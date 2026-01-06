Loạt công ty chứng khoán dự báo VN-Index vượt 2.000 điểm năm 2026

VN-Index đạt hiệu suất tốt nhất trong 8 năm

Năm 2025, VN-Index ghi nhận mức tăng trưởng vượt qua dự đoán của hầu hết các tổ chức khi tăng tới 517,71 điểm (tương đương 40,87%) so với cuối 2024. Đây là hiệu suất tốt nhất nếu tính về chỉ số trong 8 năm trở lại đây.

Tuy nhiên, đà tăng này chủ yếu nhờ dòng tiền vào một số nhóm dẫn dắt. Trong đó, đáng chú ý, riêng cổ phiếu họ Vingroup đóng góp tới 264 điểm, tương đương 51% mức tăng của VN-Index. Tiếp đến là Ngân hàng với TCB, VPB, MBB, STB, LPB, SHB… cũng đóng góp tích cực vào đà tăng chung.

Ngược lại, FPT, DGC, VCB và BCG là những cổ phiếu có tác động tiêu cực lên chỉ số trong năm.

Việc dòng tiền chỉ tập trung vào nhóm cổ phiếu dẫn dắt khiến hiệu suất đầu tư của không ít nhà đầu tư không tương ứng với mức tăng của chỉ số. Theo thống kê, chỉ 19% số cổ phiếu trên sàn có mức tăng vượt trội hơn chỉ số chung, còn lại phần lớn không đạt hiệu suất tương ứng.

Thanh khoản thị trường có sự cải thiện, chủ yếu từ dòng tiền nội, song tập trung mạnh vào nhóm vốn hóa lớn VN30, chiếm tới 50,3% giá trị giao dịch trong cả năm 2025, áp đảo hoàn toàn so với nhóm vốn hóa vừa VNMID (38,7%) và nhỏ VNSML (7,7%).

Theo đó, VN30 trở thành động lực tăng trưởng chính của thị trường, trong khi mid-cap tăng khiêm tốn và small-cap (VNSML) gần như đi ngang do không thu hút được dòng tiền.

Theo thống kê, ở nhóm VN30, VIC có mức tăng mạnh nhất khi tăng hơn 730%, VHM tăng hơn 210%. Đây cũng là hai cổ phiếu dẫn đầu rổ chỉ số tăng điểm. Ngoài ra, VJC và SHB là hai mã ghi nhận đà tăng trên 100% trong năm vừa qua.

Còn ở nhóm mid-cap, bộ ba GEE - GEX - VIX là những đại diện của nhóm khi có đà tăng cao. Ngoài ra là SJS, SBT, CII, VSC…

Top các cổ phiếu tăng - giảm mạnh nhất năm 2025

Theo đánh giá của FiinGroup, xét về định giá thị trường, sau đà tăng vượt trội của nhóm Vingroup cùng một số doanh nghiệp vốn hóa lớn đang giao dịch ở mặt bằng định giá cao, P/E toàn thị trường đã được đẩy lên khoảng 15,7x, cao hơn mức trung bình dài hạn 10 năm (14,9x), cho thấy dư địa mở rộng định giá của thị trường nhìn chung khá khiêm tốn.

Trong khi đó, P/E của nhóm Phi tài chính đang ở mức 22,5x - vùng rất cao trong lịch sử. Tuy nhiên, nếu loại bỏ các cổ phiếu thuộc Vingroup và Gelex - hai nhóm tăng giá vượt trội giai đoạn vừa qua thì P/E Phi tài chính còn lại chỉ khoảng 14,7x, tiệm cận vùng đáy 5 năm là 12x - mức hiếm khi xuất hiện từ năm 2020 đến nay.

Điều này cho thấy bức tranh định giá của khối Phi tài chính đang bị tác động bởi một vài cổ phiếu vốn hóa lớn. Khi loại trừ ảnh hưởng này, mặt bằng định giá của phần còn lại của thị trường vẫn ở mức hợp lý, thậm chí hấp dẫn nếu so với lịch sử.

Diễn biến của khối ngoại vẫn đang là điểm trừ lớn. Thống kê của FiinGroup cho biết, năm 2025, giá trị bán ròng của khối ngoại đạt 135,3 nghìn tỷ đồng trên 3 sàn (bao gồm 113,5 nghìn tỷ đồng qua khớp lệnh và 21,8 nghìn tỷ đồng qua thỏa thuận) - vượt quy mô bán ròng năm 2024, với xu hướng bán ròng kéo dài và duy trì ở mức cao.

Các giai đoạn mua ròng chỉ xuất hiện mang tính chọn lọc và ngắn hạn, ngay cả trong bối cảnh kỳ vọng nâng hạng thị trường chính thức đang đến gần. Diễn biến này cho thấy dòng vốn ngoại vẫn duy trì trạng thái thận trọng, đặc biệt đối với kênh đầu tư gián tiếp.

Kỳ vọng lạc quan cho năm 2026

Dự báo về thị trường chứng khoán năm 2026, đa phần các công ty chứng khoán đều kỳ vọng thị trường duy trì xu hướng tăng, tuy nhiên, mục tiêu điểm số có sự phân hóa.

Ở nhóm dự báo lạc quan nhất, VN-Index có khả năng vượt mốc 2.100 điểm trong kịch bản tích cực của ABS và SSV khi đánh giá thị trường năm 2026 không chỉ tăng về điểm số mà còn có sự cải thiện về chất lượng dòng tiền và độ rộng xu hướng.

Nhóm dự báo kịch bản cơ sở tại vùng mục tiêu chủ đạo 1.950 - 2.000 điểm gồm MSVN, KIS, PSI và HSC. Động lực chính đến từ chu kỳ tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp, cộng hưởng với chính sách tiền tệ duy trì hỗ trợ. Khả năng VN-Index bước vào pha bull-market 2026 được đánh giá cao, nhưng thị trường có thể xen kẽ các nhịp điều chỉnh kỹ thuật.

Ở chiều ngược lại, dự báo thận trọng nhất thuộc về MBS, khi đặt mục tiêu chỉ số cuối năm 2026 trong khoảng 1.670 - 1.750 điểm, nhấn mạnh rủi ro từ mặt bằng lãi suất mới, dư địa tái định giá hạn chế và khả năng dòng tiền dịch chuyển một phần khỏi thị trường chứng khoán sang khu vực sản xuất - kinh doanh.

Trong một dự báo mới đây, Chứng khoán Vietcap kỳ vọng VN-Index trong năm nay có thể hướng tới mốc 2.033 điểm. Lợi nhuận doanh nghiệp tăng trưởng mạnh, khoảng 19% so với năm trước, là yếu tố thúc đẩy chỉ số lập đỉnh mới.

Trong khi đó, VNDirect dự báo tăng trưởng lợi nhuận của toàn thị trường duy trì tích cực, VN-Index có thể đạt 2.099 điểm vào cuối năm nay, theo kịch bản cơ sở.

Thận trọng hơn, SSI duy trì dự báo mục tiêu VN-Index năm nay ở mức 1.800 điểm trong kịch bản cơ sở, phản ánh dư địa tăng trưởng từ cả nền tảng cơ bản lẫn định giá. Trong bối cảnh định giá hấp dẫn, lợi nhuận doanh nghiệp cải thiện và dòng vốn ngoại dần quay trở lại, đơn vị này cho rằng thị trường vẫn còn dư địa để được định giá lại ở mức cao hơn…