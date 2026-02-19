Ông nông dân Sài Gòn mê hoa lan như điếu đổ, vườn đẹp như phim có gần 40 chủng loại, thu tiền tỷ "rủng rỉnh"

Từ niềm đam mê hoa lan đến thương hiệu "vườn lan tiền tỷ" ở đất Sài Gòn

Giữa vùng đất Bình Chánh, vườn lan Hồng Chi của ông Đinh Đông Nhựt từ lâu đã trở thành điểm đến quen thuộc của những người yêu hoa và các đoàn tham quan học tập kinh nghiệm.

Với diện tích hơn 3.000m2, mỗi năm vườn lan này mang lại doanh thu ổn định khoảng 1 tỷ đồng, một con số khá cao đối với nhiều hộ nông dân canh tác trên diện tích nhỏ.

Ông Nhựt chia sẻ: “Hành trình đến với nghề lan bắt đầu từ 16 năm trước. Thuở ấy, tôi tìm đến hoa lan bằng sự say mê của một người chơi tài tử. Thế nhưng, càng trồng, càng bị cuốn hút bởi vẻ đẹp và giá trị kinh tế mà loài hoa này mang lại.

Ông Đinh Đông Nhựt tại xã Bình Chánh, TP.HCM không chỉ làm giàu cho bản thân mà còn khẳng định vị thế của hoa lan trong xu hướng phát triển nông nghiệp đô thị bền vững. Ảnh: Vân Nguyễn

Nghe đâu có vườn đẹp, giống lạ là tìm đến học hỏi. Từ những chậu hoa ban đầu mua về làm cảnh, tôi tự mày mò nghiên cứu tài liệu, học cách nhân giống và dần chuyển hẳn sang nghề mưu sinh bằng hoa lan”.

Trồng lan được coi là một nghề tao nhã, nhưng để có được những nhành hoa đạt tiêu chuẩn, người trồng phải thực sự tỉ mỉ.

Ông Nhựt cho biết, lan cần được chăm sóc như "đứa con tinh thần". Lịch trình bón phân định kỳ mỗi tuần và tưới nước 2-3 lần mỗi ngày là điều kiện bắt buộc để cây phát triển tốt.

Hiện tại, vườn lan Hồng Chi sở hữu gần 40 chủng loại phong phú như: Dendro, Mokara, Thủy Tiên, Giả Hạc, Lan Kiếm, Hồ Điệp, Ngọc Điểm, Vũ Nữ… Điểm khác biệt giúp ông Nhựt đứng vững trên thị trường chính là khả năng làm chủ công nghệ.

Thay vì phụ thuộc vào nguồn giống bên ngoài, ông đã áp dụng kiến thức từ sách vở và kinh nghiệm thực tế để tự nuôi cấy mô, thuần chủng các giống lan rừng. Nhiều chậu lan tại vườn có thân cao khỏe mạnh từ 1m đến 3m, siêng ra hoa, luôn trong tình trạng "cháy hàng", đặc biệt là mỗi dịp Tết đến xuân về.

Mô hình trồng hoa lan quy mô lớn của của ông Đinh Đông Nhựt được đánh giá là điển hình cho nông nghiệp đô thị tại TP.HCM. Ảnh: NVCC

Nâng cao giá trị hoa lan đô thị

Một trong những yếu tố then chốt giúp ông Nhựt thành công là sự nhạy bén với thị trường. Khi xu hướng chơi lan Dendro bắt đầu bão hòa, ông nhận thấy thổ nhưỡng địa phương rất phù hợp với giống lan Ngọc Điểm. Ngay lập tức, ông thực hiện chuyển đổi mô hình và hướng dẫn bà con cùng làm theo.

"Giá thành của giống Ngọc Điểm được thu mua cao gấp 3 đến 5 lần so với Dendro. Đây chính là đòn bẩy giúp thu nhập của người nông dân tăng vọt", ông Nhựt hào hứng chia sẻ.

Không dừng lại ở đó, ông còn nâng tầm hoa lan thành các tác phẩm nghệ thuật. Bằng cách ghép lan vào các gốc cây cổ thụ hoặc tạo hình trong các chậu treo nghệ thuật, ông đã tạo ra những sản phẩm có giá trị từ 5 đến 50 triệu đồng/chậu.

Việc nắm bắt thị hiếu "độc, lạ" của khách hàng thượng lưu đã giúp vườn lan Hồng Chi không chỉ bán hoa, mà còn bán cả giá trị sáng tạo.

Mô hình của ông Đinh Đông Nhựt được đánh giá là hình mẫu lý tưởng cho nông nghiệp đô thị tại TP.HCM vì 3 yếu tố: Diện tích nhỏ - Hiệu quả cao - Thân thiện môi trường. Việc nuôi trồng lan chủ yếu dùng các chế phẩm vi sinh, không phun xịt hóa chất độc hại, góp phần giảm ô nhiễm môi trường và tạo mỹ quan xanh cho thành phố.

Mô hình trồng lan nghệ thuật của ông Nhựt chính là lời giải cho bài toán kinh tế nông nghiệp bền vững, giúp người nông dân làm giàu trên những mảnh đất nhỏ. Ảnh: Vân Nguyễn

Với vai trò là Chủ nhiệm Câu lạc bộ Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tại xã, ông Nhựt luôn sẵn lòng chia sẻ "cần câu" cho bà con. Ông không chỉ hướng dẫn kỹ thuật, hỗ trợ cây giống mà còn là cầu nối uy tín giúp thương lái tìm đến tận vườn của bà con để thu mua.

Ông Lê Minh Hải, Chủ tịch Hội Nông dân xã Bình Chánh cho biết: “Ông Đinh Đông Nhựt là tấm gương nông dân tiêu biểu. Không chỉ làm giàu cho gia đình, ông còn tích cực tham gia công tác an sinh xã hội, tổ chức đấu giá lan để giúp đỡ hộ nghèo tại địa phương.

Thời gian qua, ông Nhựt đã mở rộng trung tâm nuôi cấy mô và khu trưng bày sản phẩm để biến nơi đây thành điểm tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật chuyên sâu cho Hội Nông dân địa phương”.

Hiện nay, quỹ đất đô thị ngày càng thu hẹp, mô hình trồng lan nghệ thuật của ông Nhựt chính là lời giải cho bài toán kinh tế nông nghiệp bền vững, giúp người nông dân làm giàu trên những mảnh đất nhỏ...