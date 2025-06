Từ vị trí giàu nhất thế giới, "ông trùm" thời trang xa xỉ Bernard Arnault rơi xuống hạng 7 vì cú trượt dài của LVMH

Tài sản của Bernard Arnault giảm mạnh

Tính đến ngày 25/6/2025, tài sản của Bernard Arnault đã giảm từ đỉnh 233 tỷ USD (năm 2024) xuống còn 138,6 tỷ USD – mất hơn 94 tỷ USD chỉ trong một năm. Nguyên nhân chính đến từ sự lao dốc kéo dài của cổ phiếu tập đoàn LVMH, nơi ông Arnault nắm cổ phần chi phối thông qua công ty gia đình Groupe Familial Arnault.

Với tuổi đời 76, việc tụt hạng không ảnh hưởng đến vị trí lãnh đạo của ông, nhưng sự biến động này cho thấy mức độ nhạy cảm của khối tài sản khổng lồ trước các biến động thị trường. Trong khi đó, Elon Musk – đối thủ lâu năm của Arnault – đã giành lại ngôi vị người giàu nhất thế giới, nhờ đà phục hồi của cổ phiếu công nghệ trong năm 2025.

Chỉ trong vòng hai năm, vốn hóa thị trường của LVMH – tập đoàn sở hữu các thương hiệu đình đám như Louis Vuitton, Dior và Tiffany & Co. – giảm từ 427,6 tỷ USD xuống còn 263,3 tỷ USD, tương đương mất 164,3 tỷ USD. Giá cổ phiếu giảm tới 43,5%, kéo theo tài sản của Arnault lao dốc.

Do sở hữu phần lớn tài sản dưới dạng cổ phiếu LVMH, giá trị tài sản ròng của Arnault biến động tương ứng với giá trị thị trường của công ty. Trước đó, trong danh sách tỷ phú Forbes tháng 4/2025, ông vẫn còn đứng thứ 5 với 178 tỷ USD, tức đã mất hơn 39 tỷ USD chỉ trong 2 tháng qua.

Ông trùm thời trang xa xỉ Bernard Arnault

Doanh thu LVMH sụt giảm vì nguyên nhân gì?

Báo cáo quý I/2025 của LVMH cho thấy doanh thu đạt 22 tỷ USD, giảm 3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, phân khúc Rượu vang & Rượu mạnh giảm mạnh nhất (9%), còn Thời trang & Đồ da giảm 5% – chủ yếu do hiệu ứng so sánh cao ở Nhật Bản. Khu vực châu Á (trừ Nhật Bản) sụt 11%, Mỹ giảm 3% và chỉ có châu Âu tăng nhẹ 2%.

Theo chuyên gia Li Xing, nguyên nhân chính là nhu cầu tiêu dùng suy yếu ở Trung Quốc, trong bối cảnh kinh tế trong nước gặp khó khăn, thất nghiệp cao và bất động sản bất ổn. Ngoài ra, căng thẳng thương mại Mỹ - Trung, gián đoạn chuỗi cung ứng và sự giảm nhiệt của người tiêu dùng trung lưu cũng tác động tiêu cực đến doanh số.

Chỉ mới hai năm trước, quý I/2023 là một trong những quý thành công nhất của LVMH. Tập đoàn báo doanh thu 22,9 tỷ USD, tăng 17% so với cùng kỳ năm 2022, hoàn toàn nhờ vào tăng trưởng hữu cơ, không bị ảnh hưởng bởi tỷ giá hay mua bán sáp nhập.

Nhật Bản dẫn đầu với mức tăng trưởng 34%, châu Âu 24%, châu Á (trừ Nhật Bản) tăng 14%, còn Mỹ tăng 8%. Những con số này cho thấy sự đảo chiều chóng mặt của thị trường xa xỉ chỉ sau chưa đầy hai năm, từ đỉnh cao bùng nổ xuống giai đoạn điều chỉnh.

LVMH sẽ làm gì để phục hồi?

Theo các nhà phân tích, LVMH đang chuyển hướng chiến lược sang nhóm khách hàng siêu giàu (ultra-high-net-worth) để chống chọi với sự sụt giảm của tầng lớp trung lưu. Các thương hiệu như Loro Piana đã có tới 90% doanh thu đến từ nhóm này. Ngoài ra, tập đoàn còn đẩy mạnh mảng làm đẹp, với bộ mỹ phẩm Louis Vuitton ra mắt năm 2025 và đặt mục tiêu 20 tỷ euro doanh thu cho Sephora.

Trang sức cao cấp và đồng hồ cũng được kỳ vọng tăng trưởng mạnh nhờ các thương hiệu như Dior và hợp tác với giải đua F1. Nếu thành công, đây có thể là những yếu tố kéo biên lợi nhuận của LVMH phục hồi trong những năm tới.