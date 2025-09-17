1 tuần trở lại đây, giá Pi Network chủ yếu được giao dịch quanh vùng 0,3 USDT/ đơn vị. Điểm sáng duy nhất là 2 phiên tăng vào ngày 12, 13/9 từ mốc 0,34 USDT lên 0,37 USDT.

Pi Network vẫn 'lê lết' ở vùng giá 0,3 USDT.

Nguồn cung quá lớn tạo nên sức nặng hơn ngọn núi đè giá Pi 'không ngóc đầu' lên được. Vừa ngoi lên vùng giá 0,37 USDT ngày 13/9 thì lập tức, lực bán lại xuất hiện đè giá đồng coin này trở về đáy.

Giai đoạn hiện tại, Pi đang đối mặt với khoảng trống thông tin về hỗ trợ. Những thông tin tốt nhất đã được đội ngũ sáng lập tung ra từ trước. Còn hiện tại, vẫn chưa có động lực tăng trưởng nào đủ sức kích cầu Pi.

Theo dữ liệu thống kê từ sàn OKX, đến ngày 17/9, tổng lượng cung lưu hành của Pi Network đạt 8,09% trên tổng số 100 tỷ token. Như vậy, lượng cung lưu hành rơi vào khoảng gần 8,1 tỷ token.

Từ khi giá Pi rời vào 'hố đen' suy giảm, diễn đàn Pi trên sàn OKX cũng bớt sôi động hẳn. Các chia sẻ của nhà đầu tư chủ yếu kêu than thua lỗ, không biết khi nào mới 'về bờ', tài sản tích cóp nhiều năm cũng tan tành theo giá Pi.

Nhà đầu tư không ngừng than vãn về giá Pi Network.

Ở góc nhìn lạc quan hơn, một số nhà đầu tư chia sẻ thông tin về việc tiến sĩ Chengdiao, một trong số những thành viên sáng lập Pi Netwwork sẽ là diễn giả tại Hội nghị token diễn ra ngày 1,2/10/2025 tại Singapore.

Là một trong những sự kiện tiền điện tử lớn nhất thế giới, hội nghị này được coi là cơ hội tuyệt vời cho Pi Network giao lưu với cộng đồng blokchain rộng lớn hơn và chia sẻ quan điểm độc đáo về tính hữu dụng trong thế giới thực. Xây dựng cộng đồng và tương lai rộng lớn hơn của việc áp dụng blokchain.

Các nhà đầu tư kỳ vọng người sáng lập Pi Network sẽ tạo động lực thúc đẩy giá Pi thông qua việc tiết lộ điều gì đó tốt đẹp hơn mà giới sáng lập chưa từng công bố.

Dù vậy, nhiều nhà đầu tư tin rằng, minh bạch và sức mạnh nội tại của công ty vẫn là yếu tố sống còn và quan trọng nhất giúp thúc đẩy giá Pi Network.

Hồi tháng 2/2025, CEO Ben Zhou của sàn giao dịch Bybit đã lên tiếng tố cáo Pi Network là một dự án lừa đảo. Ông khẳng định sẽ không niêm yết đồng Pi trên sàn của mình.

"Nếu hợp pháp và thẳng thắn, dự án nên lên tiếng và giải quyết những báo cáo này để mọi người có thể hiểu. Nhưng thay vào đó, các bạn lại chọn bịa đặt và thực hiện những cuộc tấn công trẻ con, không có căn cứ", Zhou công khai chỉ trích Pi hồi tháng 2/2025.

Gải đáp những vấn đề mà Ben Zhou tố cáo, Pi Network chỉ đưa ra giải thích: "Dự án Pi có 6 năm hoạt động với hơn 60 triệu người dùng" nên khó tránh khỏi việc bị mạo danh bởi những người không liên quan.

Trước đó, chính quyền Trung Quốc cũng cảnh báo Pi là dự án lừa đảo. Mạng lưới này chuyên nhắm đến những người già, tầng lớp hưu trí nhằm đánh cắp tiền lương của họ, gây ảnh hưởng đến an sinh xã hội.

Còn tại Việt Nam, cơ quan chức năng cũng lên tiếng cảnh báo về các nguy cơ lừa đảo liên quan đến các hội nhóm Pi.

Giai đoạn trước khi list sàn, nhiều 'Pi thủ' tại Việt Nam tin rằng, giá đồng tiền ảo Pi có thể đạt ít nhất 100 USDT/ đơn vị, qua đó đưa hàng nghìn người một bước từ nông dân lên thành tỷ phú. Hoặc trong kịch bản tươi đẹp, giá Pi có thể lên đến 10.000 USDT/ đơn vị.

Ở chiều ngược lại, giới anti Pi cho rằng, Pi là một dự án không khác nào nước mưa trên trời rơi xuống. Bởi nguồn cung quá lớn, trong khi cách vận hành có nhiều nghi vấn, quá trình xác minh danh tính chậm chạp và nhiều yếu tố không minh bạch... Cuối cùng, những người không ưa thích Pi cho rằng, giá Pi không xứng đáng 0,01 USD chứ đừng nói đến 100 hay 10.000 USDT.