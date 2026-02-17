Năm con Ngựa, đầu tư gì dễ “phi nước đại” thắng lớn?

Năm con Ngựa và tâm lý “tăng tốc” của thị trường

Theo quan niệm Á Đông, Ngựa gắn với hình ảnh xông pha, tiến về phía trước và không ngại đường dài. Trong lĩnh vực tài chính, điều này thường được liên hệ với các chu kỳ thị trường có xu hướng hồi phục mạnh sau giai đoạn tích lũy hoặc điều chỉnh kéo dài.

Đầu tư gì dễ “phi nước đại” thắng lớn?

Bước vào năm mới, nhiều yếu tố đang tạo nền tảng cho tâm lý tích cực: mặt bằng lãi suất duy trì ở mức thấp, chính sách hỗ trợ tăng trưởng tiếp tục được triển khai, trong khi dòng tiền nhàn rỗi trong dân có xu hướng tìm kiếm các kênh đầu tư sinh lời cao hơn gửi tiết kiệm truyền thống.

Chứng khoán: “Đường đua” quen thuộc của dòng tiền lớn

Chứng khoán tiếp tục được xem là kênh có khả năng “phi nước đại” rõ nét nhất nếu điều kiện vĩ mô thuận lợi. Khi nền kinh tế phục hồi, lợi nhuận doanh nghiệp cải thiện, thị trường cổ phiếu thường phản ứng sớm và mạnh.

Trong năm con Ngựa, nhiều nhóm ngành được kỳ vọng hưởng lợi từ chu kỳ tăng trưởng mới như:

- Ngân hàng – tài chính, khi tín dụng mở rộng

- Hạ tầng, xây dựng, nhờ đầu tư công

- Tiêu dùng, khi sức mua phục hồi

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng giai đoạn “ai mua cũng thắng” đã qua. Thị trường sẽ phân hóa rõ rệt, buộc nhà đầu tư phải chọn lọc kỹ doanh nghiệp có nền tảng tài chính tốt, quản trị minh bạch và triển vọng tăng trưởng bền vững.

Vàng: Không chỉ trú ẩn mà còn là kênh đầu cơ

Vàng vốn được xem là tài sản phòng thủ, nhưng trong những năm gần đây, kim loại quý này ngày càng thể hiện vai trò kênh đầu tư có biên độ biến động lớn.

Trong năm con Ngựa, nếu bất ổn địa chính trị, lạm phát hoặc rủi ro tài chính toàn cầu gia tăng, vàng có thể tiếp tục thu hút dòng tiền. Ngoài mục tiêu bảo toàn giá trị, những đợt sóng mạnh của giá vàng cũng mở ra cơ hội “tăng tốc” cho nhà đầu tư ngắn hạn – dù đi kèm rủi ro cao.

Bất động sản: Không “phi” đồng loạt, nhưng vẫn có ngựa khỏe

Sau thời gian dài trầm lắng, bất động sản đang từng bước thoát đáy. Tuy nhiên, thị trường này khó có khả năng tăng nóng trên diện rộng mà sẽ phân hóa mạnh theo phân khúc và khu vực.

Theo giới phân tích, những phân khúc có thể “chạy nhanh” trong năm con Ngựa gồm:

- Nhà ở phục vụ nhu cầu thực, pháp lý đầy đủ

- Bất động sản khu công nghiệp, logistics

- Đất nền gắn với hạ tầng giao thông mới

Ngược lại, các sản phẩm mang tính đầu cơ cao, pháp lý chưa rõ ràng vẫn tiềm ẩn rủi ro lớn.

Tiền số và tài sản số: Cuộc đua của những người chấp nhận rủi ro

Tiền điện tử tiếp tục là kênh đầu tư gây nhiều tranh cãi nhất. Những đợt tăng giá “dựng đứng” có thể mang lại lợi nhuận khổng lồ trong thời gian ngắn, đúng nghĩa “phi nước đại”.

Tuy nhiên, đi kèm với đó là nguy cơ điều chỉnh sâu, biến động khó lường và rủi ro pháp lý. Các chuyên gia khuyến nghị chỉ nên coi đây là một phần nhỏ trong danh mục, dành cho nhà đầu tư có kiến thức và khả năng chịu rủi ro cao.

Gửi tiết kiệm, trái phiếu: Không nhanh nhưng bền

Trong bức tranh đầu tư năm con Ngựa, gửi tiết kiệm và trái phiếu không phải là kênh “tăng tốc”, nhưng lại đóng vai trò bệ đỡ an toàn cho danh mục.

Với những nhà đầu tư ưu tiên sự ổn định, đây vẫn là lựa chọn hợp lý để bảo toàn vốn, đồng thời sẵn sàng nguồn lực cho các cơ hội lớn hơn khi thị trường xuất hiện sóng rõ ràng.

“Phi nước đại” không đồng nghĩa với liều lĩnh

Đầu tư trong năm con Ngựa không nên hiểu đơn giản là chạy theo lợi nhuận nhanh. Thực tế cho thấy, nhiều cú ngã đau trên thị trường đến từ tâm lý hưng phấn quá mức.

Để tăng cơ hội “thắng lớn”, nhà đầu tư cần:

- Phân bổ danh mục hợp lý giữa an toàn và tăng trưởng

- Không chạy theo tin đồn, hiệu ứng đám đông

- Luôn đặt kịch bản quản trị rủi ro song song với kỳ vọng lợi nhuận

- Đầu tư tỉnh táo để năm con Ngựa về đích đẹp

Năm con Ngựa có thể mang đến nhiều cơ hội tăng tốc cho dòng tiền, nhưng chỉ những nhà đầu tư kiên nhẫn, kỷ luật và hiểu rõ cuộc chơi mới có thể đi đường dài và về đích an toàn.

“Phi nước đại” đúng hướng sẽ là bệ phóng cho lợi nhuận, còn chạy quá nhanh mà thiếu kiểm soát có thể khiến nhà đầu tư sớm kiệt sức giữa đường đua.