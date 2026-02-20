Ông chủ 61 tuổi khiến nhà giàu chờ từ 4h sáng để mua vàng vì bán giá... quá đắt

Nhân vật ấy là Từ Cao Minh (sinh năm 1964). Trước khi trở thành ông chủ của đế chế vàng xa xỉ, ông từng công tác trong ngành chăn nuôi - thủy sản tại thành phố Nhạc Dương (tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc) suốt gần một thập kỷ.

Bước ngoặt đến vào năm 1995, khi Từ Cao Minh quyết định rời “biên chế” để khởi nghiệp. Dự án đầu tay của ông là một startup kinh doanh quà lưu niệm du lịch và các sản phẩm gắn với văn hóa địa phương, qua đó từng bước tích lũy vốn, kinh nghiệm thị trường và mạng lưới quan hệ trong lĩnh vực tiêu dùng-văn hóa.

Phải đến năm 2016, doanh nghiệp Lao Pu Gold (Lão Phố Hoàng Kim) mới thực sự xác lập hướng đi rõ nét, chuyển trọng tâm sang phát triển dòng sản phẩm mà họ gọi là “di sản trang sức vàng”, đặt cược vào giá trị văn hóa, kỹ nghệ thủ công truyền thống và tính truyền đời.

Từ Cao Minh - nhà sáng lập Lão Phố Hoàng Kim, cựu công chức rời biên chế ở tuổi 31 để khởi nghiệp, nay trở thành tỷ phú mới của ngành kim hoàn Trung Quốc. Ảnh: Baidu

Doanh nghiệp này hiện có giá trị vốn hóa khoảng 1.290 tỷ NDT (gần 4,98 triệu tỷ đồng), qua đó đưa Từ Cao Minh trở thành tân tỷ phú giàu nhất Nhạc Dương, với khối tài sản cá nhân ước tính 560 tỷ NDT (hơn 2,1 triệu tỷ đồng).

Bán vàng nhưng không nói giá vàng

Tại cửa hàng Lão Phố Hoàng Kim ở khu trung tâm Beijing SKP, nhân viên tuyệt nhiên không nhắc tới trọng lượng, không bàn chuyện giá vàng lên-xuống.

Thay vào đó, họ kể cho khách nghe về lịch sử triều đình, về kỹ nghệ kim hoàn cung đình, mời khách thưởng thức Socola Godiva và giới thiệu từng món trang sức như một tác phẩm bảo tồn văn hóa.

Một chiếc vòng vàng thủ công, được nghệ nhân hơn 80 tuổi chế tác bằng kỹ thuật quấn hoa từng xuất hiện trong Tử Cấm Thành, có thể mất hơn 600 giờ để hoàn thiện. Giá bán cao gấp nhiều lần giá vàng thị trường nhưng vẫn “cháy hàng”.

Khách hàng không than đắt. Trái lại, họ hiểu: “Thứ tôi mua không phải trang sức. Đó là một di sản để truyền lại cho cháu tôi”.

Từ Cao Minh chọn con đường phát triển ngược xu hướng, tập trung vào giá trị văn hóa và sự khan hiếm thay vì mở rộng ồ ạt. Ảnh: Sohu

Một dây chuyền vàng nặng chưa tới 9 gram, hợp tác thiết kế với hình tượng bích họa Đôn Hoàng, được bán với giá hơn 10.000 NDT (gần 39 triệu đồng), gấp đôi giá vàng thông thường.

Thay vì e dè, khách hàng lại cho rằng: “Xứng đáng. Tôi đang đeo văn hóa và địa vị xã hội”.

Biên lợi nhuận khiến cả ngành ghen tị

Tính đến năm 2024, Lão Phố Hoàng Kim chỉ có 36 cửa hàng trên toàn Trung Quốc, đây là con số khiêm tốn nếu so với hàng nghìn điểm bán của các thương hiệu khác.

Nhưng 36 cửa hàng ấy đều nằm ở những vị trí xa xỉ bậc nhất: Bắc Kinh SKP, Thượng Hải IFC, Hàng Châu MixC. Không có mặt ở trung tâm thương mại bình dân, càng không nhượng quyền.

Sản phẩm cũng được “khóa” số lượng. Một mẫu vòng vàng bán chạy chỉ sản xuất 20 chiếc mỗi tháng. Dịp lễ Thất Tịch tại Hàng Châu, 100 chiếc phiên bản giới hạn được bán hết chỉ trong 10 phút, dù khách phải xếp hàng từ rạng sáng.

Sự khan hiếm được nâng lên thành biểu tượng địa vị xã hội: “Người khác không mua được, tôi mua được, đó mới là đẳng cấp”.

Các mẫu vòng vàng thủ công theo kỹ nghệ “vàng cổ pháp”- phương pháp chế tác truyền thống của Trung Hoa, được định vị như biểu tượng địa vị và giá trị văn hóa. Ảnh: Baidu

Chiến lược “bán giấc mơ” đã mang lại cho Lão Phố Hoàng Kim những con số khiến giới kim hoàn phải ngả mũ. Biên lợi nhuận gộp của doanh nghiệp này lên tới 41,2%, cao gấp đôi mức bình quân khoảng 20% của nhiều thương hiệu vàng truyền thống.

Hiệu quả kinh doanh thể hiện rõ nhất tại các vị trí vàng. Chỉ riêng hai cửa hàng đặt tại Beijing SKP đã đạt doanh thu hơn 3 tỷ NDT (khoảng gần 11,6 nghìn tỷ đồng) mỗi năm, với hiệu suất trên mỗi mét vuông cao gấp 10 lần so với phần lớn đối thủ trong ngành.

Nhờ mô hình kinh doanh đặc biệt và tập khách hàng siêu chọn lọc, lợi nhuận ròng năm 2024 của Lão Phố Hoàng Kim đạt 14,7 tỷ NDT (khoảng gần 56,7 nghìn tỷ đồng).

Không chỉ gây chú ý trên thị trường bán lẻ, Lão Phố Hoàng Kim còn tạo ra một cú sốc thực sự trên sàn chứng khoán. Tháng 6/2024, doanh nghiệp chính thức niêm yết tại Hồng Kông với giá phát hành 40,5 HKD (khoảng 130 nghìn đồng)/cổ phiếu.

Chỉ chưa đầy 10 tháng sau, cổ phiếu này đã tăng hơn 20 lần, có thời điểm chạm 1.024 HKD (khoảng 3,3 triệu đồng)/cổ phiếu, đưa vốn hóa thị trường vượt mốc 1.300 tỷ HKD (khoảng 4,16 triệu tỷ đồng). Con số này thậm chí còn cao hơn cả nhiều “ông lớn” đã tồn tại hàng chục năm trong ngành kim hoàn.

Thành công của Từ Cao Minh đến từ việc kiên định đi ngược lại số đông: từ bỏ thị trường đại chúng để tập trung vào nhóm khách hàng thượng lưu, không bán vàng theo gram hay khuyến mại mà bán văn hóa, sự khan hiếm và giá trị truyền đời.

Lão Phố Hoàng Kim mở rộng chậm, sản xuất thủ công với số lượng giới hạn, thậm chí cố tình tạo cảm giác “khó mua” để nâng tầm biểu tượng cho mỗi món trang sức.

Từ một công chức rời bỏ khu vực nhà nước ở tuổi 31, Từ Cao Minh đã trở thành nhân vật được giới đầu tư gọi là “giáo phụ ngành vàng”, người góp phần làm thay đổi cách thị trường định giá trang sức vàng.

Theo Baidu