về vàng bạc đá quý và là cửa hàng khá lớn của PNJ nhưng cũng không bán được. Nhân viên khuyên tôi nếu chưa thực sự cần tiền, có thể chuyển sang đổi các loại nữ trang, trang sức để tích trữ nhưng tôi không đồng ý. Có kim cương mà giờ bán không được, đi cả buổi trời cũng như không”, chị V. phàn nàn.

Bán 1 chỉ vàng PNJ cũng phải chờ 4 tháng mới nhận đủ tiền

Đáng chú ý, không chỉ kim cương, khách có nhu cầu bán vàng tại PNJ thời điểm này cũng phải thực hiện theo quy định mới tương tự như bán kim cương, nghĩa là phải bốc số, chỉ được bán vào cuối giờ chiều và phải chờ đến 4 tháng sau mới nhận đủ tiền.

Cũng có nhu cầu bán vàng, chị Thanh Hà (ngụ phường An Đông) mang theo 5 chỉ vàng nhẫn, vàng Phúc Lộc Thọ PNJ đến cửa hàng PNJ Lê Thánh Tôn để bán nhưng cuối cùng chị phải mang vàng về.

“Nhân viên tư vấn muốn bán lấy tiền thì công ty sẽ trả 5 đợt trong vòng 120 ngày, tức 4 tháng sau mới nhận lại được đủ tiền. Như vầy thì rất khó cho khách hàng, tôi nghĩ họ chỉ giãn thanh toán với kim cương thôi, nhưng khi hỏi kỹ thì vàng cũng phải trả trong 4 tháng, 1 chỉ vàng cũng bị trả lâu như vậy”, chị Hà nói.

Khách bán vàng PNJ cũng phải chờ 4 tháng mới nhận được đủ tiền. Ảnh: Hồng Phúc

Theo tư vấn của nhân viên, tiền PNJ thu mua sẽ được thanh toán trong vòng 120 ngày. Tỷ lệ giá trị các lần thanh toán như sau: 10%, 20%, 25%, 25% và lần cuối cùng sẽ nhận 20% còn lại.

Trường hợp khách không quá cần tiền mặt, tương tự kim cương, các nhân viên cũng khuyến khích khách chuyển đổi sang sản phẩm PNJ khác như trang sức, vàng 24K. Theo đó, khách được chuyển đổi sang sản phẩm mới có giá trị một phần hoặc toàn bộ giá trị hàng mua lại, với hóa đơn mua hàng gốc phát sinh từ ngày 9/7/2026 trở về trước.

Ghi nhận của chúng tôi cho thấy, nhiều khách hàng có mặt PNJ với nhu cầu bán vàng đều tỏ ra không đồng tình, bức xúc với phương án thanh toán này.

Có khách mang 1-2 chỉ vàng nhưng cũng không được bán ngay mà phải thực hiện theo quy định của PNJ.

Họ bức xúc vì bản thân hữu vàng chứ không phải kim cương, giá trị vàng cũng thấp hơn nhiều so với kim cương nhưng không được trả tiền một lần. Ngoài ra, theo khách, khi mua vàng, tiền được thanh toán một lần thì khi bán lại cũng nên được chi trả đầy đủ. Chưa kể, nhiều người có nhu cầu bán tài sản vì cần tiền giải quyết công việc nên việc nhận tiền nhỏ giọt khiến kế hoạch tài chính bị đảo lộn.

“Mong anh chị thông cảm. Công ty cam kết thu mua lại toàn bộ vàng, trang sức đã bán ra. Nhưng đây là giai đoạn khó khăn nên chúng em phải đảm bảo để ai cũng bán được. Chúng em là nhân viên cũng toàn mua vàng, trang sức của PNJ”, nhân viên PNJ nói khi thấy khách khó chịu.

Trong thông báo mới nhất về việc áp dụng quy trình thu mua mới, PNJ cho biết việc điều chỉnh lộ trình thanh toán trong giai đoạn hiện tại không phải là sự thay đổi về mặt cam kết, mà là giải pháp để mọi nghĩa vụ với khách được thực hiện một cách bền vững trong bối cảnh nhu cầu giao dịch tăng mạnh chưa từng có của toàn ngành.

Ba tuần trở lại đây, các cửa hàng PNJ tại TP.HCM ghi nhận lượng người đến bán vàng, kim cương đông bất thường sau vụ án buôn lậu hơn 28.000 viên kim cương liên quan đến cựu giám đốc P-Lab (công ty kiểm định kim cương của PNJ). Trong thông báo mới nhất, Tổng Giám đốc Công ty Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận - ông Phan Quốc Công, nhìn nhận khủng hoảng trên thị trường kim cương hiện tại là “vấn đề của cả ngành” và cam kết công ty sẽ thực hiện đầy đủ 100% nghĩa vụ mua lại đối với tất cả giao dịch của khách hàng.