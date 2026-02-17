Phong thủy kinh tế năm Bính Ngọ

Tết Nguyên đán không chỉ là thời điểm chuyển giao năm mới mà còn ghi nhận dòng năng lượng vũ trụ đổi chiều, nhờ sự dịch chuyển của các chòm sao. Theo chiêm tinh học, thuận theo trường khí của năm có thể mang lại tài lộc ổn định và sự thịnh vượng lâu dài.

Năm Bính Ngọ có thiên can Bính và địa chi Ngọ đều thuộc hành Hỏa. Theo quy luật sinh - khắc của Ngũ hành, nếu hai hành nằm trong vòng tương sinh và có sự hỗ trợ lẫn nhau, năm đó thường có nhiều yếu tố hòa hợp, thuận lợi cho việc đàm phán hòa bình. Tuy nhiên, nguồn năng lượng mạnh mẽ thuần Hỏa này cũng có thể kéo theo sự nóng nảy và thiếu kiên nhẫn.

Bính Ngọ thậm chí là năm đỉnh điểm của chu kỳ Hỏa, vốn bắt đầu từ năm ngoái. Yếu tố Hỏa thường mang lại sự tự tin, thúc đẩy hoạt động kinh tế, đầu tư và thị trường chứng khoán.

Trong Ngũ hành, Hỏa thuộc phương Nam. Chi Ngọ cũng tượng trưng cho phương Nam. Do đó, chuyên gia phong thủy Raymond Lo dự báo nguồn năng lượng thịnh vượng này đặc biệt có lợi cho các thị trường Nam và Đông Nam Á. Các công nghệ cao mới cũng được kỳ vọng bùng nổ trong năm nay.

Bên cạnh đó, giá vàng thường tăng mạnh trong các năm Hỏa, do lửa được sử dụng để luyện vàng. Vì thế, vàng được kỳ vọng tiếp tục tăng giá năm nay. Kim loại quý này tăng hơn 60% năm ngoái, khớp với dự báo của các chuyên gia phong thủy.

Sản phẩm vàng cho năm Ngựa tại một cửa hàng ở Sơn Đông (Trung Quốc) tháng 1/2026. Ảnh: Xinhua

Trong báo cáo Fengshui (Phong thủy) công bố hàng năm của công ty môi giới chứng khoán CLSA (Hong Kong), các chuyên gia phong thủy của hãng này cũng đưa ra dự báo về các ngành kinh doanh trong năm Bính Ngọ.

Hành Kim đang ở trạng thái thuận lợi nhất trong vài năm qua, nhờ Hỏa khí nung chảy. Các ngành liên quan đến Kim vì thế sẽ có một năm diễn biến tốt, trừ giai đoạn mùa hè - do Hỏa khí đạt đỉnh, có khả năng khiến Kim suy yếu vì bị khắc chế quá mạnh. Ngành cơ khí và thép xây dựng được kỳ vọng vận hành khả quan. Lĩnh vực vũ khí và luật cũng có thể diễn biến tốt.

Ngành Hỏa năm nay cũng bùng lên mạnh nhờ yếu tố Mộc được bổ sung. Các doanh nghiệp ngành này sẽ kinh doanh thuận lợi cho đến 2 tháng cuối năm, khi yếu tố Thủy tăng lên làm suy yếu Hỏa. Các công ty liên quan đến Hỏa là năng lượng, truyền thông, trang sức, kính mắt và chiếu sáng.

Được nâng đỡ mạnh mẽ trong mùa Xuân và mùa Hè, hành Mộc được dự báo có năm khởi sắc nhất. Dù bước sang mùa Thu có sự suy giảm rõ rệt, các công ty ngành này sẽ hồi phục trở lại trong mùa Đông, khi yếu tố Thủy xuất hiện. Do theo ngũ hành, Thủy sinh Mộc.

Vụ thu hoạch dồi dào vào cuối năm có thể thúc đẩy tăng trưởng trong lĩnh vực nông nghiệp. Các ngành mang tính Mộc rõ rệt hơn như nội thất, cây xanh và dược phẩm cũng được hưởng lợi.

Trong khi đó, dù Hỏa sinh Thổ, các ngành liên quan đến Thổ năm nay không thực sự thịnh vượng, do chịu tác động bất lợi từ các hành khác. Vì vậy, bất động sản năm nay không được nâng đỡ nhiều. Triển vọng vật liệu xây dựng, như cát và xi măng, thuận lợi hơn một chút. Về cuối năm, các ngành lưu trú - khách sạn và đá quý được kỳ vọng khởi sắc.

Thủy là yếu tố yếu nhất năm nay. Dù mạnh lên vào mùa đông và được Kim nâng đỡ đầu năm, Thủy nhìn chung vẫn yếu. Vì vậy, các ngành như vận tải biển, thương mại, thậm chí thủy hải sản có thể chỉ hoạt động cầm chừng.

Nhìn chung, năng lượng từ Ngựa Lửa năm nay khuyến khích sự chủ động, mạo hiểm và dũng cảm. Vì thế, năm Bính Ngọ sẽ phù hợp với những người muốn làm lãnh đạo, khởi nghiệp hay thu hút sự chú ý.

Năm Ngựa Lửa thường thôi thúc con người ra quyết định nhanh. Tuy nhiên, các chuyên gia phong thủy cho rằng với các khoản đầu tư lớn, bạn nên giữ nguyên tắc chậm một nhịp, chờ một ngày để cân nhắc, tránh hao tài ngoài ý muốn.

Bên cạnh đó, theo quan niệm truyền thống, bạn không nên vay tiền trong 15 ngày đầu năm mới, vì cách sử dụng tiền bạc trong những ngày này có thể định hình vận khí tài chính cả năm. Và thay vì chạy theo lợi nhuận ngắn hạn, hãy đầu tư vào các kỹ năng. Đây là cách tích lũy tài lộc bền vững nhất.

Trước thềm năm mới, nên dọn dẹp khu vực liên quan đến tiền bạc như bàn làm việc, ví tiền, các ứng dụng tài chính. Phía đông nam trong nhà là hướng đại diện cho tài lộc trong phong thủy. Có thể đặt một chậu cây xanh khỏe mạnh, thạch anh vàng hoặc một bát tiền xu nhỏ để tăng năng lượng thịnh vượng.

Các màu may mắn chủ đạo của năm Bính Ngọ là đỏ, vàng và xanh ngọc lục bảo. Năm 2026 được cho là thuận lợi với các gam màu. Thứ Hai và thứ Sáu là những ngày tốt nhất để ra quyết định về tiền bạc. Trong khi đó, số 3,7,9 liên quan đến năng lượng Ngựa Hỏa, có thể mang lại sự giàu có.