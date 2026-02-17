Du khách ùn ùn ‘xông đất’ Đại nội Huế

Ngày 17/2 (mùng 1 Tết Bính Ngọ 2026), khu di tích Đại nội Huế trở thành điểm đến thu hút đông đảo du khách. Từ sáng sớm, nhiều đoàn khách trong nước và quốc tế đã tập trung trước cổng Ngọ Môn, xếp hàng dài chờ vào tham quan một trong những địa điểm di tích hấp dẫn bậc nhất thuộc khu Di sản Huế.

Theo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, trong ngày mùng 1 Tết, đơn vị thực hiện chính sách mở cửa miễn phí đối với du khách Việt Nam, tạo điều kiện để người dân và du khách du Xuân, thưởng lãm di sản, cảm nhận không khí Tết cổ truyền trong không gian Hoàng cung xưa.

Thời tiết sáng mùng 1 Tết tại Huế khá thuận lợi, trời mát mẻ, mưa Xuân dịu nhẹ, giúp hoạt động tham quan, trải nghiệm và các chương trình biểu diễn nghệ thuật, trò chơi Cung đình diễn ra sôi nổi, hấp dẫn.

Tại Ngọ Môn - cổng chính của Đại nội Huế, lễ Đổi gác được tổ chức trang trọng, tái hiện nghi thức quân sự triều Nguyễn nhằm bảo vệ Hoàng cung. Nghi lễ được phục dựng công phu với trang phục, đạo cụ và nghi thức gần với nguyên bản, góp phần bảo tồn giá trị văn hóa – lịch sử, đồng thời tạo điểm nhấn cho sản phẩm du lịch Huế.

Ngay sau nghi thức đổi gác là chương trình bắn súng Thần Công tại Ngọ Môn, cùng hoạt động tặng quà, đón những vị khách quốc tế đầu tiên đến “xông đất” di sản Huế.

Bên cạnh lễ Đổi gác, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế còn tổ chức các chương trình biểu diễn Đại nhạc, Tiểu nhạc, ca Huế và nhiều tiết mục nghệ thuật tổng hợp. Tại khu vực trước điện Thái Hòa, du khách được thưởng thức các chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc.

Không gian trải nghiệm văn hóa ngày Tết trong Hoàng cung cũng thu hút du khách với các hoạt động như trình tấu Nhã nhạc cung đình Huế, trình diễn thư pháp và tặng chữ đầu năm, tái hiện sinh hoạt Tết cung đình triều Nguyễn.

Ngoài ra, các trò chơi cung đình và dân gian như đổ xăm hường, bài vụ, thả thơ, đầu hồ… tạo nên không khí rộn ràng, nhiều sắc màu trong khu di tích.

Không chỉ Đại nội, trong ngày mùng 1 Tết, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cũng mở cửa miễn phí cho khách nội địa tại nhiều điểm di sản khác như lăng Gia Long, Minh Mạng, Tự Đức, Đồng Khánh, Khải Định, cùng Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế.

Ông Hoàng Việt Trung - Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, cho biết, do chính sách miễn phí chỉ áp dụng trong ngày mùng 1 nên lượng khách tập trung khá đông. Tuy nhiên, các hoạt động văn hóa, biểu diễn võ thuật cổ truyền, nghệ thuật Cung đình sẽ được duy trì xuyên suốt 3 ngày Tết để phục vụ du khách.

Theo kế hoạch, trong hai ngày mùng 2 và mùng 3 Tết Bính Ngọ, tại Đại nội Huế sẽ diễn ra chương trình múa lân - sư - rồng và biểu diễn võ thuật truyền thống, hứa hẹn tiếp tục tạo điểm nhấn hấp dẫn cho du khách du Xuân Cố đô.