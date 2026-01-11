Phát lộ vụ thao túng cổ phiếu, nhiều người bị xử lý

Phạt 2 cá nhân thao túng cổ phiếu, 5 người cho mượn tài khoản

Ông Nguyễn Ngọc Chiến (ở Hưng Yên) và ông Trần Quang Cành (Hà Nội), mỗi người bị phạt 1,5 tỷ đồng do có hành vi thao túng thị trường chứng khoán.

Theo UBCKNN, trong giai đoạn từ 10/4/2023 đến 10/1/2024, những người này đã sử dụng tổng cộng 26 tài khoản chứng khoán để liên tục mua, bán cổ phiếu SJS, tạo cung - cầu giả tạo nhằm thao túng giá cổ phiếu. Kết quả kiểm tra cho thấy không phát sinh khoản thu trái pháp luật từ hành vi vi phạm.

Ngoài phạt tiền, ông Nguyễn Ngọc Chiến và ông Trần Quang Cành bị cấm giao dịch chứng khoán trong thời hạn 2 năm, kể từ hôm nay (10/1). Hai cá nhân cũng bị cấm đảm nhiệm chức vụ tại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, chi nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam, công ty đầu tư chứng khoán trong thời hạn 2 năm.

Liên quan vụ việc, UBCKNN cũng ban hành quyết xử phạt đối với 5 cá nhân có hành vi cho người khác mượn tài khoản chứng khoán, dẫn đến thao túng thị trường, gồm: Ông Vũ Anh Tuấn, ông Nguyễn Anh Tuấn (Hà Nội), ông Nguyễn Việt Bắc (Bắc Ninh), ông Nguyễn Huy Hoàng (Hà Nội) và ông Nguyễn Đức Đông (Hưng Yên).

UBCKNN quyết định đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán đối với 5 cá nhân trong thời hạn 9 tháng; cấm giao dịch chứng khoán trong thời hạn 2 năm, kể từ ngày 10/1; cấm đảm nhiệm chức vụ tại các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, công ty đầu tư chứng khoán trong thời hạn 2 năm. Kết quả kiểm tra chưa có cơ sở xác định các cá nhân này thu lợi bất hợp pháp.

Loạt doanh nghiệp vi phạm công bố thông tin

Trong những ngày làm việc đầu năm mới, UBCKNN ra nhiều quyết định xử phạt vi phạm khác. Công ty CP (CTCP) Sân Golf Hà Nội ở xã Kim Anh, TP. Hà Nội bị phạt tiền 92,5 triệu đồng do không thực hiện công bố đầy đủ các thông tin bắt buộc theo quy định pháp luật. Cụ thể, doanh nghiệp không gửi nội dung công bố thông tin cho Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đối với hàng loạt tài liệu liên quan đến phát hành trái phiếu và tình hình tài chính trong nhiều năm.

Các vi phạm bao gồm việc không công bố báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu, báo cáo tài chính, tình hình thanh toán gốc và lãi trái phiếu theo định kỳ bán niên và hằng năm, cũng như các báo cáo về việc thực hiện cam kết với người sở hữu trái phiếu. Danh mục tài liệu không được công bố trải dài từ năm 2020 đến bán niên năm 2025, bao gồm cả các báo cáo đã được kiểm toán theo quy định.

Vi phạm của các doanh nghiệp khác cũng chủ yếu liên quan vấn đề công bố thông tin CTCP Bất động sản HANO-VID (phường Hà Đông, TP Hà Nội) bị phạt 92,5 triệu đồng do gửi nội dung công bố thông tin cho HNX đối với nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động phát hành trái phiếu và tình hình tài chính qua các năm.

Các tài liệu không được công bố gồm báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu, báo cáo tài chính, tình hình thanh toán gốc và lãi trái phiếu, báo cáo kiểm toán về việc sử dụng tiền thu được từ phát hành trái phiếu, cũng như báo cáo thực hiện cam kết với người sở hữu trái phiếu, trải dài từ năm 2020 đến bán niên năm 2025.

Ngoài ra, HANO-VID còn công bố thông tin không đúng thời hạn đối với một số tài liệu quan trọng như kết quả chào bán trái phiếu, báo cáo tài chính năm 2021 và hàng loạt nghị quyết của người sở hữu trái phiếu liên quan đến việc kéo dài kỳ hạn các lô trái phiếu phát hành trong năm 2020.

CTCP Xuân Thiện Ninh Thuận bị phạt 92,5 triệu đồng do không công bố đầy đủ các thông tin định kỳ liên quan đến tình hình tài chính và hoạt động phát hành trái phiếu, gồm: báo cáo tài chính năm 2023, bán niên năm 2024; báo cáo tình hình thực hiện cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu trong các năm 2023, 2024 và bán niên năm 2025.

Ngoài ra, doanh nghiệp không công bố các báo cáo về tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu đã được kiểm toán, tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu theo từng kỳ, cũng như báo cáo tình hình tài chính năm 2024, bán niên 2025 và thông tin thanh toán gốc, lãi trái phiếu mã XTNT.2020.5Y tại thời điểm đáo hạn.

Xử phạt nhiều công ty vi phạm công bố thông tin trái phiếu.

Cũng với số tiền phạt 92,5 triệu đồng, Công ty TNHH Viễn Thông Trịnh Gia Nguyễn bị xác định đã không công bố đầy đủ các thông tin định kỳ liên quan đến hoạt động phát hành trái phiếu và tình hình tài chính, gồm: báo cáo tài chính bán niên năm 2024; báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2024 và bán niên năm 2025.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn không công bố báo cáo về tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu đã được kiểm toán, tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu theo từng kỳ, cũng như báo cáo tình hình tài chính năm 2024 và bán niên năm 2025.

UBCKNN phạt CTCP Thủy sản số 4 92,5 triệu đồng do không công bố báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023, 2024 đã được kiểm toán; báo cáo tài chính riêng và hợp nhất bán niên các năm 2024, 2025 đã được soát xét; báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn không công bố báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý IV/2024 và các quý I, II, III/2025 bằng tiếng Anh, cùng các báo cáo giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế lỗ và chênh lệch từ 10% trở lên đối với các báo cáo tài chính nêu trên.

Bên cạnh đó, CTCP Thủy sản số 4 còn công bố thông tin không đúng thời hạn đối với báo cáo thường niên năm 2023, 2024; báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý II/2024 và báo cáo giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế lỗ, chênh lệch từ 10% trở lên đối với báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý IV/2024.

92,5 triệu đồng cũng là mức phạt với Tổng Công ty công nghiệp dầu thực vật Việt Nam do không công bố nhiều nghị quyết của Hội đồng quản trị liên quan đến việc ký hợp đồng cho vay và gia hạn thời hạn cho vay với các doanh nghiệp khác trong năm 2024.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn công bố thông tin không đúng thời hạn đối với một số tài liệu quan trọng, gồm quyết định về chấm dứt hợp đồng lao động, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 bằng tiếng Anh, báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023 và 6 tháng năm 2024.

Công ty cũng chậm công bố báo cáo tài chính bán niên năm 2024 đã được soát xét và các báo cáo giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế từ 10% trở lên, cũng như giải trình chuyển từ lỗ sang lãi trong quý II và bán niên năm 2024.