Tại sao các thương hiệu lớn chọn ngựa làm biểu tượng?

Hermès: Con ngựa của di sản và nghệ thuật thủ công

Nếu các thương hiệu khác dùng con ngựa để xây dựng phong cách sống hay sức mạnh tốc độ, với Hermès, con ngựa chính là khởi nguồn của sự tồn tại.

Xuất phát điểm là một xưởng sản xuất yên ngựa và phụ kiện cưỡi ngựa cho giới quý tộc Paris vào năm 1837, logo cỗ xe ngựa quý tộc (Duc carriage) của Hermès khẳng định một triết lý bất biến: Di sản (Heritage). Trong thế giới xa xỉ, di sản là thứ không thể mua được bằng tiền mà phải tích lũy bằng thời gian.

Con ngựa của Hermès đại diện cho di sản.

Dù ngày nay đã trở thành đế chế túi xách và thời trang hàng đầu, mỗi sản phẩm của Hermès vẫn mang dấu ấn của "ngựa": từ những đường khâu yên ngựa (saddle stitch) tỉ mỉ đến những chiếc móc khóa hình móng ngựa. Con ngựa ở đây đại diện cho kỹ nghệ thủ công thượng thừa và sự sang trọng bền vững qua nhiều thế kỷ.

Hermès thực hiện một triết lý độc đáo: "Khách hàng là người sở hữu, nhưng con ngựa mới là nhân vật chính". Ngay cả khi đã chuyển mình sang túi xách, khăn lụa và thời trang cao cấp, mọi thiết kế của Hermès vẫn phảng phất hơi thở của môn thể thao cưỡi ngựa: từ những đường khâu yên ngựa (saddle stitch) trên túi Birkin cho đến những chiếc móc khóa hình móng ngựa.

Enzo Ferrari: Con ngựa của tốc độ và khát vọng bứt phá

Nếu Hermès là sự tĩnh lặng của di sản, Ferrari là sự bùng nổ của năng lượng. Logo Prancing Horse (ngựa chồm) không chỉ là hình ảnh trang trí mà là linh hồn, là đại diện cho tinh thần chiến thắng trên đường đua của Enzo Ferrari.

Người mua Ferrari không chỉ mua động cơ, mà mua quyền sở hữu một “ngựa chiến” biểu tượng.

Về chiến lược, Ferrari không chạy theo số lượng. Hãng duy trì sản lượng thấp, kiểm soát sự khan hiếm để giữ giá trị thương hiệu. Con ngựa chồm vì thế không đại diện cho số đông, mà cho khát vọng chạm đến đỉnh cao.

Người mua Ferrari không chỉ mua một cỗ máy tốc độ, mà mua quyền sở hữu một “ngựa chiến” biểu tượng – một tài sản vô hình trị giá hàng tỷ USD.

Ralph Lauren: Con ngựa của phong cách sống thượng lưu

Khác với Ferrari gắn ngựa với tốc độ, Ralph Lauren gắn ngựa với một giấc mơ Mỹ (The American Dream). Logo người cưỡi ngựa chơi polo của Ralph Lauren Corporation đại diện cho sự thanh lịch, giàu có và chuẩn mực cổ điển của tầng lớp quý tộc Anh – Mỹ.

Chiến lược của Ralph Lauren nằm ở khả năng kể chuyện: chỉ một hình thêu nhỏ trên ngực áo cũng truyền tải cả một lối sống.

Logo người cưỡi ngựa chơi polo của Ralph Lauren Corporation đại diện cho tầng lớp thượng lưu Anh – Mỹ.

Con ngựa polo trong trường hợp này không cần “phi nước đại”, mà đứng vững trong tư thế kiểm soát – thể hiện sự tự tin, ổn định và đẳng cấp. Đây là ví dụ điển hình về việc dùng biểu tượng để định vị vị thế xã hội của người sử dụng.

Carroll Shelby & Ford Mustang: Ngựa hoang và tinh thần đại chúng

Nếu các biểu tượng trên thuộc về tầng lớp tinh hoa, Mustang lại là "ngựa hoang" của đại chúng. Dòng xe Mustang mang biểu tượng con ngựa đang phi nước đại, đại diện cho sự tự do, phóng khoáng và không bị ràng buộc.

Mustang lại là “ngựa hoang” của đại chúng.

Dưới bàn tay tài hoa của huyền thoại Carroll Shelby, Mustang đã từ một chiếc xe dạo phố trở thành một biểu tượng tốc độ của Mỹ.

Mustang thành công nhờ kết hợp được hai yếu tố: biểu tượng mạnh mẽ và khả năng tiếp cận thị trường rộng lớn. Con ngựa hoang ở đây không nằm trong các câu lạc bộ kín, mà thuộc về giấc mơ tự do của tầng lớp trung lưu, cho thấy sức sống lâu dài của một hình ảnh đầy cảm hứng.

Frank Stronach: Khi ngựa là một ngành công nghiệp thực thụ

Khác biệt hoàn toàn với bốn doanh nhân trên sử dụng ngựa như một biểu tượng Marketing, Frank Stronach gắn với ngựa theo nghĩa đen. Nhà sáng lập Magna International đã xây dựng một đế chế xoay quanh việc kinh doanh ngựa thuần chủng.

Thông qua The Stronach Group (nay là 1/ST), ông biến đam mê thành một ngành kinh doanh quy mô với các trường đua danh tiếng và giải đấu Pegasus World Cup.

Frank Stronach gắn với ngựa theo nghĩa đen.

Ở đây, ngựa không chỉ là logo – mà là tài sản, là cuộc chơi chiến lược nơi giống nòi, quản trị rủi ro và công nghệ cá cược quyết định lợi nhuận. Stronach là minh chứng cho việc đa dạng hóa danh mục đầu tư bằng cách khai thác triệt để giá trị thương mại từ thể thao và giải trí.