Người chơi trung thành 'lung lay' khi giá Pi lập đáy mới

"Từ khi cài app điểm danh bốn năm trước, tôi tin dự án sẽ thành công. Tôi không mong giá cao hàng nghìn USD hay đồng thuận GCV, nhưng cũng nghĩ tới mức vài chục USD", Hoàng Mai, người chơi tiền ảo Pi ở Quảng Trị, nói.

Mai cho biết, nhờ tích cực kêu gọi người thân, bạn bè cài ứng dụng Pi Network, ví của cô hiện có hơn 3.000 Pi. Lúc đạt đỉnh 3 USD mỗi đồng hồi tháng 3, số token này trị giá 9.000 USD. Nhưng sau đó, Pi Network liên tục đi xuống khiến những người như Mai đứng ngồi không yên. Đầu tháng 8, giá token "sập" còn 0,32 USD - mức thấp nhất được ghi nhận từ khi "mở mạng" và duy trì đến nay.

"Giờ ai hỏi tôi về Pi, tôi lại nghĩ họ 'chọc quê' tôi. Nhưng trong thâm tâm, tôi dự định bán số Pi này, vì niềm tin đã cạn", Mai nói.

Biểu đồ giá Pi liên tục tạo đáy mới, hiện ở mức 0,34 USD mỗi đồng, giảm gần 10 lần giá trị so với mức đỉnh 3 USD. Ảnh: Duy Phong

Từ một người tích cực viết bài về Pi Network trên các hội nhóm Facebook, cũng như tạo video đăng trên YouTube hay TikTok, anh Nguyễn Khang, 47 tuổi tại Lâm Đồng, cũng không còn mặn mà với nội dung này.

Anh Khang cho biết khi cao điểm có thể đăng 5-7 nội dung khác nhau trên các nền tảng một ngày. Sau ba năm chơi Pi Network, anh tích lũy được hơn 10.000 Pi với 2.500 Pi trong đó đã "về ví", tức có thể giao dịch với người khác hoặc đưa lên bán trên sàn tiền số.

"Gần hai tuần nay, tôi không ra thêm bài viết hay video nào, khi giá liên tục giảm giá", anh chia sẻ. "Sau cú sập còn 0,3 USD mỗi đồng, tôi đã bán một nửa Pi đang có, phòng khi giá tiếp tục giảm".

Không "đào" Pi do biết đến muộn, nhưng Hoàng Hà ở Nghệ An cũng đặt niềm tin lớn vào Pi Network. Anh mua hơn 2.000 USD khi giá Pi ở mức 1.6 USD và chi tổng cộng thêm 4.000 USD ở các mức giá 1, 0,8, 0,6 và gần nhất là 0,4 USD. Tuy nhiên, "cú sập" còn 0,32 USD khiến anh bắt đầu nghi ngờ quyết định của mình.

"Tôi đã cắt lỗ một phần, và sẽ 'thoát hàng' nếu tình hình tệ hơn", anh chia sẻ.

Trên mạng xã hội, một số người vốn là "fan cuồng" của Pi Network cũng đang bắt đầu lung lay khi giá Pi chưa có dấu hiệu phục hồi. Hoàng Anh, quản trị viên nhóm Facebook với hơn 100.000 thành viên Pi Network, cho biết so với một tháng trước, các bài viết tiêu cực về Pi xuất hiện nhiều hơn. "Tôi phải hạn chế duyệt, nhưng tần suất bài gửi về ngày một tăng", anh cho biết.

Trong khi đó, giới phân tích nhận định giá Pi có thể sẽ còn tạo đáy mới thời gian tới. Theo Cointribune, khối lượng mua thấp, không có sự tích lũy đáng kể và thái độ chờ đợi của nhà đầu tư là những lý do khiến giá tiền ảo này sẽ liên tiếp "phá kỷ lục" về đáy.

Trang này cho rằng việc thiếu vắng các chất xúc tác cơ bản đang gây áp lực lên sự phát triển của Pi Network. Token được giao dịch nhưng không có tín hiệu mua lớn hoặc sự kiện có khả năng khơi dậy nhu cầu, cũng như không có sự phát triển mạng lưới, tích hợp thương mại hoặc quan hệ đối tác chiến lược đáng chú ý nào. "Tất cả yếu tố này làm gia tăng sự thận trọng, nếu không muốn nói là mất lòng tin, giữa các nhà đầu tư đổ tiền vào Pi", Cointribune bình luận.

Beincrypto nhận định tương tự khi cho rằng sự trì trệ của Pi Network phản ánh qua việc mất đi động lực cộng đồng - vốn được coi là thế mạnh của dự án. "Sự không chắc chắn xung quanh quá trình chuyển đổi Open Mainet, và tiềm năng sử dụng token thực tế càng làm gia tăng sự hoài nghi", trang này viết. "Nếu không có tiến triển rõ rệt, Pi có thể rơi vào 'vùng lãng quên', chịu sự biến động cực độ và sự rút lui dần dần của những người nắm giữ lâu năm".

Theo ông Nguyễn Hà Minh Thông, nhà sáng lập quỹ Cabo Capital (TP HCM), giá Pi ở mức thấp nhất, giảm sâu qua từng tháng cho thấy niềm tin thị trường sụt giảm nghiêm trọng. Ông đánh giá "có một nghịch lý" là chỉ số FDV (định giá pha loãng hoàn toàn - chỉ số được sử dụng để ước tính tổng giá trị của một dự án tiền điện tử) của Pi neo ở mức 35 tỷ USD. Đây là con số phi thực tế, gần ngang với các dự án có mạng lưới người dùng và ứng dụng rõ ràng như Polygon, Avalanche, Arbitrum. Trong khi đó, khối lượng giao dịch của tiền ảo này lại rất thấp, nhiều thời điểm gần như không có thanh khoản.

"Điều này phản ánh tâm lý chán nản và thiếu vắng dòng tiền mới", ông nhận xét. "FDV cao nhưng không có giá trị thực. Con số 35 tỷ USD đánh lừa nhiều người mới tham gia, nhưng là giá trị ảo, chưa phản ánh bất kỳ yếu tố nào của một dự án nghiêm túc. FDV chỉ mang tính lý thuyết và không đồng nghĩa với giá trị thực tế nếu toàn bộ token chưa lưu thông và không có cầu thực".

Chuyên gia này cũng cho rằng khối lượng giao dịch của Pi thấp cho thấy đang có "tín hiệu chết" từ dự án, khi thanh khoản cạn kiệt, không còn nhà đầu tư mới, cộng đồng bắt đầu mất kiên nhẫn và niềm tin. "Một dự án tiền số không thể sống bằng cộng đồng nếu thiếu sản phẩm và thanh khoản thực tế", ông cảnh báo. "Hãy cân nhắc trước khi đầu tư thời gian, tài nguyên, niềm tin vào một thứ đang lao dốc cả về giá trị lẫn tâm lý thị trường".

Pi Network ra đời năm 2019, được quảng cáo giúp người tham gia sở hữu tiền ảo miễn phí bằng cách vào ứng dụng trên điện thoại "bấm tia sét" để điểm danh mỗi ngày. Việt Nam là một trong những thị trường có nhiều người tham gia "đào Pi". Dự án gây tranh cãi khi gần 6 năm mới "mở mạng", tức cho phép người dùng di chuyển Pi sang các nền tảng khác để trao đổi, giao dịch.

Dù đã công bố "mở mạng", dự án vẫn bị đánh giá là một dự án blockchain chưa hoàn chỉnh do chưa có hợp đồng thông minh (smart contract) cũng như chưa công khai nguồn mở. Thời gian qua, đội ngũ đứng sau chỉ đưa ra một số thay đổi cho dự án, như đấu giá tên miền, tính năng mua sắm PiFest cùng vài ứng dụng nhỏ, bị đánh giá là thử thách sự kiên nhẫn của người chơi.