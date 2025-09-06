'Khổ tâm' như nhà đầu tư Pi Network, tài sản bốc hơi gần hết

Pi Network chính thức chào sàn OKX từ chiều 20/2 (theo giờ Việt Nam) với giá chốt phiên giao dịch đầu tiên ở mức 0,8 USDT/ đơn vị.

Giá Pi Network trải qua 6 tháng lao dốc khiến nhà đầu tư lỗ đậm.

1 tuần sau ngày list sàn trở thành 'tuần trăng mật' với các 'Pi thủ' khi thị giá đồng tiền điện tử này tăng một mạch từ 0,8 USDT lên cao nhất 3 USDT/ đơn vị.

Nhưng niềm vui chẳng tày gang khi từ ngày 27/2 đến nay, giá Pi Network liên tục lao dốc và quả đắng thuộc về các nhà đầu tư nhỡ mua Pi tại vùng đỉnh. Hiện tại, thị giá Pi đã về đến vùng đáy 0,34 USDT/ đơn vị và cục diện các phe mua bán vẫn rất giằng co.

6 tháng kể từ khi list sàn trôi qua, giá Pi có thể nói là khiến giới đầu tư thật sự thất vọng khi trước đó, hàng loạt hội, nhóm định giá đồng tiền điện tử này có thể neo ở mức 100 USDT/ đơn vị, thậm chí, những người lạc quan còn tự định giá Pi ở mức 7 tỷ đồng.

Theo nhà đầu tư Nathalpe trên diễn đàn OKX, tổng cung Pi Network quá lớn - lên đến 100 tỷ token là nguyên nhân chính khiến thị giá loại tiền này lao dốc.

Hiện giá Pi ở mức 0,34 USDT trong bối cảnh tỷ lệ lưu thông mới chỉ đạt 8% - tức tương đương khoảng 8 tỷ token.

Giới phân tích dự đoán, đội ngũ sáng lập Pi đang cố tình trì hoãn việc mở khóa các ví Pi thông qua kéo dài thời gian xác nhận danh tính cá nhân (KYC) nhằm giúp giá Pi không bị giảm sốc. Trong trường hợp nhà sáng lập Pi đẩy nhanh mở khóa Pi thì lượng cung đẩy ra thị trường sẽ rất lớn, khiến thị giá loại tiền này tiếp tục tìm đáy mới.

Ngoài ra, cũng cần nhắc đến các nỗ lực cứu giá Pi Network của đội ngũ sáng lập khi liên tục tuyên bố tích hợp đa nền tảng, giúp nhà đầu tư có thể dùng đồng Pi để thanh toán các giao dịch hàng ngày, giống như giao dịch tiền như hiện nay. Tuy nhiên, nỗ lực này nhiều phần trăm sẽ thất bại do đối mặt vấn đề chủ quyền kinh tế của mỗi quốc gia.

Biểu đồ giá Pi Network trên sàn OKX.

Chưa dừng lại ở đó, các cáo buộc thiếu minh bạch và lừa đảo của giới đầu tư, đặc biệt là CEO Bybit và Binance vẫn là chủ đề được các nhà đầu tư thảo luận.

Hiện tại, diễn đàn của các sàn giao dịch hàng đầu thế giới như Binance, OKX, Bybit đã vắng dần những dòng trạng thái liên quan đến Pi Network. Các diễn đàn, hội nhóm của giới đào Pi tại Việt Nam cũng đang im hơi lặng tiếng. Có lẽ giới 'anti Pi' đã đúng - xét đến thời điểm hiện tại.